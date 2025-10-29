2025-10-29 23:54 女子漾／編輯桑泥
秋天少不了這個顏色！跟著韓國歐膩學「巧克力色」穿搭，打造滿滿秋季時髦氛圍
在秋季裡，除了黑色的強勢與灰色的冷調，巧克力色介於暖與穩之間，帶有一點奶油般的柔滑氣質。它能襯托膚色、顯白顯氣質，又能與米色、駝色、奶茶色等秋季色調完美搭配！這也是為什麼許多韓國時尚博主在秋冬的穿搭中，都少不了這個溫柔卻充滿高級感的顏色，往下看跟著韓國歐膩用巧克力色穿出滿滿秋季時髦氛圍吧！
Look 1：巧克力色襯衫 × 白色短褲
想讓巧克力色更顯氣質，最簡單的方式就是「深淺對比」。選擇一件深巧克力色的襯衫，下半身搭配一條白色短褲，整體層次立刻被拉開。再加上一個寬版髮箍或奶油色手袋，讓整體造型更顯精緻。
Look 2：巧克力色皮衣外套 × 同色系長裙
若想拍出氛圍感穿搭照，可以嘗試同色系的深淺搭配。上衣與下身都選巧克力色系，利用不同材質（例如皮革 × 麂皮）堆疊層次，再以金屬飾品提亮，整個穿搭散發滿滿「溫柔又慵懶」的氣場。
Look 3：巧克力色上衣 × 牛仔褲
選擇一件有設計感的巧克力色上衣，搭配一條深色牛仔褲，再拎上一個質感滿分的巧克力色包包，整體看似簡單的穿搭卻處處充滿細節，鞋子可配上皮鞋或樂福鞋，打造中性氣質的高級感日常。
Look 4：巧克力色大衣 × 灰色針織上衣
想讓巧克力色更有都會時尚感，選擇一件長版巧克力色大衣就對了！內搭簡約灰色針織上衣，下身配上一條黑灰色寬褲，簡約的內裡套上一件氣勢十足的巧克力色大衣後，整個人氣場瞬間提升！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower