早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

2025-09-30 13:46 女子漾／編輯Sydney
圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

說到秋天最想穿的單品，「橄欖球衫」絕對榜上有名。它標誌性的撞色條紋與硬挺衣領，總讓人聯想到校園操場、舊時體育課與70年代美式電影。近幾季它重新回歸視野，卻不再只是「制服」的一種，而是擁有更多可能性的風格單品。它結合了學院感的知性輪廓，與運動元素的自在隨興，搭得好可以甜、可以酷，也可以有點古著感。搭條短裙就有活力，配上長靴也能很有態度，不論是 Oversized 還是修身版型，都能輕鬆融入日常衣櫃，讓你每天出門前多一件不必煩惱的好選擇。這次我們挑了五套風格各異的橄欖球衫穿搭，從甜酷少女到老錢感學院風，一起來看看國外 IT Girls 怎麼駕馭這件早秋必備單品。

Outfit 1

一件黃綠色條紋的寬鬆橄欖球衫，搭配一條邊緣帶有細緻蕾絲花邊的白色棉質短褲。這種看似隨性的搭配，卻處處充滿巧思，腳上的一雙棕色樂福鞋搭配白襪，完美展現毫不費力的優雅。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

綠粉相間的橄欖球衫以鮮明的色彩成為焦點，搭配一條寬鬆且剪裁獨特的卡其色百慕達短褲，創造出具有視覺衝擊力的寬大廓形，另外腳上的奶油色短靴，也為整個穿搭風格過渡到了早秋。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

身穿藍色條紋橄欖球衫，搭配一條俐落的丹寧短褲，而那一雙飽和度極高的桃粉色高跟鞋，打造出甜美與個性的完美平衡！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

你也可以試試看一件勃根地酒紅色條紋的橄欖球衫，搭配一條簡潔的奶油色迷你裙，簡單卻充滿青春氣息，頭上的鵝黃色棒球帽與腳下的同色系球鞋巧妙呼應，讓整體的色彩搭配更顯協調統一，有時候用最簡單的單品，也能穿出最迷人的風格。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

那種「毫不費力」的時尚感實在看不膩呀！一件藍色與棕色相間的橄欖球衫，搭配一條經典的黑色百褶迷你裙，百褶裙的柔美感與橄欖球衫的中性風相互碰撞，創造出一種剛柔並濟的美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

橄欖球衫的魅力，就在於它自帶風格卻又不搶戲，無論你今天想走率性路線，還是想穿得甜一點，它都能自在應對，它不像西裝外套那麼正式、也不像連帽衫那樣太過休閒，介於兩者之間的中性設計，反而讓它成為穿搭中最靈活的一塊拼圖。入秋之後，不妨試試看把橄欖球衫納入日常造型裡吧！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #單品 #球鞋 #奶油色 #丹寧短褲 #流行穿搭

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
往下滑看更多精彩文章
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

編輯推薦

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

2025-09-08 23:34 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

近期與韓劇男神李鐘碩攜手合作《瑞草洞》的文佳煐，曾因演出《女神降臨》而擄獲許多粉絲的心，身高 169 公分體重 46 公斤的她，纖細的身形比例，加上精緻完美臉蛋，尤其有著一雙筆直修長的腿部線條令人超羨慕，讓人不禁想知道，私底下的她都怎麼變美跟維持好身材，此篇為大家總整理文佳煐分享過的纖瘦曲線養成秘訣，從以下 5 個習慣開始，並搭配飲食與運動，不僅可以快速瘦身，同時打造理想體態，由裡到外保持渾然天成的迷人魅力。

編輯推薦

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開01.不刻意節食

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

文佳煐曾經提到， 14 歲出道的她以往也試過極端減肥法，比如一天只吃一餐或者斷食，導致心情變得相當低落，而且恢復飲食之後還很容易復胖，所以後來她更換成均衡又健康的飲食習慣，並搭配運動才是維持理想身材的不二法則。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開02.固定運動

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

把運動當成興趣的文佳煐，不僅練芭蕾、騎馬、攀岩、高爾夫，也熱愛爬山與皮拉提斯，難怪她長期能維持纖細又緊緻的曲線，每天固定運動也能增加身體代謝，讓肌膚更年輕有光澤。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開03.習慣泡澡

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

私底下非常喜歡泡澡的文佳煐，曾分享在跑步或肌肉緊繃的狀態，會透過泡澡來達到放鬆、加速血液循環，一週大約會泡 4 - 5 次，然後在搭配瑜伽滾輪幫助伸展，雕塑曲線同時還很舒壓。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開04.多喝水

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

喝水的重要性，相信大家已經耳熟能詳，每天補足身體所需水份，可以消水腫

且保持肌膚水潤光澤，喝水的好處多多，減肥的大家千萬別忘記。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開05.早餐吃堅果與優格

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

每天早上的第一餐，文佳煐選擇半顆蘋果、優格、杏仁堅果為主，另外也會補充足夠蛋白質，能增加飽足感之外，也避免吃得太簡單而嘴饞，以低熱量又健康的食物開啟美好的一天。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#瑞草洞 #文佳煐 #藝人大小事

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23 22:41 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

編輯推薦

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #金高銀 #高級感 #穿搭靈感 #流行穿搭 #妳和其餘的一切

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
各種 Le Labo 33 香水平替版！沐浴露、髮油甚至還有洗衣膠囊？！從衣櫃到髮梢都充滿高級香

