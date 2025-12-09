為什麼保養品會起屑？擦保養品要隔多久才不易起屑？專家：5步驟幫助底妝更服貼

2025-12-09 11:01 潮健康

圖說：上妝前補水做好，底妝服貼與持久

　

許多人在擦完保養品、底妝或防曬後，剛開始化妝就遇到「起屑」問題。其實，起屑常見於保養品成分不相容、肌膚乾燥等五大原因所引起。只要理解成因，就能更精準地調整保養方式，避免上妝時卡粉、結屑的狀況反覆發生。

　

想讓肌膚更清爽貼妝、讓底妝維持服貼度，正確的保養順序與塗抹手法缺一不可。本文由《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧，解析起屑的5大原因，並分享5招妝前保養技巧，協助你打造滑順細緻、減少可能的起屑狀況。

保養品起屑5大原因

保養品擦著擦著，怎麼突然就起屑了？研發師整理出以下 5 大關鍵原因：

　

  • 原因1：「高分子膠成分」遭破壞很多主打高保濕的凝膠保養品，裡面會添加像 Carbomer這類高分子膠成分，例如玻尿酸、膠原蛋白與海藻萃取物。這類成分因分子量大，能攜帶大量水分，普遍運用於乳霜及凝膠型精華中。

　

然而，大分子結構吸收較慢，塗抹後會先在表層形成薄膜。若此時受到摩擦或接續產品疊擦過快，容易使薄膜被破壞，進而產生起屑現象。

　

  • 原因2：「酸性保養品」使膠體結構崩塌在保養時如果先擦高保濕的乳液或乳霜，接續使用含酸性成分的產品（如多種常見酸類成分），很容易造成起屑。

　

原因是酸性成分的低pH值會破壞高分子膠的結構。尤其在流汗後，皮膚表面混合了汗液與皮脂，偏酸性，若此時塗抹保養品或化妝品，再加上搓揉，就更容易出現起屑現象。

　

  • 原因3：過度疊擦保養品

如果保養品疊擦太多層，例如同時使用兩種以上含高分子膠的乳霜或凝膠，就容易因成分互相作用，導致起屑現象。

  • 原因4：肌膚過於乾燥

肌膚過乾時，若使用油性或大分子保養品，因吸收不完全，容易造成起屑。建議先使用具高效補水與鎖水功能的保養品，以維持肌膚水潤。

對極乾肌，建議選擇含修護及保濕成分的產品，如維他命B3（菸鹼醯胺）、積雪草（Centella asiatica），以維持肌膚水潤並提供肌膚調理與舒緩感受。

  • 原因5：化妝品粉體沉澱含粉體的化妝品（如防曬、粉底）若出現起屑，通常是「鹽類沉澱物」造成。日曬或空污環境下，保養品中的高分子膠與乾粉與皮膚汗水、皮脂反應，形成沉澱物，導致表面起屑。

上妝前的保養5步驟

想讓底妝更貼、更持久，建議在上妝前做好補水。以下提供改善化妝起屑的5大保濕步驟：

　【步驟1：敷面膜或濕敷化妝水10~15 分鐘】

  • 乾性/中性肌做法：使用保濕面膜

  • 油性肌做法：選擇清爽型化妝水濕敷

  • 混合肌做法：使用兼具保濕與控油的面膜或化妝水（如含 B3、神經醯胺、維生素 B5）

  • 小技巧：敷完後用清水或海綿擦拭，避免面膜增稠劑與粉底起屑

【步驟2：使用精華液+乳液保濕】

  • 乾性肌做法：加強鼻翼、眼周

  • 混合肌做法：加強臉頰

  • 油性肌做法：選擇清爽乳液

  • 小技巧：先擦精華液，再塗乳液（先水後油）

【步驟3：以防曬打底】

  • 任何膚質在上底妝前別忘了防曬！O/W 型防曬容易含高分子膠，如果會起屑，建議可選擇具均勻膚色效果的產品搭配使用，減少疊擦造成的起屑風險。

【步驟4：使用粉底液 + 精華油】

  • 乾性肌/中性肌做法：粉底液與精華油 3:1 混合，以按壓方式上妝

  • 油性肌做法：可用無油粉底液或粉餅

【步驟5：定妝噴霧】

  • 乾性肌/中性肌做法：選擇保濕型定妝噴霧

  • 油性肌/混合肌做法：定妝噴霧半乾後，再拍蜜粉或粉餅控油，混合肌只補T字部位即可

圖說：保養先補水、底妝更服貼，起屑不再煩惱！

保養品、化妝品起屑常見QA

Q1：防曬擦完可以直接上粉底液 / CC霜嗎？可以，但要注意使用方式：防曬要 均勻塗抹全臉，並等待 1~2 分鐘，讓防曬在肌膚表面形成一層薄膜後，再上粉底。這樣才能有效避免起屑問題。

