Jennie愛穿的瑪莉珍鞋！盤點五套穿搭推薦 跟上女神風采

2025-10-30 13:19 女子漾／編輯Vera Yang
從巴黎伸展台到韓妞日常街拍，瑪莉珍鞋在2025年再度掀起一波熱潮。這雙充滿復古氣息、帶有甜美細節的鞋款，因BLACKPINK Jennie多次著用而再次翻紅。無論是登上Chanel大秀的精緻造型，還是她的日常私服，Jennie總能用一雙瑪莉珍鞋打造出可甜可颯的韓系女神風。

瑪莉珍鞋最早誕生於20世紀初，以圓頭、繫帶設計聞名，象徵優雅與純粹。但在現代穿搭中，它早已跳脫「淑女鞋」的框架，能與休閒單品、街頭風完美融合。今天小編精選了五套瑪莉珍鞋穿搭範本，帶水水們一起感受這個經典單品的魅力！

Look 1｜紅色瑪莉珍 × 灰色衛衣

這一套穿搭以寬鬆灰色字母衛衣搭配黑色短裙，簡單卻充滿個性。腳上的紅色亮面瑪莉珍鞋瞬間成為焦點，以鮮明色彩打破灰黑的沉穩，讓整體更具時髦衝擊力。

Look 2｜銀色瑪莉珍 × 黑白配極簡風

這套以極簡線條打造出安靜奢華的氛圍。柔軟的白色針織開襟衫搭配絲質黑裙，營造出高雅柔順的氣質。腳上那雙銀色瑪莉珍鞋則是整體亮點，下身白襪呼應上身，讓整體配色乾淨俐落，髮髻與極簡飾品更凸顯優雅的感覺。

Look 3｜黑色瑪莉珍 × 蕾絲上衣

第三套造型是經典的法式浪漫風，以細緻的蕾絲立領上衣搭配高腰牛仔褲，柔美與俐落完美交融。腳上的黑色瑪莉珍鞋為整體增添穩重氣息，而金屬扣環細節則微微閃耀，為造型注入一絲奢華感。

Look 4｜黑色瑪莉珍 × 皮外套混搭白裙

這套以黑色皮外套與白色長裙的對比為主軸，結合街頭與浪漫氣息。腳上的黑色瑪莉珍鞋搭配灰襪，呈現自然層次的感覺。

Look 5｜黑色瑪莉珍 × 條紋襯衫牛仔褲

這一套以最自然的樣貌詮釋不費力的時尚，奶油底條紋襯衫與針織披肩營造出隨性層次感，高腰牛仔褲修飾腿型又兼具舒適度。腳上的黑色瑪莉珍鞋穩定整體調性，既能顯腿細又展現知性感。

#造型 #單品 #浪漫 #鞋款 #瑪莉珍鞋 #穿搭範本 #流行穿搭 #Jennie #BLACKPINK

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

#美容 #紅色 #潮流美髮

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

攻略一：白襯衫＋針織背心

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

#穿搭 #單品 #時尚 #造型 #高級感 #百褶裙 #針織背心 #秋冬彩妝 #流行穿搭 #秋冬穿搭必備

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

兩人升格爸媽後的全新篇章

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane

季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

ㄧ、毛毛外套

Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

#穿搭 #造型 #單品 #秋冬 #IVE #張員瑛 #針織外套 #流行穿搭 #Jennie #BLACKPINK

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

