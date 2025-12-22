離2026剩下3%買什麼？韓星金世正最推薦這單品、Coach全新系列不可錯過

進入冬季年末，各大品牌動作頻頻，距離2026不到10天，還可以買什麼來為2026新的一年治裝呢？來自義大利MAX&Co. 選在年末以全新形象專櫃亮相，展現更鮮明的大膽識別；Coach 與 CLOT 的合作則以中式細節與工藝語彙，開啟跨文化對話；Longchamp 更以戶外滑冰場打造節慶體驗，把品牌魅力延伸至生活場景，讓我們重新看到精品品牌與日常之間，也可以輕鬆駕馭。

MAX&Co. A11 新店裝潢

在 Max Mara 時尚集團旗下，向來以前衛、輕鬆玩味著稱的 MAX&Co.，今年年底正式在新光三越台北信義新天地 A11 揭幕全新形象專櫃。

踏入全新的 A11 專櫃，第一眼便能感受到品牌識別的 “放大”，鮮明且帶有能量的品牌色，從客製化牆面一路延伸到地毯與燈光，宛如進入 MAX&Co. 的色彩宇宙

圖片來源：品牌提供

活動上邀請時尚媽咪Melody一同登場，不只是穿搭亮點，更意外分享了今年在家佈置聖誕樹的小巧思。她笑說，聖誕樹其實也有流行趨勢，今年她選擇玫瑰色黃光，搭配木質托籃作為底座，打造出非常接近北歐斯堪地那維亞風格的暖心視覺，這些細節讓人看見，風格並非只存在於衣櫃，也體現在生活空間裡的質地與氛圍。

圖片來源：品牌提供

Melody 當天穿著 MAX&Co. 2026 春夏新裝：石墨灰羊毛混紡迷你裙，以細緻水鑽與微鉚釘點綴，外搭同色系立體剪裁外套，率性與結構感兼具；內層則以純絲緞面襯衫柔化整體線條

本次專櫃重開幕的另一大亮點，是 MAX&Co. 與藝術家 Pietro Terzini 合作的 &Co.LLABORATION 第三波系列1-800 Gift Alert，Terzini 的作品向來以幽默、明亮且帶點街頭感的文字視覺著稱，他擅長用簡單句子傳達情緒與態度，可愛的設計當作年末送禮也相當合適。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

可愛又帶個性的小標語、日常卻細節滿分的設計，使這系列成為今年最適合送禮、也最容易入手的聯名款。它不是高不可攀的大秀單品，而是人人都能駕馭、且能為穿搭加入幽默感的 “Mood Booster”。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

Coach 與 CLOT 全新合作系列

Coach 與 CLOT 攜手推出全新合作系列，結合 Coach 的率性美學與 CLOT 擅長的東西混融視角，打造專屬當代年輕世代的玩趣實穿風格。這不只是聯名，更是一場跨文化對話，為兩大品牌開啟創新與傳承並行的全新篇章。

圖片來源：品牌提供

系列主打全新聯名標識 T 恤與衛衣，以簡潔設計展現街頭態度；外套部分則將中式盤扣等東方元素巧妙融入剪裁，並結合皮革、麂皮、丹寧等多種材質，體現雙方對工藝的堅持。Tabby、Brooklyn 等 Coach 經典手袋也換上特別打造的馬車造型吊牌，融合品牌識別，呈現更具收藏價值的全新面貌。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

系列更以絲綢印花、經典絎縫與刺繡等 Coach 工藝結合 CLOT 標誌性的紅色語彙，強化東西文化相互激盪的時尚語言。趣味小物如餃子造型吊飾與 CLOT 熊貓「凝凝」增添玩味，甚至推出延伸至生活風格的麻將套裝，展現聯名更完整的文化敘事。

COMPASS COACH CLOT 25 手袋_NT14,800、_COACH CLOT 馬車圖案休閒 T 恤_NT4,200、BROOKLYN COACH CLOT 28 單肩手袋_NT14,800 ，圖片來源：品牌提供

Coach 執行創意總監 Stuart Vevers 表示，此次合作源於雙方對工藝與文化的相互敬重，也是對「傳承、潮流、個性」如何共存的探索。CLOT 也將其東方美學與價值理念注入經典 Coach 標識，象徵共同踏上新的創意旅程。

COMPASS COACH CLOT 25 手袋_NT14,800、_COACH CLOT 馬車圖案休閒 T 恤_NT4,200、BROOKLYN COACH CLOT 28 單肩手袋_NT14,800 ，圖片來源：品牌提供

金世正搶穿Longchamp春季系列時髦又可愛

法國時尚品牌 Longchamp 以 2026 春季主題《Cocooning on Ice》打造期間限定的 La Patinoire Longchamp 戶外滑冰場，將冬日浪漫化作沉浸式體驗，於香港 K11 Musea 海濱長廊與上海外灘同步亮相，品牌以滑冰為媒介，呈現結合法式節慶、輕盈與生活美學的冬日場景，邀請大眾在冰面上感受溫暖與歡聚氛圍。

全球品牌大使金世正（Kim Sejeong）日前現身香港開幕活動。她先以棕色皮革短版外套搭配繫絲巾的沙漠色 Daylong 手提包，展現俐落自信；隨後換上開心果綠毛衣、同色毛帽與手套，以 Le Roseau 手提包作點綴，在冰上自在滑行，完美詮釋冬日的優雅與活力。

LONGCHAMP 2026 春季系列 手套(開心果色_勃根地色),NT,300、LONGCHAMP 2026 春季系列 毛線帽(開心果色_勃根地色),NT,400，圖片來源：品牌提供。