Q2：怎樣擦保養品才不易起屑?使用保養品時，建議遵循「先清爽、後厚重」的原則，也就是「小分子先、大分子後」。這樣能避免成分互相衝突，讓肌膚更好吸收。

Q3：擦保養品中間要相隔多久才不易起屑?每次擦完保養品後，用手心輕輕拍打臉部，等 1~2 分鐘 讓肌膚吸收。如果感覺吸收太慢，可以用化妝棉輕輕按掉多餘產品，確保肌膚不黏膩後，再擦下一層保養品。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 21:23 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

2025-12-02 22:38 女子漾／編輯Sydney

冬天的穿搭層次本來就豐富，有時候選對帽款更能夠為穿搭提升視覺完整度、巧妙修飾臉部線條！無論是短毛帽、貝蕾帽、飛行帽、或髮箍、髮帶，其實每一款都能呈現完全不同的氣質，也讓冬天的穿搭多了更多細節可以玩，一起來看看韓國歐膩如何用以下用四種帽款穿搭出不一樣的感覺吧！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜短毛帽

短毛帽是現代休閒風格中不可或缺的單品，它的魅力在於能夠在隨性與精緻間取得絕佳的平衡。無論是粗獷的針織紋理或是細膩的羊絨質感，都為穿搭帶來豐富的層次感，佩戴短毛帽的關鍵在於其高度和角度，建議微微上推，露出一小部分額頭，這不僅能避免臉部視覺比例被壓縮，更能營造出不經意的時髦感。在色彩選擇上，若能與衣著或配件如鞋款、包包形成色彩呼應，將使整體造型更具連貫性與高級感。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜貝蕾帽

貝蕾帽自始至終都是優雅、浪漫與藝術家氣息的代名詞。其無帽簷的渾圓造型給予了造型極大的發揮空間，無論是側向斜戴、慵懶後扣或沉穩正戴，都能散發出截然不同的情緒張力。材質選擇上，經典的羊毛呢適合秋冬的溫潤氛圍，而皮革或亮色系則能彰顯出玩味且前衛的個性。例如韓國歐膩運用厚重的米色毛絨大衣，與跳脫的藍色羊毛貝蕾帽形成鮮明對比，成功為造型注入了輕盈的色彩亮點。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜飛行帽

飛行帽，亦被稱為耳罩帽，近年來從嚴謹的機能單品華麗轉身，成為潮流穿搭的熱門選擇，其標誌性的兩側耳罩不僅具備極佳的禦寒實用性，更為造型帶來一種中性、硬朗且充滿戶外冒險精神的酷颯風格。從柔軟的絨毛到防風的尼龍面料，飛行帽的材質選擇決定了它的風格屬性。像是韓國歐膩以丹寧質感的鋪棉外套搭配深色長褲，頭戴一頂淺灰色針織飛行帽，厚實的針織感與外套的挺括線條相得益彰，俐落地展現了現代機能美學與休閒街頭風格的完美融合。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜髮箍與髮帶

當整體服裝已經足夠豐富時，輕盈且注重細節的髮箍與髮帶便成為提升造型質感的最佳選擇。髮箍是快速整理髮型、增加優雅度的利器，無論是復古的絲絨、點綴的珍珠，或是經典的玳瑁紋理，都能瞬間讓髮型煥發光彩，是追求精緻感的女性首選。髮帶則更偏向休閒感！例如駝色針織衫與黑色皮革長外套的中性帥氣，透過一只寬版玳瑁紋髮箍的加入，獲得了精妙的平衡，復古的紋理與光澤感為硬朗的皮衣造型增添了一抹柔美與細膩的女性氣質。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
熱門文章

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算
往下滑看更多精彩文章
知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

2025-12-01 14:01 潮健康

　

近期，「蘇丹紅」一詞在保養品圈掀起熱議，多款品牌產品被檢出含有這項嚴格禁用的工業染料，事件迅速引發消費者高度關注，這起風波不僅動搖市場對品牌的信任，也揭露了美妝產業供應鏈中長期潛藏的漏洞。

　

蘇丹紅為何被禁止使用？

蘇丹紅（Sudan Red）是一種人工合成的脂溶性染料，主要用於工業用途。研究指出其具有潛在致癌風險，長期或高濃度暴露可能損害身體功能，台灣法規目前僅允許「蘇丹紅 3 號」用於非接觸黏膜的化妝品中，且禁止用於染髮產品中。

　

保養品檢驗出蘇丹紅事件揭露三大美妝產業問題

這次蘇丹紅事件，不只是單一原料污染，更凸顯了美妝產業長期存在的系統性問題：

　

