早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

說到秋天最想穿的單品，「橄欖球衫」絕對榜上有名。它標誌性的撞色條紋與硬挺衣領，總讓人聯想到校園操場、舊時體育課與70年代美式電影。近幾季它重新回歸視野，卻不再只是「制服」的一種，而是擁有更多可能性的風格單品。它結合了學院感的知性輪廓，與運動元素的自在隨興，搭得好可以甜、可以酷，也可以有點古著感。搭條短裙就有活力，配上長靴也能很有態度，不論是 Oversized 還是修身版型，都能輕鬆融入日常衣櫃，讓你每天出門前多一件不必煩惱的好選擇。這次我們挑了五套風格各異的橄欖球衫穿搭，從甜酷少女到老錢感學院風，一起來看看國外 IT Girls 怎麼駕馭這件早秋必備單品。

Outfit 1

一件黃綠色條紋的寬鬆橄欖球衫，搭配一條邊緣帶有細緻蕾絲花邊的白色棉質短褲。這種看似隨性的搭配，卻處處充滿巧思，腳上的一雙棕色樂福鞋搭配白襪，完美展現毫不費力的優雅。

Outfit 2

綠粉相間的橄欖球衫以鮮明的色彩成為焦點，搭配一條寬鬆且剪裁獨特的卡其色百慕達短褲，創造出具有視覺衝擊力的寬大廓形，另外腳上的奶油色短靴，也為整個穿搭風格過渡到了早秋。

Outfit 3

身穿藍色條紋橄欖球衫，搭配一條俐落的丹寧短褲，而那一雙飽和度極高的桃粉色高跟鞋，打造出甜美與個性的完美平衡！

Outfit 4

你也可以試試看一件勃根地酒紅色條紋的橄欖球衫，搭配一條簡潔的奶油色迷你裙，簡單卻充滿青春氣息，頭上的鵝黃色棒球帽與腳下的同色系球鞋巧妙呼應，讓整體的色彩搭配更顯協調統一，有時候用最簡單的單品，也能穿出最迷人的風格。

Outfit 5

那種「毫不費力」的時尚感實在看不膩呀！一件藍色與棕色相間的橄欖球衫，搭配一條經典的黑色百褶迷你裙，百褶裙的柔美感與橄欖球衫的中性風相互碰撞，創造出一種剛柔並濟的美感。

橄欖球衫的魅力，就在於它自帶風格卻又不搶戲，無論你今天想走率性路線，還是想穿得甜一點，它都能自在應對，它不像西裝外套那麼正式、也不像連帽衫那樣太過休閒，介於兩者之間的中性設計，反而讓它成為穿搭中最靈活的一塊拼圖。入秋之後，不妨試試看把橄欖球衫納入日常造型裡吧！