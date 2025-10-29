2025-10-29 15:22 女子漾／編輯Sydney
從知性學院到 Y2K 都駕馭！看看街拍達人的 5 種「及膝裙穿搭」，如何穿出修身好比例？
及膝裙的美妙，或許就在它的模糊地帶——不像迷你裙那麼顯眼，也不若長裙那樣端莊，它總是在「不短不長」之間，找到剛剛好的輪廓與留白。而 2025 年的穿搭趨勢，也重新聚焦在這種中段長度上，透過不同材質與版型的變化，發展出更多值得玩味的層次與平衡，今天編想精選五套風格各異的及膝裙造型，看看如何為秋天打造更多不一樣的穿搭風格吧！
｜Outfit 1
一件剪裁貼合、長度優雅的灰色格紋及膝窄裙，奠定了整體的知性基調，但極簡高領無袖上衣、黑色的單肩包，與下半身的搭配打造更為撞色的視覺衝擊，一雙鮮豔的螢光藍色絲襪成為視覺焦點，與腳上的銀色尖頭高跟鞋完美呼應，創造出強烈的Y2K感，展現自信與不羈的街頭態度。
｜Outfit 2
這套造型圍繞著溫柔的奶白色調，營造出充滿質感的知性學院風格，一條優雅的針織及膝百褶裙，以其柔軟的材質和流暢的線條，帶來秋日所需的溫暖與垂墜感，上身搭配一件同色系的短版無袖高領上衣，隱約露出腰部曲線，優化了身材比例，並平衡了中長裙帶來的厚重感。一條造型別緻的鏈條腰帶，為素雅的穿搭增添了細節亮點。
｜Outfit 3
藍灰色單肩剪裁上衣搭配黑色及膝裙，腰間以動物紋腰封收束視覺重心。這樣的搭配打破裙裝的規矩印象，腰封與不對稱剪裁上衣形成動態對比，讓整體造型更具張力。駝色短靴則大大營造出了秋天街頭氛圍。
｜Outfit 4
柔和與理性之間的平衡，細格紋裙與灰色高領、針織上衣疊穿，外加灰色絲襪與白色尖頭鞋，色彩極度收斂卻耐看，整體線條乾淨，比例上透過高腰設計拉長下半身，極大幅度透過衣物輪廓和材質打造個人風格。
｜Outfit 5
最後一套用棕色針織裙結尾，搭配寬版皮帶與長靴，延伸出帶點西部氣息的街頭態度。白色貼身長袖上衣打破整體的厚重感，使得造型既有溫度又保有呼吸空間。
它的長度象徵「恰到好處」的掌握感，能收能放，不急於表現卻有自己的節奏，在這個過度曝露與過度包覆的時代之間，及膝裙的中段美學，也正代表著穿衣者對平衡、比例與態度的精準感知。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower