韓妞冬天都這樣穿！盤點5套質感滿分的冬季穿搭靈感 立刻變成韓系女主角

說到冬天穿搭一定會想到韓國歐膩的溫柔高級穿搭！從學院風外套到極簡色調的毛衣長裙，韓妞們總能在寒冷的季節裡穿出氣質與細節。今天小編就幫大家整理出5套質感滿分的韓系冬季穿搭範本，從溫柔女主角風到清新學院風一次看完，讓水水們在這個冬天輕鬆變身韓劇裡的時尚主角。

Look 1｜學院系知性女孩風：灰色系穿出冬日溫柔氣質

這套造型以灰色為主調，營造出韓妞最愛的知性學院氛圍。深灰外套搭配百褶短裙，色系一致卻不單調，讓整體層次自然又俐落。內搭奶白高領上衣，保暖又提亮膚色，展現溫柔氣質。

珍珠髮夾與黑框眼鏡是造型關鍵，帶點復古文青感；灰長襪與瑪莉珍鞋組合則增添可愛與修飾效果。拎上鏈條包後，質感瞬間升級，整體知性又帶點甜。

Look 2｜清新學院女孩風：灰藍色系穿出減齡感冬日穿搭

這套以灰藍色調打造清新氣息。襯衫與針織毛衣的層疊組合，呈現出韓系女孩特有的慵懶文青感。灰毛衣外露的襯衫下擺與袖口，讓整體更有層次又不呆板。下身的黑色百褶短裙延續學院感，配上長襪與樂福鞋，青春又俐落。

Look 3｜率性中帶溫柔：皮衣＋白洋裝的文藝韓系風

皮衣不再是帥氣女孩的專利！這一套將硬挺皮革外套與飄逸白洋裝結合，展現出柔中帶剛的高級感。短版皮衣在比例上拉高腰線，而白洋裝的輕盈材質又讓整體不顯厚重，行走間飄逸自然。髮型上也能搭配高馬尾綁上大蝴蝶結髮圈，為整體造型增添亮點與少女感！

Look 4｜街頭韓妞風：毛絨外套＋牛仔褲

這套穿搭散發出滿滿的韓系街頭感！以黑色毛絨外套為主角，營造出冬季的高級質感與存在感。內搭白色高領打底，乾淨俐落又能中和整體深色調，使臉部更顯亮。下身選擇復古藍牛仔褲＋紅色球鞋，巧妙平衡了華麗與休閒感，展現出隨性卻有型的穿搭！

Look 5｜溫柔極簡風：咖啡毛衣×奶油白寬褲，低調卻超有氣質

這一套則是極簡控最愛的溫柔系日常穿搭。咖啡色毛衣與奶油白寬褲的配色低調卻耐看，展現出成熟又乾淨的氣質。寬褲剪裁修飾身形，同時拉長腿部比例，讓整體更顯高挑。搭配絲質髮帶低馬尾，細節中流露出優雅。