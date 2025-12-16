2025 冬季必看：從日常到派對都能穿，6 種最值得擁有的人造皮草單品

在高端鐘錶的世界裡，一只看似簡約、低調的腕錶，往往藏著令人讚嘆的工藝細節，若你不僅注重品牌與外型，更想了解腕錶設計工藝，那麼從錶殼材質到機芯結構、從鏤空設計到音簧報時，這些「隱藏亮點」正是許多錶迷熱愛其中所在，

錶殼材質：金、鈦、陶瓷，各有千秋

不鏽鋼 Stainless Steel

不鏽鋼可說是最經典的高端錶材質。合金中含鉻，使表殼具備優秀的防鏽與耐蝕性能，並能經過不同的拋光與拉絲處理，呈現出鏡面光澤或霧面質感。兼具實用與耐用的它，最適合長年佩戴、旅行或日常使用。

正因如此，不鏽鋼錶也是許多品牌入門級高端系列的首選價格親民、質感穩重，是實穿與收藏兼具的經典之選。

鈦金屬 Titanium

若你偏愛輕盈與科技感，鈦金屬正是理想選項，它比鋼輕約 40–45%，卻同樣堅固，並且具備抗過敏特性，對皮膚敏感者特別友善。

鈦錶帶有霧灰色調的冷冽質感，極具現代氣息與專業感，常見於運動或潛水錶中，不過，由於色澤較內斂、光澤度不如鋼亮，也較難呈現傳統奢華感，卻正因此成為低調品味者的秘密語言。

陶瓷 Ceramic

陶瓷錶近年成為潮流焦點，它的硬度極高、幾乎不怕刮傷，更不會因日曬與汗水而變色。材質光滑細緻、色感純淨，展現冷冽的未來感與極簡氣質。

然而陶瓷的脆性也是一體兩面，抗刮但怕摔，佩戴時需格外留意。它象徵著當代設計與科技的融合，也讓高端錶不再只是金屬的天下。

貴金屬 Gold / Platinum

若要說到「奢華」的最高象徵，非貴金屬莫屬，黃金、玫瑰金、白金、鉑金等材質，不僅擁有獨特光澤與手感，更象徵身份與收藏價值。

18K 金常見於高級腕錶中，擁有理想的光澤與硬度平衡；玫瑰金溫潤優雅、白金高貴低調、鉑金則是堅固而稀有的代表。這些錶往往是正裝與晚宴的不二之選，只是重量與刮痕問題，也讓它們更適合精緻場合，而非日常奔波。

機芯與工藝：真正讓錶「活起來」的心臟

錶殼是骨架，機芯則是靈魂，真正的高端製錶，從不僅止於外觀，而是藏在細節裡的溫度與技術。

鏤空與透明底蓋 Skeleton & Exhibition Caseback

有些錶款在設計上刻意鏤空或採用透明底蓋，讓佩戴者能直接欣賞齒輪轉動與發條張力的節奏，擺輪、橋板、螺絲頭的打磨都一覽無遺，彷彿在腕上欣賞一場機械芭蕾。

真正頂級的鏤空錶並非僅「挖空」，而是經過倒角、雕刻與拋光等繁複修飾，讓每一顆齒輪都成為藝術品的一部分。

複雜功能與音簧 Complications & Repeater Mechanisms

對鐘錶迷而言，時間不只是「看」的，更是「聽」的，問錶（Repeater）便是製錶巔峰的象徵之一透過音簧與擊錘結構，在滑動側邊機關後，以高低音節奏報出時刻。

這種結合聲音設計與機械精密度的功能，既考驗品牌工藝，也讓佩戴者能在靜謐中聆聽時間流動，是鐘錶界最具詩意的體驗。

機芯打磨與裝飾 Finishing & Decoration

若說一只錶的價值藏在內在，那打磨便是衡量工藝等級的指標。鏡面倒角、日內瓦波紋（Côtes de Genève）、螺旋紋、珍珠圓點打磨（Perlage）……每一道紋理、每一顆螺絲的拋光，都象徵著品牌對完美的執念。

這些看似微不足道的細節，其實能影響機芯穩定度、減少摩擦與磨損，更重要的是，它賦予了每一枚腕錶「靈魂的溫度」。

2025推薦錶款：

1. TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 聯名限量版計時腕錶

TAG Heuer 與藤原浩主理的 fragment design 再度攜手，推出第三款聯名力作TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 限量版計時腕錶，三度攜手潮流教父藤原浩最強聯名再進化！

延續自 2018 年開啟的創意對話，這次雙方以 Carrera 經典基因為藍本，融入 fragment 標誌性的極簡與街頭精神，打造出一款兼具復古靈魂與當代態度的設計傑作。

新作採用 39 毫米精鋼錶殼，搭配 TAG Heuer 近年備受矚目的 Glassbox 拱形藍寶石水晶錶鏡，弧線流暢、視覺層次豐富，黑色蛋白石錶盤與白色外凸緣形成鮮明對比，銀色刻度與鍍銠指針延續整體俐落調性，而日期盤上的「1」與「11」則巧妙嵌入 fragment 閃電標誌，成為藏家會心一笑的細節。

