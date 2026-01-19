2026-01-19 16:09 女子漾／編輯Vera Yang
2026年「鮑伯短髮」回歸！盤點Hailey Bieber、Lily Collins...10款短髮範本
2026年髮型關鍵字又再度回到「鮑伯短髮」，但不再只是學生感或俐落路線，新一代鮑伯短髮更講究線條、層次與個人風格，從微捲到法式空氣感，既能修飾臉型，又能展現成熟女人味。小編今天為女孩們一次整理10款2026必收藏的鮑伯短髮範本，跟著Hailey Bieber、Lily Collins等人換上嶄新的鮑伯短髮，不論你是圓臉、方臉、細軟髮或自然捲，都能找到命定款。
1. Hailey Bieber「頓感鮑伯」
Hailey Bieber的髮型是下擺平整、線條俐落的頓感鮑伯頭（Blunt Bob），長度落在下巴至鎖骨之間，看起來既冷靜又時髦。不靠過多層次，而是用髮尾線條撐起整體氣場，非常適合想走極簡、都會感路線的女孩。
2. Lily Collins「法式鮑伯」
Lily Collins的短髮一直給人一種復古又知性的氛圍，長度約落在下巴，髮尾帶有自然弧度，可以搭配輕薄瀏海或八字瀏海，整體優雅又帶點書卷氣息。不追求銳利線條，而是強調空氣感與蓬度，圓臉或心形臉都能駕馭，也很適合想增加溫柔氣質的女孩。
3. Kaia Gerber「隨性微亂鮑伯」
Kaia Gerber的短髮最大特色就是，看起來像沒特別整理，卻超好看。她常以微亂、帶層次的短鮑伯示人，髮尾略帶不規則感，營造出隨性卻高級的模特兒氛圍。
4. Zendaya「濕感短鮑伯」
Zendaya向來勇於嘗試不同風格，她曾以濕感鮑伯短髮亮相紅毯，這款鮑伯頭強調線條貼合臉型，搭配濕潤光澤感造型，讓短髮瞬間變得性感又前衛。雖然日常不一定天天適合濕髮造型，但非常適合在派對或正式場合登場。
5. Taylor LaShae「復古捲鮑伯」
如果是喜歡帶點復古味道的女孩，可以參考Taylor LaShae的復古捲鮑伯。這款髮型特色在於小弧度捲度與自然蓬鬆感，看起來就像90年代法國女孩，既隨性又有個性，非常適合搭配淡妝、紅唇或復古穿搭。
6. Selena Gomez「鎖骨鮑伯」
不敢一次剪太短的話，可以參考Selena Gomez落在鎖骨位置的鮑伯短髮，介於短髮與中長髮之間，既能修飾臉型，又保留女人味。而且位於髮長位於鎖骨的優點是變化性高，可直可捲，綁起來也不突兀，是短髮新手的安全選擇。
7. Dua Lipa「俐落直短鮑伯」
Dua Lipa的短髮向來走俐落直線條路線，搭配深髮色或中分造型，氣勢滿滿，這款短髮非常適合喜歡中性、酷感風格的女孩，也很適合鵝蛋臉、方臉的水水。
8. Emma Chamberlain「自然層次鮑伯」
Emma Chamberlain的短髮完美體現Z世代美學：不過度修飾、強調真實感，她的鮑伯短髮多半帶有自然層次，髮尾不齊，給人奔放不羈的自由感，適合追求獨特風格的女孩。
9. Florence Pugh「極短鮑伯」
Florence Pugh的鮑伯短髮，長度貼近下巴甚至更短，搭配俐落妝容，營造都會時髦感，這款髮型比較適合五官突出的女孩，能讓五官更顯精緻。
10. 華莎「精靈鮑伯」
韓系鮑伯髮型更偏重內彎、柔順、有光澤感的特色，像是華莎這款精靈鮑伯頭結合了精靈短髮的高層次感，以及鮑伯頭的圓潤線條，髮量更顯輕盈蓬鬆，同時讓髮絲自然包覆臉型，修飾臉部線條。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower