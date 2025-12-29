日本明星超愛！TATRAS 台灣首間快閃店登場，男神許光漢最愛外套同步推薦

結合日本美學的克制輪廓與義大利工藝的精準細節，TATRAS 正式將品牌世界觀帶進台灣，自 2025 年 12 月 27 日至 2026 年 1 月 16 日，TATRAS 於台北信義新光三越 A9 館 3 樓「SKM MEN’S」開設台灣首間期間限定快閃店，為冬季都會穿搭提供一個兼顧機能與質感的新選項。

圖片來源：品牌提供

TATRAS 向來以高質感素材與俐落剪裁聞名，擅長在運動語彙與城市輪廓之間找到平衡，品牌目前於全球擁有超過 350 個銷售據點，並於東京銀座與義大利米蘭設有旗艦店，長年深受歐洲與日本市場青睞。

圖片來源：品牌提供

此次快閃店首度完整呈現日本熱銷的 2025 秋冬系列，實屬台灣市場難得一見的完整曝光。

此品牌有哪些亮點？一起往下來看看：

1. 機能性與美感的融合

2025 秋冬系列延續 TATRAS 一貫的玩心與運動基因，並以「機能性與美感的融合」為核心重新詮釋，設計靈感取自 1970 年代復古運動服的結構線條，結合軍裝元素的機能輪廓，再注入更為現代的圖像與比例調整，讓單品在視覺上更具存在感，配色上，藍、黃、綠、棕等鮮明色調與深沉底色交錯運用，使秋冬造型不再流於單調。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

2. 羽絨衣結合日本傳統工藝，創意展現輪島塗、京都西陣織

以「Layers of Japanese Craft」為年度主題，TATRAS 將視線聚焦於日本工藝中細膩而深層的美感結構，並邀請藝術家 YOSHIROTTEN 擔任藝術總監，為品牌注入更具文化厚度的當代詮釋。此次創作靈感源自日本石川縣能登半島的傳統漆器工藝——輪島塗，其標誌性的「漸層塗法（ぼかし塗り）」所呈現的色澤層次與光影流動，被巧妙轉化為羽絨服的布料表現與版型語彙，讓工藝精神不再停留於裝飾，而是成為服裝結構的一部分。

圖片來源：品牌提供

延續這一脈絡，2025 年適逢 TATRAS 銀座旗艦店開幕一週年，品牌特別推出與京都老字號織品名門 HOSOO（細尾） 合作的限量羽絨系列。此系列選用特製京都西陣織布料，將「山脈」的層疊輪廓與「家紋」的象徵意涵交織於織紋之中，在高度現代化的外套輪廓上，呈現日本傳統工藝的靜謐力量，也進一步描繪出 TATRAS 一貫游走於歷史與當代之間的品牌世界觀。

3. 男女裝系列實穿修身，受到日本明星喜愛

包括 松坂桃李、大政洵、桜田通、西野七瀬、山本美月 在內的多位日本明星，皆是 TATRAS 的忠實愛用者。其關鍵原因，在於品牌不論男女裝系列，始終能精準拿捏身形比例，設計出貼合亞洲體態、卻不失俐落感的穿著輪廓。

圖片來源：品牌提供

女裝系列以經典羽絨外套為核心，透過收腰剪裁、線條配置與細節調整，勾勒出顯瘦且洗鍊的都會線條；男裝則從羊毛羽絨、棉質外套到科技尼龍材質，完整涵蓋日常與機能需求，在設計感與實穿性之間取得平衡，呈現出耐看且能長時間穿著的長青風格。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

此次快閃店共陳列超過 50 款商品，其中多款日本長期熱銷的代表作首次於台灣販售。女裝 SARMA 羽絨外套以中長版比例與收腰剪裁勾勒優雅曲線，可拆式連帽與毛皮細節在機能與造型間取得平衡；NOKO 則以輕量無領設計成為品牌標誌性單品，線條簡潔卻極具辨識度。男裝方面，DOMIZIANO 羊毛羽絨外套選用義大利頂級面料，透過精準工藝降低厚重感，呈現洗鍊的修身輪廓；ASTONI 毛絨外套則以環保人造毛料打造溫暖且富層次的視覺效果。

圖片來源：品牌提供

【TATRAS 2025 台北期間限定快閃店】

期間｜ 2025/12/27（六）– 2026/1/16（五）

地點｜ 新光三越台北 信義新天地 A9 館 3F（SKM MEN’S）

圖片來源：品牌提供

