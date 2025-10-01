白襯衫派？還是藍襯衫派？一篇看懂為什麼這件經典單品，解決 70% 的穿搭煩惱！

圖片來源：Pinterest

說到衣櫃裡最不敗的單品，白襯衫和藍襯衫肯定榜上有名，不只是辦公室日常的基本款，它們在街頭穿搭中也常扮演風格轉換的關鍵角色。隨著早秋到來，氣溫開始微涼，這些單品更是派上用場。無論是要穿出鬆弛感、個性感，還是聰明混搭的層次感，都能靠一件襯衫打開造型的無限可能。這次我們就來看看白襯衫 vs. 藍襯衫的六套風格穿搭，你屬於哪一派呢？

白襯衫 LOOK 1

長版白襯衫選擇挺拔的材質與俐落剪裁，保持了清爽感。而褲子則以銀灰色流蘇裝飾打破日常感，隨著步伐搖曳，視覺張力十足，搭配酒紅色手袋與復古墨鏡，強化了復古優雅的調性。

白襯衫 LOOK 2

白襯衫也能玩出度假感與優雅感兼具的姿態，寬短褲的剪裁偏向 Bermuda 風格，使整體穿搭延伸出一種舒適但不隨便的氣質，頭巾、太陽眼鏡與娃娃鞋，讓這套造型在極簡與優雅之間抓住完美平衡。

白襯衫 LOOK 3

蓬袖白襯衫本身已具浪漫氛圍，但搭配運動風條紋寬褲，反而讓整體風格更立體不單調。最吸睛的，是在腰間層層疊疊的皮帶與飾品疊加，透過重心轉移與細節重工，即使選用的是基本單品，也能創造出令人記憶點深刻的高階穿搭感哦！

藍襯衫 LOOK 1

這套穿搭以淺藍色襯衫與緞面質地的寬褲打造出柔和的早秋氛圍，低飽和色系的搭配不僅具有視覺降溫的效果，也讓整體更顯高級，寬鬆剪裁的襯衫有著自然垂墜感，與緞面褲之間的質感差異，悄悄為造型疊出層次。腳上的黑色涼鞋則是關鍵，收束了輕盈感，使整體保有份量與個性。

藍襯衫 LOOK 2

選擇將藍襯衫紮入高腰寬褲牛仔中，營造出輕鬆的慵懶廓形。搭配棕色麂皮包與細框眼鏡，加入一點嬉皮與知性混血感，使整體視覺更具立體度，這種偏向中性化的搭配，也因為強調了材質之間的碰撞，更能打造出個人風格。

藍襯衫 LOOK 3

藍色襯衫用近乎主角的姿態登場，下身則選擇短裙與涼鞋做出對比，這裡的關鍵在於「份量感的對比」上身誇張寬大，下身乾淨俐落，構成視覺上的鬆緊變化，也讓穿搭看起來特別有個性。

無論你是偏愛白襯衫的輕盈、還是藍襯衫的冷靜調性，這些看似基本的單品，經過搭配、配件與材質的選擇之後，都能展現出截然不同的風格。在早秋這種忽冷忽熱的季節裡，一件襯衫就能解決 70% 的穿搭煩惱，而剩下的 30%，就交給你的創意吧。