各種 Le Labo 33 香水平替版！沐浴露、髮油甚至還有洗衣膠囊？！從衣櫃到髮梢都充滿高級香

2025-09-11 23:30 女子漾／編輯Sydney

香氛的世界裡，有些味道超越了時間與潮流，成為一種獨特的文化符號。Le Labo Santal 33 無疑是其中之一。它以煙燻、皮革與檀木交織出的中性香調，既神秘又充滿個性，讓人一聞難忘，也因此成為許多人心中的夢幻逸品。然而，如果想將這份迷人氣息融入生活的每一個角落，一起看看如何從沐浴、洗衣到護髮，讓你全方位被這股高級木質香氣包圍吧！

Photo Source 1.2.3
Photo Source 1.2.3

超淨力除臭洗衣膠囊（拂日檀木）

當你聞到一件衣服上散發出高級的木質檀香時，你可能想不到，這迷人的氣味竟是來自一枚小小的洗衣膠囊。超淨力除臭洗衣膠囊（拂日檀木）在 Threads 上被無數網友推崇為 Le Labo 33 的最佳平替，完美地將洗衣日常提升至精品級的香氛體驗。這款洗衣膠囊不僅僅是香氣迷人，更擁有強大的功能性。它結合了咖啡渣與日本專利柿單寧，能徹底瓦解汗酸、霉臭、油煙等各種頑固異味，讓你的衣物由內而外散發清新。

Photo Source
Photo Source

Photo Source
Photo Source

Photo Source
Photo Source

HOI x 日京山風沐浴乳

結束了一天的疲憊，回到家最渴望的莫過於一場沉浸式的沐浴。HOI x 日京山風的「侘寂之日」香氛滋養沐浴露，就是為此而生。當溫暖的水氣蒸騰而起，擠出沐浴露的瞬間，那股帶有檀木基調的沉靜香氣便瀰漫開來，彷彿將你帶入一個寧靜而古樸的日式庭園。它的香氣並非單純的複製，而是以一種更為內斂、帶有禪意的姿態呈現，讓你彷彿置身於一個充滿侘寂之美、寧靜致遠的空間。洗後，肌膚不僅沒有緊繃感，反而感到滋潤且柔軟，淡淡的木質香氣輕輕地附著在肌膚上，為你的身體與心靈帶來深層的放鬆與療癒

Photo Source
Photo Source

Photo Source
Photo Source

韓國 Longtake 護髮油

韓國 Longtake 護髮油的檀香系列，宛如將 Le Labo 33 的香氣融入髮絲保養中。這款護髮油的香調，就像是走進一條寧靜的森林小徑，開頭是酸橙與尤加利的清新，接著是紫羅蘭與鳶尾花的淡雅花香，最後以檀木、琥珀、雪松與皮革的深邃木質香氣收尾。這種多層次的香氣變化，它能讓你的髮梢散發出一種低調而迷人的煙燻木質香，同時滋養秀髮，使頭髮變得柔順且富有光澤，告別毛躁，每一次撥弄髮絲，都是一次香氣的釋放，不僅取悅自己，也為周圍的人留下深刻的印象！

Photo Source
Photo Source

Photo Source
Photo Source

Photo Source
Photo Source

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#肌膚 #療癒 #穿搭 #香氛 #鳶尾花 #洗衣膠囊 #推薦香氛

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

最新文章

混搭、幽默、打破穿搭規則！看看哥本哈根 It Girl @prosenkilde 個人風格，找回喜歡時尚的心

混搭、幽默、打破穿搭規則！看看哥本哈根 It Girl @prosenkilde 個人風格，找回喜歡時尚的心

#穿搭 #針織背心 #蛋糕裙 #球鞋 #工裝褲 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.30 41
日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感

日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感

#造型 #穿搭 #內搭 #毛帽 #時尚

女子漾 /編輯 Sydney 2025.09.30 35
早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

#穿搭 #單品 #奶油色 #丹寧短褲 #球鞋 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.30 17
【台北】可約日式除毛｜怕痛也能美肌？台北大安可約日式除毛 乾淨舒適又幾乎無痛 輕鬆擁有滑嫩肌！

【台北】可約日式除毛｜怕痛也能美肌？台北大安可約日式除毛 乾淨舒適又幾乎無痛 輕鬆擁有滑嫩肌！

#彩妝保養 #除毛 #私密處 #肌膚 #清潔

貝ㄦ貪食怪 2025.09.30 9
agnès b. 2025秋冬系列 融合現代與古典 成就優雅日常

agnès b. 2025秋冬系列 融合現代與古典 成就優雅日常

#穿搭 #時尚 #精品 #2025秋冬 #造型

PREMIER MEDIA 2025.09.30 7
膠原蛋白挑選指南！「4招」養顏美容補充輕鬆掌握

膠原蛋白挑選指南！「4招」養顏美容補充輕鬆掌握

#肌膚 #保養 #美容

潮健康 2025.09.29 14
從香氣出發，重新遇見純粹的自己

從香氣出發，重新遇見純粹的自己

#精油 #療癒 #展覽 #台北 #美甲美睫 #美容展

國際美容化妝品展 2025.09.29 35
穿好一整套牛仔有多帥？這 5 套「Denim on Denim」打造街頭與都會平衡感！

穿好一整套牛仔有多帥？這 5 套「Denim on Denim」打造街頭與都會平衡感！

#穿搭 #造型 #丹寧 #秋冬 #配件 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.29 58
Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容教學，打造高級魅惑眼神

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容教學，打造高級魅惑眼神

#BLACKPINK #Jisoo #美妝 #煙燻妝 #秋冬彩妝 #秋冬 #高級感 #眼線 #眼影

女子漾／編輯桑泥 2025.09.28 81
It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

#單品 #造型 #浪漫 #丹寧 #穿搭 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.28 482
18+