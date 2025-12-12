【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】比枕頭還好抱的筆電包？通勤、旅行、上班族必收的療癒系好物！

如果你跟我一樣，天天都要扛著筆電通勤，肩膀酸到比下班還早投降，那你一定懂筆電包「輕、好背、能保護」的重要性！但最近我遇到一款筆電包，竟然讓我懷疑自己是不是帶了一顆抱枕出門 —— 就是 【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】~第一次摸到的瞬間我甚至愣住，因為它跟一般筆電包完全不一樣。它柔軟到讓人想直接抱著睡覺，但偏偏它又是個超能裝、超能保護筆電、還能當媽媽包或旅行包的多功能托特，視覺與機能都很強！

如果你最近在找筆電包、外出包，或是單純想讓日常更舒服、更療癒，我非常建議你先看看這款【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】！因為我用了一段時間後，真的覺得它已經算是我「每天出門的好心情來源」~

第一次摸到它，我真的愣住三秒：

「也太！軟！了！吧！」

那種軟，是會讓人想直接抱著回家的那種軟。柔軟蓬鬆像雲朵一樣、手感像棉花糖一樣，甚至上班到了還捨不得把它放下。雲朵Soft 托特筆電包吸引人的第一個理由，當然是它的外型與手感~它不像一般托特包硬邦邦，也不像普通筆電包死板板，而是擁有 像抱枕般的柔軟＋像行李袋般的容量＋像筆電包般的保護力，三種願望一次滿足！

那種蓬鬆感不是視覺上而已，而是真正捧在手上會「陷進去」的軟。摸起來就像抱枕，背在肩上的時候又是輕盈的，久提也不會有沉重感。它屬於一種「你會忍不住一直捏它」的材質，非常療癒~

絨毛防護層：筆電坐進 VIP 休息室

但它不是只有外表可愛而已！！打開內層後，馬上可以看到厚實的絨毛保護層，整個包覆著筆電的位置，厚度與柔軟度都讓人非常安心。筆電放進去的那瞬間，真的會覺得像替它蓋上柔軟的小棉被~

內層有一整層絨毛保護層，厚度非常有感，把筆電放進去會聽到心裡冒出一聲「喀噠～安全」！官方提供的尺寸可以放進 Mac 16 吋或他牌 15 吋以下的筆電，我使用的 MacBook 14 吋完全是綽綽有餘，旁邊甚至還能塞平板、筆記本或文件夾，不會擠壓、不會卡~

筆電放進去的那瞬間，真的會覺得像替它蓋上柔軟的小棉被！

大容量＋貼心收納層

讓我覺得很加分的是，它整體容量比看起來大得多，非常能裝！

水瓶、錢包、化妝包、行動電源、雨傘、相機，還有一堆小東西我都塞進去了，包型依然保持好看，不會外凸變形。同時它的開口設計也非常貼心，不論是快速翻找東西或提高安全性都很方便~

雙重安全開口：磁吸＋拉鍊

磁吸開闔在通勤時很好用，外側磁吸開闔超方便，快速拿手機、票卡不會手忙腳亂，一秒就能拿到想要的小物；需要多一層保護時，把外層的拉鍊拉起來即可，整包就是「雙重安全」模式~

行李箱拉桿固定帶：旅人救星

後背還有一條可以固定在行李箱拉桿上的設計，我旅行時超愛用。減輕肩膀負擔還能保持美美的，不會狼狽提著兩個包走到出油~只要把它套在行李箱上，整個人瞬間舒服許多，肩膀壓力直接從 100 降到 0。這個功能對常常帶筆電旅行或出差的人而言，非常實用！

多處扣環的貼心設計，實用又萌感滿分

最讓我喜歡的是，包款在細節上也做得非常貼心！有多處扣環的設計，讓隨身小物可以輕鬆掛上，從酒精噴瓶、面紙套到我最愛的娃包、娃娃，都能隨手一扣就上！走到哪都不用手忙腳亂，一條背帶就能把生活收拾得又可愛又整齊~這種把實用與療癒感巧妙結合的設計，真的會讓人越用越上癮~

999 組合：買大包送小包！

ekax 真的太懂女生心理，一次推出「大包＋雲朵小包」的組合~

小包同樣有蓬鬆觸感，可以當耳機包、零錢包、卡片包甚至掛飾，整套揹出去療癒感直線上升~

雲朵小包跟大包同樣蓬鬆柔軟，我原本以為它只是配件，結果實際用起來意外地好用，大小剛好放耳機、鑰匙、零錢，還可以挂在大包外面，既好看又方便。整套帶出門，療癒度就像自帶柔光濾鏡一樣~

我可以很認真地說：這款雲朵Soft 托特筆電包，真的有改變我每天出門的心情。原本我對帶筆電出門的印象，就是肩膀很崩潰、包包很硬、東西很難拿。但換成這個包之後，整個使用體驗都變得輕鬆舒服~

背起來最有感的是，它真的很輕，完全不像一般具備防撞層的筆電包那樣沉~

縱使裡面塞滿東西，我還是能背著走一整天不覺得負擔，這點真的很重要。而且舒適度不只來自本體重量，而是整體包身觸感讓肩膀、手臂都減少壓迫感，抱著它的時候甚至有點像抱抱枕！

小包也是意外的驚喜。我現在幾乎每天都掛著使用，裝零錢、小耳機、藥品都非常剛好。外出買咖啡或散步時，甚至只帶小包就夠了。出門從此不會再因為小物四散而手忙腳亂，簡直是生活質感的加分小物~

我真的被 【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】 完全圈粉！

它不是只是「可愛」而已，它是真正實用、耐裝、好背、好摸、能保護筆電，又能當外出包、媽媽包、旅行包的萬用托特。

而且現在 ekax 正在做 買大包送小包的 999 超值組合，真的非常划算~

如果你正想找一個能提升生活儀式感、讓每天通勤都變舒服的包，那我真心推薦趁現在入手。

✔ 蓬鬆雲朵感，療癒力滿分

✔ 大容量＋絨毛保護，筆電安全沒煩惱

✔ 行李箱固定帶，旅行超加分

✔ 小包可愛又實用，整套更完整

✔ 一包抵三包，用途超廣

現在只要輸入我的專屬優惠折扣碼 【bell99】，就可以享9折優惠喔！！

想了解更多，這裡都找得到：

Instagram｜https://www.instagram.com/ekaxdesign/

Facebook｜https://www.facebook.com/ekaxdesign/

官方網站｜https://www.ekaxdesign.com/

商品連結｜https://www.ekaxdesign.com/products/puffy-cloud-soft-tote-laptop-bag