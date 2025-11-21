秋冬必備的長大衣怎麼穿不厚重？ 4 大「視覺減法」穿搭技巧，顯瘦又時髦

2025-11-21 01:42 女子漾／編輯桑泥
秋冬必備的長大衣怎麼穿不厚重？ 4 大「視覺減法」穿搭技巧，顯瘦又時髦。 圖片來源：Pinterest
秋冬必備的長大衣怎麼穿不厚重？ 4 大「視覺減法」穿搭技巧，顯瘦又時髦。 圖片來源：Pinterest

長大衣是秋冬季節裡，最能體現女性氣場與高級感單品，但要如何避免它帶來的視覺厚重感？長版大衣可帶來保暖度與氣勢，卻也是最容易「吃掉比例」的單品，往下看如何利用輕盈的內搭、完美的比例和顏色選擇，將長大衣穿出保暖、顯瘦、又時髦的秋冬輕盈層次感。

視覺減法技巧一、內搭單品「輕薄貼身」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

讓大衣看起來不厚重的首要原則是「內緊外鬆」。當大衣的廓形已經足夠寬鬆時，內搭就必須保持輕盈貼身。選擇簡約貼身的針織衫或發熱衣作為打底，能避免身體線條過度膨脹，營造乾淨流暢的視覺效果。


視覺減法技巧二、強調「高腰線」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

比例決定了長大衣的穿搭是否成功，尤其是對小個子的女孩。高腰線的原則是無論大衣是否繫扣，務必在內搭中明確界定高腰線（高腰褲、繫腰帶）。這能將身體視覺向上提升，平衡長大衣帶來的向下延伸感。


視覺減法技巧三、單色內搭

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

內搭選擇同色系（如全黑、全白或全灰等基礎色系），這能創造出視覺上不間斷的垂直線條，讓身形看起來更修長，最大化顯瘦效果。


視覺減法技巧四：淺色或低飽和度「配件」收尾

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

利用低飽和度色彩的配件將整體穿搭做最後收尾，是減少大衣厚重感的聰明方法。選擇淺灰、米白等低飽和度色系的圍巾或包包，它們能將光線引入沉穩的大衣穿搭中，起到提亮作用。

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

2025-11-15 13:00 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書 一一、MILBON糯米
圖片來源：小紅書 一一MILBON糯米

秋冬換季之時是許多人想換髮色的時候，但每次想換髮色又怕傷髮、怕布丁頭、怕顯黃，這時，韓系柔霧髮色正是安全又高級的解方。小編為女孩們盤點8款今年秋冬小紅書最熱門的韓系髮色，以柔霧棕色系為主，是低飽和、顯白、又能自然融於原髮色的質感選擇，一起換上吧！

1. 焦糖棕

圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘
圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘

焦糖棕具有暖調與輕微光澤感，非常適合亞洲人的膚色，當光線照射時，髮絲散發淡淡光澤感，讓整體氣色看起來更明亮，而且長出新髮也不突兀，後續維護壓力較低，或者可以在染髮時請髮型師稍微加深髮根顏色，髮尾處帶亮，形成自然漸層效果。

2. 牛奶柔棕

圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM
圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM

牛奶柔棕是一種低飽和的淺棕色，帶有奶霧質感，看起來柔軟且不過度亮眼，非常適合想換髮色但不想大改造的人，不需漂髮也能擁有奶霧質感。

3. 栗子棕

圖片來源：小紅書 臭髒髒包
圖片來源：小紅書 臭髒髒包

栗子棕是比較深一點的暖棕色，更具沉穩感，很適合秋冬季節，而且不容易褪色顯黃，屬於染後維持期較為友善的選擇，完全不擔心出現布丁頭。

4. 摩卡棕

圖片來源：小紅書 代
圖片來源：小紅書

摩卡棕與今年年度代表色「摩卡慕斯」相呼應，融合了咖啡色與焦糖色元素，是一款較中性的髮色，平時搭配冷調妝容，能讓整體造型更有質感。

5. 焦糖粉棕

圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐
圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐

焦糖粉棕比焦糖棕再多了一點橘調，整體色調更活潑明亮，很適合膚色偏白或想提升活力感的人，在陽光下能透出閃閃發亮的光澤感，在灰暗的冬日中拉提氣色。

6. 奶茶灰棕

圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦
圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦

在低飽和的柔霧棕中加入一些灰調元素，是每年到了秋冬換季染髮時都非常受歡迎的髮色，褪色後也很好看。但若膚色偏黃或偏深，建議先諮詢髮型師，可以加入一點點暖調色彩，避免顯得暗沉。

7. 榛果灰棕

圖片來源：小紅書 我是拼多多新人
圖片來源：小紅書 我是拼多多新人

榛果灰棕是一款帶有明顯灰調但又保有暖棕底色的髮色，它能修飾偏黃或偏紅膚色，讓膚色視覺更乾淨、顯白。

8. 焦糖奶茶棕

圖片來源：小紅書 NINI^
圖片來源：小紅書 NINI^

將焦糖棕與奶茶灰棕融合，有淡淡的光澤蜜感，也有一點奶霧感，既溫柔又高級。

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

2025-11-14 20:36 女子漾 /編輯周意軒
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方

跨世代的 Care Bears 今年完全沒有要放過粉絲，從手機殼、服飾到盲盒，全都推出史上最療癒版本。三大品牌一次聯手，把童年回憶、可愛能量與「每天都值得被愛」的正能量徹底點滿。若你也是被 Care Bears 陪著長大的一代，今年真的不能錯過。

Care Bears x CASETiFY：史上最萌電子配件登場

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這次 CASETiFY 把彩虹熊搬進全系列電子配件裡，以 水彩畫風＋經典肚子徽章 打造療癒度爆表的收藏品。

發售日：11/17 正式上市（即日起可加入優先購買名單）
銷售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO

圖片來源：官方
圖片來源：官方

多款客製化手機殼：把童年印在殼上

粉絲能將 名字、短句、照片 放進 Care Bears 印花裡，打造專屬的「彩虹熊陪伴日記」。與朋友一起做成友情殼也超應景。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

毛絨耳機收納包：軟萌到想尖叫

推出 歡樂熊、生氣熊、分享熊 三款造型，採柔軟絨毛設計，外型就是一隻迷你 Care Bear。本身就是療癒系小物，以彩色串珠打造三款人氣熊，戴在手機側邊繽紛感爆棚，是能瞬間提升心情的點綴配件。

手機殼吊飾盲盒：最容易上癮的小收藏

圖片來源：官方
圖片來源：官方

盲盒內是精緻迷你熊吊飾，還有機會抽到 限量 Cheer Bear 歡樂熊特別版。小巧可愛，貼手機就像有彩虹熊陪你走路。

PAZZO × Care Bears：穿上最甜的夏日熊熊日常

發售日：8/4 全台門市與官網限量販售

PAZZO 這波把 Care Bears 做到超實穿，一口氣推出 8 款 TEE、帽子、領巾、背心短褲套裝、刺繡襯衫、長筒襪 等多款單品。版型不只好穿，細節也滿到不行，像是愛心鈕釦、小熊刺繡、雲朵色調、水彩印花等，都完美抓住 Care Bears 的軟萌靈魂。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

主打：愛心洗舊印花TEE（NT.990）厚磅棉＋復古洗舊感，是甜酷女孩必收款。白、鐵灰、粉三色都百搭。

雲朵星星印花TEE（NT.990）Friend Bear 飄在雲上，藍白層次很夏天。細緻印花搭配寬鬆版型，隨便穿都好看。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

櫻桃愛心熊熊印花TEE（NT.590）＋棒球帽（NT.690）Tenderheart Bear 化身櫻桃甜心，穿起來就是「可愛氣質女孩」的代名詞。棒球帽刺繡精緻到會讓人想買兩色。

泡泡主題系列TEE（NT.990）單色泡泡印刷、線稿感設計，比繽紛款更低調，是懂穿女孩會選的款式。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

POPMART Zsiga × Care Bears：愛心小熊盲盒強勢登台

發售日：台灣已正式上市！

POPMART 與 Care Bears 合作推出 13 款聯名盲盒＋隱藏版，從手辦到毛絨吊飾應有盡有，粉絲形容：「這次根本是 Care Bears 大軍。」

圖片來源：官方
圖片來源：官方

最搶手：毛絨吊飾三款Zsiga 穿上 Care Bears 毛絨熊裝，每款帽子可拆、關節可動。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

隱藏版：未知驚喜讓人每天都想再開一盒

圖片來源：官方
圖片來源：官方

不論是睡覺熊、匠心熊、明夢熊，每款都有情緒主題，收藏起來像是在蒐集一整座 Care Bears 心情宇宙。

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

2025-11-18 00:26 女子漾／編輯桑泥
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚之所以能風靡亞洲，關鍵在於他們擅長利用單品創造「高比例」與「不經意的氛圍感」。今年秋冬想穿出韓系氛圍感但又不想踩雷？小編幫大家準備好了今年秋冬最不能錯過的 5 大單品，往下看教你如何像韓國博主一樣，將這些必備單品化為顯瘦又吸睛的秋冬穿搭公式，在冷冷的天氣也能美美出門又時髦！

必備單品 1：皮革外套

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚博主們今年秋冬幾乎人手一件皮革外套，營造高級帥氣的中性風就靠它！無論是短版皮衣、飛行夾克，或是長版皮革風衣，建議選擇柔軟、不過度挺為主，顏色上除了基本灰色外，今年也建議可以入手一件酒紅色系，更有個性。


必備單品 2：軟糯針織衫

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

寬鬆針織依然是秋冬第一名人氣單品，選擇大地色系去做搭配能更符合秋冬氛圍！建議選擇軟糯混紗、微落肩或前短後長的剪裁，讓整體更有造型感，打造溫柔韓系小姐姐風！


必備單品 3：立體肩線西外

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

要打造都會韓系女孩感的必備外套就是立體肩線西外了！韓國博主中流行的西裝外套除了寬大的 Boyfriend Style，今年還有這款「立體肩線」的新都會剪裁，不僅能修飾頭肩比例，也能拉長整體線條。


必備單品 4：奶黃色長版大衣

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

大地色永遠是秋冬不可或缺的色系，但今年的關鍵是「奶油、摩卡、燕麥色」這種低飽和柔霧色調，建議可入手一件奶黃色長大衣，輕易搞定通勤與日常穿搭，整體氣場大大提升！


必備單品 5：中筒靴

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

今年除了過膝長靴外，中筒長靴更是必備單品，它能修飾腿型的效果，露出一小部分的肌膚則能創造輕盈感，搭配長版針織裙，可讓靴子的頂部線條若隱若現，增加穿搭的層次與神秘感。

秋冬必備的長大衣怎麼穿不厚重？ 4 大「視覺減法」穿搭技巧，顯瘦又時髦

秋冬必備的長大衣怎麼穿不厚重？ 4 大「視覺減法」穿搭技巧，顯瘦又時髦

女子漾／編輯桑泥 2025.11.21 7
西門旗艦店開幕！UNIQLO × GU 聯手打造最潮新地標　開幕優惠＋必買清單一次看

西門旗艦店開幕！UNIQLO × GU 聯手打造最潮新地標　開幕優惠＋必買清單一次看

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.20 82
秋冬時髦指彩盤點！亮片、貓眼鏡面、金屬寶石5種指彩參考點亮指尖焦點

秋冬時髦指彩盤點！亮片、貓眼鏡面、金屬寶石5種指彩參考點亮指尖焦點

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.11.20 84
2025最強美妝採購指南：＠cosme台灣大賞榜單出爐！萬名網友推薦21款一篇掌握

2025最強美妝採購指南：＠cosme台灣大賞榜單出爐！萬名網友推薦21款一篇掌握

女子漾／編輯張念慈 2025.11.20 88
為什麼老是長痘痘？專家：長痘痘原因+痘肌保養7大原則

為什麼老是長痘痘？專家：長痘痘原因+痘肌保養7大原則

潮健康 2025.11.20 26
Jennie、張員瑛都在穿！FRUITION 2.0 中山南西開幕　Rockfish、GLOWNY 打造女生必逛新地標

Jennie、張員瑛都在穿！FRUITION 2.0 中山南西開幕　Rockfish、GLOWNY 打造女生必逛新地標

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.20 31
秋冬美甲趨勢大公開！2025 必做 5 大指尖風格，低調、高級又超顯白

秋冬美甲趨勢大公開！2025 必做 5 大指尖風格，低調、高級又超顯白

女子漾／編輯桑泥 2025.11.19 215
小禎小7歲姊弟戀超甜！5個自律保養關鍵：每月敷面膜60片 40歲狀態勝25

小禎小7歲姊弟戀超甜！5個自律保養關鍵：每月敷面膜60片 40歲狀態勝25

女子漾／編輯張念慈 2025.11.19 324
歡迎TWICE 子瑜回家開唱！「最美神顏」同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦

歡迎TWICE 子瑜回家開唱！「最美神顏」同款玫瑰仙氣妝怎麼畫？3 步驟＋色號推薦

女子漾／編輯張念慈 2025.11.19 134
就是要香香的！2025 暖調香氛：5個節慶香水、居家香氛、身體保養推薦

就是要香香的！2025 暖調香氛：5個節慶香水、居家香氛、身體保養推薦

女子漾／編輯張念慈 2025.11.19 171
