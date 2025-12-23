PEDRO人氣包推台灣限定色！Cafuné快閃只到這時、JENNIE同款衣服在這買得到了

12 月的信義區又有新話題！從 PEDRO Dream Plaza 的 4 大台灣限定色、Cafuné 10 週年全新概念 POP UP，到韓國人氣品牌 RONRON 首度登台！無論你是包包控、韓系穿搭迷，還是熱愛快閃店的時尚觀察者，這三場絕對是不能錯過的年度壓軸亮點，好逛又好買！

PEDRO Dream Plaza 限時概念店 4大台灣限定色太可愛

PEDRO 於台北信義區 Dream Plaza 打造期間限定概念店，主角正是品牌最具代表性的 Demi 系列。品牌以象徵 PEDRO 靈魂的 Grano 皮革為核心，用柔和弧度、自然紋理與光影層次，構築一個能讓人「看見工藝、感受材質」的沉浸式空間。

圖片來源：品牌提供。

PEDRO 對皮革厚度的要求近乎苛刻，從原料挑選到最終調校，都被控制在精準的 2.0mm─這是能讓包款不需要任何襯裡，也能自然站立、卻保有柔軟垂墜度的完美厚度，從滾筒翻柔、濕度控制、表層加工到紋理保護，精緻細節難怪成為品牌大人氣包款。

圖片來源：品牌提供。

限時概念店的空間設計完全從 Demi 的比例與線條延伸。柔和弧面、簡潔輪廓與皮革質理在現場彼此呼應，像是把包款的語彙放大成一個可走入的場景。光影在皮革表面流動，讓每款包的雕塑感更清晰，也更能看見 Grano 皮革的質地深度。

圖片來源：品牌提供。

這次除了限時概念店登場，還同步推出四款限定色，顏色設計以台灣的城市光影、山海色階為靈感，無論工作用、出遊用，或是想搭配冬季大衣，都超級合適！

圖片來源：品牌提供。

01 島嶼石板藍 Slate Blue

從東部礁岩、石板街道到城市建築的晨霧光影凝鍊而成，是很「台灣式」的深藍灰色。內斂、冷靜、不張揚，是通勤與生活都能完美融入的色調。

02 山林綠 Olive

靈感來自玉山、阿里山與中央山脈的層層綠意。不是跳色系的鮮綠，而是經時間淬鍊後的深邃沉穩，像藏著山脈的呼吸節奏，低調卻格外耐看。

03 暖磚紅 Brick

色調融合了紅磚街景、老屋與廟宇的暖色層次，是非常生活化的城市色彩。帶著時間感，也帶著文化的溫度，是四款中最具故事性的城市色。

04 日光黃 Yellow

來自南島的陽光與海岸色階，明亮卻溫潤，有一種「穿上就讓人心情變好」的能量。是城市穿搭裡剛剛好的亮度，不刺眼、不過度，卻充滿活力。

Cafuné A13 限時快閃店

受到Lady Gaga、佐佐木希、三吉彩花、新木優子、石原里美、鍾欣潼、吳千語等名人所喜愛的品牌Cafuné在2025迎接10周年，為了紀念這個重要里程碑，Cafuné 將自 2025 年 10 月 15 日起在台北信義區遠東百貨 A13 一樓打造 全新概念 POP UP STORE，一路展出至 2026 年 1 月 5 日，更同步推出絕美新品包款，快趁年末趕緊逛一波！

十年來，品牌始終堅持「在細節中綻放」。從皮革挑選、五金比例到結構線條，每一款包都帶著一種「平靜卻有深度」的美學。所以你會發現Cafuné 的包常常不會第一眼驚豔，但越用越順眼、越看越覺得質感耐看！

圖片來源：品牌提供。

1. Ori Tote 系列

以日本摺紙藝術為靈感，結構俐落、摺線乾淨俐落，不只適合通勤，更是喜歡簡潔線條女性的日常包款。

圖片來源：品牌提供。

2. Soft Fold Bag 系列

以貝殼輪廓為靈感，外型柔和、層次自然，背上身有種「隨性卻不失精緻」的氣質，不會太正式也不會太休閒。

兩個系列都延續 Cafuné 最擅長的結構與柔性平衡，看似簡單，卻非常考驗工藝，卻又能在日常時揹出門，此款品牌包款太值得入手啦！

圖片來源：品牌提供。

POP UP STORE 展出資訊

Cafuné 全新形象概念 POP UP STORE

時間｜2025/10/15 – 2026/01/05

地點｜遠百信義 A13 一樓（台北市信義區松仁路 58 號）

圖片來源：品牌提供。

韓國人氣品牌 RONRON 攜話題系列首度登台

韓國超人氣女性服飾品牌 RONRON 今年正式插旗台灣，將於 12 月 19 日至 25 日 在新光三越信義新天地 A11 1F 開設期間限定快閃店，為現代百貨聯名快閃的最終回，也象徵品牌拓展海外市場的重要一步，本次快閃將完整呈現 RONRON 最具代表性的「浪漫 × 俏皮 × 輕盈」風格，帶來韓國年輕世代盛行的情緒時尚。

圖片來源：品牌提供。

以「蝴蝶結設計 × 修身剪裁」聞名，RONRON 將甜美與率性融合為 Balletcore 標誌風格，深受韓國演藝圈青睞。Jennie、(G)I-DLE、宇宙少女、朴恩斌等人氣明星都曾穿著亮相，帶動社群熱議，也讓品牌成為近年韓國最具聲量的女性服飾品牌之一。

圖片來源：品牌提供。

創立於 2019 年，RONRON 名稱源自貓咪愉悅時的呼嚕聲，象徵「微小卻真切的幸福」。RONRON 的風格主軸為 「ROMANTIC, CASUAL, but HYPE」：線條可愛但不幼稚、剪裁休閒但不隨便，強調用細節打造辨識度。品牌不走傳統四季系列，而是以多款 Capsule 系列保持新鮮感；同時跨界合作不斷，包括 Disney《小姐與流浪漢》、Sanrio Characters「Fantasy Lullaby」、Vikini Vender 等，快閃活動更遍布韓國、日本、中國，多次創下高人流成績。

RONRON_JENNIE 同款 雙蝴蝶結修身 短款T恤 NT750、宇宙少女 同款 黃色格子愛心口袋 寬鬆襯衫 NT2160，圖片來源：品牌提供。

台北快閃期間將展出明星同款、熱門新品與高辨識度單品，並推出 全場最高五折優惠，預計在年末購物季掀起新一波韓系時尚熱潮。