混搭、幽默、打破穿搭規則！看看哥本哈根 It Girl @prosenkilde 個人風格，找回喜歡時尚的心

有時候我們太在意趨勢、太想「穿得正確」，反而忘記穿搭這件事原本就是一種表達——對世界、也對自己的表達。來自哥本哈根的 It Girl @prosenkilde 就用她獨特的個人風格，提醒我們什麼叫「穿得開心最重要」。色彩、份量感、幽默感、意料之外的搭配，她總能把本來不搭嘎的元素穿得理所當然，看似玩心十足，卻也不會過度搞怪。這篇文章整理了她五套讓人印象深刻的穿搭，一起從她的日常 look 中找回我們喜歡時尚的理由。

Look1

她穿著一件復古運動 T 恤，下半身是透視感滿滿的綠色點點褲裝，搭配蓬鬆的毛毛涼鞋。利用材質與圖案讓穿搭多了一點可愛又帶點叛逆的味道，黃色 Prada 側背包也成了整體造型的亮點，一點運動風、一點 Y2K，再加上她的紅色指甲與墨鏡，讓整套 look 自帶時髦感。

圖片來源：IG @prosenkilde

Look2

走進她的衣櫃，像進到一座玩具間，她穿上的是一件有著大圓點圖案的氣球剪裁洋裝，鞋子則選擇了透明薄荷綠高跟鞋，這種像是從童話裡走出來的配色與輪廓，讓人一眼就記得她的風格，沒有過多飾品，只靠版型與圖案就已經足夠吸睛。

圖片來源：IG @prosenkilde

Look3

這套穿搭乍看是居家服，一件印著米奇的寬鬆 T-shirt 搭配藍色運動長褲，但在腰間不規則地綁上了一條紗裙和羽毛拖尾，又瞬間穿出個人風格。

圖片來源：IG @prosenkilde

Look4

一件紫色基底的大花長洋裝，搭配亮橘與紫拼色的運動鞋，看起來一點也不突兀，反而更有種踏實而浪漫的自在，她的風格總是這樣，不為取悅誰，也不為扮演某種「時髦樣子」，而是忠實於她對色彩、比例與舒適的拿捏。

圖片來源：IG @prosenkilde

Look5

最後一套 look，她再次穿上米奇 T-shirt，不同的是這次搭配了米色直筒褲與細網高跟鞋，走在哥本哈根的街頭顯得隨性又自在。

當流行趨勢越來越快、標準越來越一致時，像 @prosenkilde 這樣擁有強烈個人風格的人，反而成為更迷人的存在。她的穿搭沒有固定邏輯，但看得出她一直都很清楚自己喜歡什麼，怎麼穿得自在又有趣。這或許才是時尚最迷人的地方吧！不在於穿得像誰，而是穿得像自己。