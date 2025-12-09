2025-12-09 11:01 潮健康
為什麼保養品會起屑？擦保養品要隔多久才不易起屑？專家：5步驟幫助底妝更服貼
許多人在擦完保養品、底妝或防曬後，剛開始化妝就遇到「起屑」問題。其實，起屑常見於保養品成分不相容、肌膚乾燥等五大原因所引起。只要理解成因，就能更精準地調整保養方式，避免上妝時卡粉、結屑的狀況反覆發生。
想讓肌膚更清爽貼妝、讓底妝維持服貼度，正確的保養順序與塗抹手法缺一不可。本文由《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧，解析起屑的5大原因，並分享5招妝前保養技巧，協助你打造滑順細緻、減少可能的起屑狀況。
保養品起屑5大原因
保養品擦著擦著，怎麼突然就起屑了？研發師整理出以下 5 大關鍵原因：
- 原因1：「高分子膠成分」遭破壞很多主打高保濕的凝膠保養品，裡面會添加像 Carbomer這類高分子膠成分，例如玻尿酸、膠原蛋白與海藻萃取物。這類成分因分子量大，能攜帶大量水分，普遍運用於乳霜及凝膠型精華中。
然而，大分子結構吸收較慢，塗抹後會先在表層形成薄膜。若此時受到摩擦或接續產品疊擦過快，容易使薄膜被破壞，進而產生起屑現象。
- 原因2：「酸性保養品」使膠體結構崩塌在保養時如果先擦高保濕的乳液或乳霜，接續使用含酸性成分的產品（如多種常見酸類成分），很容易造成起屑。
原因是酸性成分的低pH值會破壞高分子膠的結構。尤其在流汗後，皮膚表面混合了汗液與皮脂，偏酸性，若此時塗抹保養品或化妝品，再加上搓揉，就更容易出現起屑現象。
- 原因3：過度疊擦保養品
如果保養品疊擦太多層，例如同時使用兩種以上含高分子膠的乳霜或凝膠，就容易因成分互相作用，導致起屑現象。
- 原因4：肌膚過於乾燥
肌膚過乾時，若使用油性或大分子保養品，因吸收不完全，容易造成起屑。建議先使用具高效補水與鎖水功能的保養品，以維持肌膚水潤。
對極乾肌，建議選擇含修護及保濕成分的產品，如維他命B3（菸鹼醯胺）、積雪草（Centella asiatica），以維持肌膚水潤並提供肌膚調理與舒緩感受。
- 原因5：化妝品粉體沉澱含粉體的化妝品（如防曬、粉底）若出現起屑，通常是「鹽類沉澱物」造成。日曬或空污環境下，保養品中的高分子膠與乾粉與皮膚汗水、皮脂反應，形成沉澱物，導致表面起屑。
上妝前的保養5步驟
想讓底妝更貼、更持久，建議在上妝前做好補水。以下提供改善化妝起屑的5大保濕步驟：
【步驟1：敷面膜或濕敷化妝水10~15 分鐘】
- 乾性/中性肌做法：使用保濕面膜
- 油性肌做法：選擇清爽型化妝水濕敷
- 混合肌做法：使用兼具保濕與控油的面膜或化妝水（如含 B3、神經醯胺、維生素 B5）
- 小技巧：敷完後用清水或海綿擦拭，避免面膜增稠劑與粉底起屑
【步驟2：使用精華液+乳液保濕】
- 乾性肌做法：加強鼻翼、眼周
- 混合肌做法：加強臉頰
- 油性肌做法：選擇清爽乳液
- 小技巧：先擦精華液，再塗乳液（先水後油）
【步驟3：以防曬打底】
- 任何膚質在上底妝前別忘了防曬！O/W 型防曬容易含高分子膠，如果會起屑，建議可選擇具均勻膚色效果的產品搭配使用，減少疊擦造成的起屑風險。
【步驟4：使用粉底液 + 精華油】
- 乾性肌/中性肌做法：粉底液與精華油 3:1 混合，以按壓方式上妝
- 油性肌做法：可用無油粉底液或粉餅
【步驟5：定妝噴霧】
- 乾性肌/中性肌做法：選擇保濕型定妝噴霧
- 油性肌/混合肌做法：定妝噴霧半乾後，再拍蜜粉或粉餅控油，混合肌只補T字部位即可
圖說：保養先補水、底妝更服貼，起屑不再煩惱！
保養品、化妝品起屑常見QA
Q1：防曬擦完可以直接上粉底液 / CC霜嗎？可以，但要注意使用方式：防曬要 均勻塗抹全臉，並等待 1~2 分鐘，讓防曬在肌膚表面形成一層薄膜後，再上粉底。這樣才能有效避免起屑問題。
Q2：怎樣擦保養品才不易起屑?使用保養品時，建議遵循「先清爽、後厚重」的原則，也就是「小分子先、大分子後」。這樣能避免成分互相衝突，讓肌膚更好吸收。
Q3：擦保養品中間要相隔多久才不易起屑?每次擦完保養品後，用手心輕輕拍打臉部，等 1~2 分鐘 讓肌膚吸收。如果感覺吸收太慢，可以用化妝棉輕輕按掉多餘產品，確保肌膚不黏膩後，再擦下一層保養品。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：「保養品起屑」原因大公開！專家授妝前保養5步驟，實幫助呈現更服貼的底妝
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower