盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方

跨世代的 Care Bears 今年完全沒有要放過粉絲，從手機殼、服飾到盲盒，全都推出史上最療癒版本。三大品牌一次聯手，把童年回憶、可愛能量與「每天都值得被愛」的正能量徹底點滿。若你也是被 Care Bears 陪著長大的一代，今年真的不能錯過。

Care Bears x CASETiFY：史上最萌電子配件登場

圖片來源：官方

這次 CASETiFY 把彩虹熊搬進全系列電子配件裡，以 水彩畫風＋經典肚子徽章 打造療癒度爆表的收藏品。

發售日：11/17 正式上市（即日起可加入優先購買名單）

銷售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO

圖片來源：官方

多款客製化手機殼：把童年印在殼上

粉絲能將 名字、短句、照片 放進 Care Bears 印花裡，打造專屬的「彩虹熊陪伴日記」。與朋友一起做成友情殼也超應景。

圖片來源：官方

毛絨耳機收納包：軟萌到想尖叫

推出 歡樂熊、生氣熊、分享熊 三款造型，採柔軟絨毛設計，外型就是一隻迷你 Care Bear。本身就是療癒系小物，以彩色串珠打造三款人氣熊，戴在手機側邊繽紛感爆棚，是能瞬間提升心情的點綴配件。

手機殼吊飾盲盒：最容易上癮的小收藏

圖片來源：官方

盲盒內是精緻迷你熊吊飾，還有機會抽到 限量 Cheer Bear 歡樂熊特別版。小巧可愛，貼手機就像有彩虹熊陪你走路。

PAZZO × Care Bears：穿上最甜的夏日熊熊日常

發售日：8/4 全台門市與官網限量販售

PAZZO 這波把 Care Bears 做到超實穿，一口氣推出 8 款 TEE、帽子、領巾、背心短褲套裝、刺繡襯衫、長筒襪 等多款單品。版型不只好穿，細節也滿到不行，像是愛心鈕釦、小熊刺繡、雲朵色調、水彩印花等，都完美抓住 Care Bears 的軟萌靈魂。

圖片來源：官方

主打：愛心洗舊印花TEE（NT.990）厚磅棉＋復古洗舊感，是甜酷女孩必收款。白、鐵灰、粉三色都百搭。

雲朵星星印花TEE（NT.990）Friend Bear 飄在雲上，藍白層次很夏天。細緻印花搭配寬鬆版型，隨便穿都好看。

圖片來源：官方

櫻桃愛心熊熊印花TEE（NT.590）＋棒球帽（NT.690）Tenderheart Bear 化身櫻桃甜心，穿起來就是「可愛氣質女孩」的代名詞。棒球帽刺繡精緻到會讓人想買兩色。

泡泡主題系列TEE（NT.990）單色泡泡印刷、線稿感設計，比繽紛款更低調，是懂穿女孩會選的款式。

圖片來源：官方

POPMART Zsiga × Care Bears：愛心小熊盲盒強勢登台

發售日：台灣已正式上市！

POPMART 與 Care Bears 合作推出 13 款聯名盲盒＋隱藏版，從手辦到毛絨吊飾應有盡有，粉絲形容：「這次根本是 Care Bears 大軍。」

圖片來源：官方

最搶手：毛絨吊飾三款Zsiga 穿上 Care Bears 毛絨熊裝，每款帽子可拆、關節可動。

圖片來源：官方

隱藏版：未知驚喜讓人每天都想再開一盒

圖片來源：官方

不論是睡覺熊、匠心熊、明夢熊，每款都有情緒主題，收藏起來像是在蒐集一整座 Care Bears 心情宇宙。