錶鍊採經典「七珠鍊帶」重新演繹，中央鍊節覆以黑色 PVD，讓黑白對比從錶面延伸至手腕，內在搭載品牌自製 TH20-00 機芯，擁有 80 小時動力儲存與五年延長保固，導柱輪與垂直離合裝置確保計時順暢穩定；黑色盾形自動盤與 fragment 標誌共同構築出極具辨識度的機芯視覺語言，全球限量 500 支，價格則是290,900。

圖片來源：品牌提供

2. 全新TAG Heuer Carrera 馬年限量版計時腕錶

為迎接 2026 農曆馬年，瑞士製錶品牌 TAG Heuer 推出 Carrera 馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的 Glassbox 設計語言詮釋東方「赤馬」意象，融合速度美學與文化象徵。腕錶以暖金與赤紅漸層錶盤演繹熱情與力量，9 點鐘方向的日期窗中，數字「7」巧妙被「馬」字取代，呼應生肖第七位的寓意，展現品牌對細節的極致講究。

39 毫米精鋼錶殼搭配拱形藍寶石水晶鏡面與 18K 5N 玫瑰金指針、時標，並以紅色細節點綴，在光影之間流露節慶與速度的張力。全新七珠鍊帶以磨砂與拋光交錯處理，延續 Carrera 的經典運動氣質，同時提升佩戴舒適度。錶背透視底蓋可見自製 TH20-07 機芯 的運作，80 小時動力儲存與導柱輪結構確保穩定精準；中央奔馬圖騰象徵不羈能量，致敬 Carrera 的賽道精神。

圖片來源：品牌提供

全球限量 250 只，每只皆刻有「One of 250」獨立編號，建議售價 NT$253,700。特製紅金錶盒呼應新年喜氣，象徵吉兆與榮耀。這款腕錶不僅凝聚 TAG Heuer 六十餘年的賽道傳奇，更以現代工藝重新詮釋東方文化的力量，成就一枚兼具收藏價值與日常風格的經典之作。

圖片來源：品牌提供

3. TUDOR Ranger 系列腕錶

帝舵錶延續冒險基因，推出全新 TUDOR Ranger 系列腕錶，以全新 36 毫米尺寸與「沙丘白」錶面，致敬品牌在達卡拉力賽（Dakar Rally）中的榮耀足跡，從 1950 年代的英國北格陵蘭考察，到如今穿越沙烏地阿拉伯空境之域的極端挑戰，帝舵始終陪伴探險家征服未知。

圖片來源：品牌提供

新款 Ranger 承襲「Born To Dare」天生敢為精神，整體設計更簡潔純粹，錶殼採 磨砂 316L 不鏽鋼材質，提供 36 毫米與 39 毫米兩種尺寸選擇，圓拱形粒紋錶面以啞光黑或沙丘白呈現，時標與「Ranger」指針皆覆以 A 級瑞士 Super-LumiNova® 夜光塗層，在黑暗環境中依然清晰易讀。

圖片來源：品牌提供

內部搭載 帝舵原廠 MT5400 或 MT5402 機芯，通過瑞士官方天文台（COSC）認證，配備矽游絲與 70 小時動力儲存，確保在極端環境下依然穩定運作，設計上摒除多餘複雜功能，強調可靠、堅固與實用性，正如在達卡拉力賽中對速度與耐力的極致追求，Ranger 不僅是一款工具錶，更是一種無懼挑戰的精神象徵。

圖片來源：品牌提供

4.朗格 LANGE 1 DAYMATIC 珍稀750蜂蜜金

德國高級製錶品牌 A. Lange & Söhne 推出全新 LANGE 1 DAYMATIC 蜂蜜金限量款，為品牌創立與重生同日的 12 月 7 日增添紀念意義，這枚自動上鍊時計以鏡像佈局致敬經典 LANGE 1，首次採用品牌獨有的 750 蜂蜜金 (Honeygold®) 錶殼，搭配 925 銀製棕色錶盤，限量 250 枚，散發溫潤金光與低調奢華氣質。

圖片來源：品牌提供

設計上，DAYMATIC 延續偏心錶盤特色，但時分盤移至右側，左側則結合小秒盤與大日曆窗，外圈配置逆跳星期顯示，讓讀時更直覺，錶徑 39.5 mm、厚 10.4 mm，比例恰到好處，金質指針、時標與日曆框架在棕色錶盤上熠熠生輝，白字棕底的大日曆設計更添層次。腕錶搭配手工縫製褐灰色鱷魚皮錶帶與蜂蜜金錶釦，整體高雅而內斂。

圖片來源：品牌提供

內部搭載 L021.1 自製自動機芯，配備大型中置擺陀（875 金中央、950 鉑金離心塊），提供 50 小時動力儲存，藍鋼螺絲、格拉蘇蒂紋、手工雕刻擺輪夾板等經典細節，透過透明底蓋盡收眼底，產品研發總監 Anthony de Haas 表示，蜂蜜金款以獨特材質、精密結構與柔和色調，展現 Lange 對自動上鍊時計的優雅詮釋與極致工藝。