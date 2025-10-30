2025-10-30 13:19 女子漾／編輯Vera Yang
Jennie愛穿的瑪莉珍鞋！盤點五套穿搭推薦 跟上女神風采
從巴黎伸展台到韓妞日常街拍，瑪莉珍鞋在2025年再度掀起一波熱潮。這雙充滿復古氣息、帶有甜美細節的鞋款，因BLACKPINK Jennie多次著用而再次翻紅。無論是登上Chanel大秀的精緻造型，還是她的日常私服，Jennie總能用一雙瑪莉珍鞋打造出可甜可颯的韓系女神風。
瑪莉珍鞋最早誕生於20世紀初，以圓頭、繫帶設計聞名，象徵優雅與純粹。但在現代穿搭中，它早已跳脫「淑女鞋」的框架，能與休閒單品、街頭風完美融合。今天小編精選了五套瑪莉珍鞋穿搭範本，帶水水們一起感受這個經典單品的魅力！
Look 1｜紅色瑪莉珍 × 灰色衛衣
這一套穿搭以寬鬆灰色字母衛衣搭配黑色短裙，簡單卻充滿個性。腳上的紅色亮面瑪莉珍鞋瞬間成為焦點，以鮮明色彩打破灰黑的沉穩，讓整體更具時髦衝擊力。
Look 2｜銀色瑪莉珍 × 黑白配極簡風
這套以極簡線條打造出安靜奢華的氛圍。柔軟的白色針織開襟衫搭配絲質黑裙，營造出高雅柔順的氣質。腳上那雙銀色瑪莉珍鞋則是整體亮點，下身白襪呼應上身，讓整體配色乾淨俐落，髮髻與極簡飾品更凸顯優雅的感覺。
Look 3｜黑色瑪莉珍 × 蕾絲上衣
第三套造型是經典的法式浪漫風，以細緻的蕾絲立領上衣搭配高腰牛仔褲，柔美與俐落完美交融。腳上的黑色瑪莉珍鞋為整體增添穩重氣息，而金屬扣環細節則微微閃耀，為造型注入一絲奢華感。
Look 4｜黑色瑪莉珍 × 皮外套混搭白裙
這套以黑色皮外套與白色長裙的對比為主軸，結合街頭與浪漫氣息。腳上的黑色瑪莉珍鞋搭配灰襪，呈現自然層次的感覺。
Look 5｜黑色瑪莉珍 × 條紋襯衫牛仔褲
這一套以最自然的樣貌詮釋不費力的時尚，奶油底條紋襯衫與針織披肩營造出隨性層次感，高腰牛仔褲修飾腿型又兼具舒適度。腳上的黑色瑪莉珍鞋穩定整體調性，既能顯腿細又展現知性感。
