韓國潮牌『ooowl』海外第一店落地台北！ 編輯實穿：三套穿搭一次掌握必買款

韓國潮流這兩年勢不可擋，而今年最讓粉絲敲碗的，絕對是由爆紅插畫藝術家 INAPSQUARE 打造的潮牌 ooowl 終於在台北落地。海外第一家實體店正式插旗東區巷弄，不只把療癒系黑白塗鴉搬進生活，更把韓星私服直接帶到台北，這個爆紅速度堪比韓團回歸的品牌，到底魅力在哪？編輯實地走訪，女子漾編輯帶你3套穿搭示範如何把 ooowl 穿得可愛、時髦又帶點韓系中性格調。

為什麼韓國潮人都瘋 ooowl？

插畫藝術家 INAPSQUARE 的塗鴉美學走進日常，ooowl 由兩位韓國線上插畫創作者組成，招牌塗鴉風格以 黑白線條＋笑臉符號＋手繪愛心 為核心，童趣但完全不幼稚。

在韓國早已是話題品牌，像 SEVENTEEN 的 Jun、SHINee 溫流都穿過他們家的單品。每一件都像把藝術印在衣服、帽子、杯子上，你買的不是商品，是「把心情變好」的道具。

台北店開幕亮點一次看：走進塗鴉宇宙、限定 T 恤、滿額贈一次蒐集，ooowl 海外首店落在台北東區，從門口玻璃愛心貼紙、手繪門把，到店裡的各種微型插畫細節，都讓人像走進 INAPSQUARE 的草稿本。

開幕活動一次整理：台灣限定聖誕 T 恤首賣，以笑臉＋手繪字＋ WHATEVER WE LOVE 堆成可愛聖誕樹，只在台灣買得到。

開幕贈品很有誠意

・打卡追蹤 IG 送塗鴉吊飾

・滿 $1999 送愛笑臉襪

・滿 $4999 送塗鴉陶瓷馬克杯

編輯實穿 3 套穿搭示範

Look 1：立體愛心大學T × 格紋洋裝

可愛度＋層次感雙滿分的文青系穿搭

這套最能體現 ooowl 的「可愛但帶態度」。立體愛心大學T（NTD$3,380） 用高技術彩線縫出 We＆愛心圖案，手感立體又有型。外放 Oversize 的舒適版型，搭配格紋洋裝不只變成韓系多層次視覺，也能修飾肩寬與臀線。

Look 2：基本 Logo T × 連帽外套 × 丹寧長裙

酷女孩日常穿搭，簡單卻越看越順眼

ooowl 的 小塗鴉 Logo T超級耐穿，搭上灰色連帽外套 剛剛好是冬季必備的慵懶感。再配上深灰丹寧長裙，多了文青與俐落的平衡。這套走的是「乾淨、舒服、卻帶點態度」的風格，適合上班、跑市集、上課都不突兀。

Look 3：塗鴉字樣毛衣 × 寬版牛仔褲 × 大托特包

ooowl 的「文青 × 可愛」代表作穿搭

這件 塗鴉開襟毛衣外套（NTD$3,980） 與 LOVE 字樣針織 是品牌超熱賣單品，厚度剛好、可愛插圖滿版卻不幼稚。下半身搭深藍寬牛仔，瞬間變身韓國咖啡店會出現的那種文青女生。而這咖 超大泰迪托特包 更是推薦指數五顆星：毛絨質地＋手寫字樣，容量大到能塞筆電、外套，是這季最值得投資的單品之一。