  1. 原料來源不透明：部分原料商為壓低成本，私自添加色素或化學物質，品牌難以驗證真實性。

  2. 價格競爭導致違法行為：低價競爭讓不肖業者以非法方式壓低價格，合法原料商反而失去市場。

  3. 法規執行落差大：跨國檢測與執法強度差異，讓違禁成分有機可乘。

即使上游原料若刻意造假仍難以完全防範，但 PIF（產品資訊檔案，Product Information File）制度依然是強化產品透明度與追溯機制的關鍵工具。透過對原料文件（如 COA、MSDS）的完整追蹤，品牌能建立第一層安全防線，同時提升供應鏈透明度、強化品牌責任意識，並促使廠商主動進行品質控管，以降低潛在風險。

　

標準認證 PIF 簽核廠商提醒：「蘇丹紅事件是整個產業的警鐘。」在 2026 年 7 月 PIF 制度全面上路前，品牌與代工廠應及早導入原料管理與檢測流程，確保資料可追蹤、成分可驗證，才能真正保障消費者安全，並維護品牌長期信譽。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：知名保養品爆檢驗出違禁成分蘇丹紅！3 大真相揭露美妝供應鏈黑幕PIF 必備 16 項資料圖解版懶人包整理

參考資料：蘇丹紅衛教資訊及常見問答

原文出處：知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#美妝 #蘇丹紅 #保養品

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
熱門文章

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援
hotNews__list__item--img

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算
時髦人都在偷學！ 5 種「會呼吸的保暖品」告別冬季臃腫，打造輕盈靈活的保暖層次

時髦人都在偷學！ 5 種「會呼吸的保暖品」告別冬季臃腫，打造輕盈靈活的保暖層次

2025-11-29 17:09 女子漾 / 編輯 Sydney

入冬以後，保暖成了穿搭的首要考量，但要怎麼在不堆疊厚重單品的情況下，讓整體造型看起來依然清爽利落？關鍵，其實藏在材質的選擇裡。從發熱科技到天然保暖纖維，這幾年品牌在面料上都做了不少進化，許多單品早已擺脫過往「穿得暖就不講究造型」的印象。以下幾種值得關注的材質，不只機能性高，也讓冬季造型更輕盈靈活。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

羊毛混紡

純羊毛雖然保暖，但在日常穿著中，常會遇到厚重、難照顧、容易起皺等問題。混紡面料的出現，便成為兼顧溫暖與實用性的選項。像是羊毛與聚酯、尼龍混紡的材質，不僅更挺拔、不易變形，也更耐穿耐洗，特別適合用在需要結構感的單品上，像是大衣或寬褲。這樣的面料在維持造型的同時，也減輕了整體重量。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

合成絨與植物性填充

談到冬天的保暖外層，傳統羽絨不再是唯一解。像 Thermore®、3M Thinsulate™、PrimaLoft® 等科技填充，近年被越來越多品牌採用。它們主打輕盈、防風、快乾，即便在潮濕環境中也能保持穩定保暖效果。另一種趨勢則是朝向永續與動物友善的方向發展，利用蓖麻油、玉米纖維等植物來源製成填充物，溫暖之餘，也兼顧對環境與皮膚的友善。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

喀什米爾毛衣

每到冬天，高級天然毛料的魅力總是讓人難以抗拒。喀什米爾與羊駝毛因為纖維細緻、質地輕柔，即使在單層穿著的狀態下，也能提供極佳的保暖效果。相較於一般毛料，它們更不容易刺癢，貼膚性也更好，適合怕冷又不喜歡穿太多層的族群。雖然價格相對偏高，但一件高品質的毛衣或圍巾，往往能成為多年陪伴的冬日戰友。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

發熱纖維

發熱衣不只是暖，更是一種對冬季穿搭的底層革命。從 Heattech、蓄熱棉、到遠紅外線纖維，這些技術讓輕薄的打底單品具備強大保暖力。除了貼身衣物，現在也有品牌將這類科技面料運用在褲子、帽子、甚至裙裝的內層設計中，讓外觀保持簡潔俐落的同時，內裡依然溫暖。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

刷毛與搖粒絨

當溫度還穿不上厚外套的時候，刷毛（Fleece）與搖粒絨（Sherpa）便是不錯的選擇。這類材質保暖性高但不笨重，手感柔軟親膚，特別適合製作中層單品，如套頭衫、內襯背心或連帽外套等。它們也常與機能性設計結合，具備透氣性與快乾能力，讓穿著感受更自由靈活，特別適合日常移動量大的生活節奏。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

冬天的穿搭關鍵，不只是疊穿與否，更是「穿得住」與「穿得久」。選對材質，是讓你在保暖之外也能自在活動、不被衣服限制的第一步。下一次入手冬裝時，不妨試著多摸一摸、多查一下面料，說不定會開啟一條更好穿的輕盈路線。真正的冬季時尚，不該是沉重的負擔，而是舒服、耐穿、值得細品的日常。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！
