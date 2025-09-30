秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌

2025-09-30 20:41 女子漾／編輯張念慈、Vera Yang
秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌。圖片來源：林廷憶IG、品牌提供
秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌。圖片來源：林廷憶IG、品牌提供

秋天雖然氣溫不像盛夏高漲，但早晚溫差大，加上白天依舊可能悶熱，對肌膚來說依然是「脫妝高風險期」。不論是通勤族還是學生族群，早上精心畫好的妝容，往往到了下午就出現浮粉、暗沉或卡粉問題，令人頭痛！其實只要掌握幾個關鍵重點，就能大幅提升底妝的持久度與清爽感。本篇整理了5個打造「不脫妝女神肌」的秋日技巧，讓你整天保持光滑無瑕、好氣色。

1.妝前保濕 + 局部控油

持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@eatzzz7
持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@eatzzz7

秋季早晚偏乾，白天卻容易出油，肌膚狀態不穩定。肌膚若缺水容易分泌更多油脂，導致脫妝速度加倍。因此，上妝前先使用輕盈的保濕產品為肌膚補水，再針對出油旺盛的T字部位進行局部控油打底，達到「內保濕、外控油」的平衡狀態。

2.底妝輕薄層疊，避免厚重感

持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@waterbabygirl
持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@waterbabygirl

秋天天氣忽冷忽熱，不適合過於厚重的底妝，應採取「少量多次」的手法上妝。先以薄薄一層底妝打底，視情況再局部加強遮瑕部位。這樣不但妝感自然，還能減少因出汗導致的浮粉或脫妝機率。質地以清爽、控油型為佳。

3.定妝「雙管齊下」：蜜粉 + 定妝噴霧

持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@heyheyastor
持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@heyheyastor

完成底妝後，使用蜜粉按壓容易出油的區域，幫助吸附多餘油脂並延長持妝時間。再搭配定妝噴霧進行整體鎖妝，讓妝容與肌膚更緊密貼合，減少因濕氣或流汗造成的妝面移位或溶妝。

4.步驟四：眼妝防水抗暈，告別熊貓眼

持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@ginachiki
持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@ginachiki

秋天仍有午後小雨或濕氣，眼妝要特別講求防水與持久，建議使用抗汗抗油的眼妝產品。眼妝前可先用眼影打底，避免眼影積線；眼線與睫毛則選擇防水、防暈染配方，減少眼下暈染、脫妝風險。

5.步驟五：補妝策略：先吸油，再補粉

持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@xxzyxxzy
持妝不再難！盤點5重點打造不脫妝女神感 炎炎夏日也能美翻天 圖／IG@xxzyxxzy

下午出油是常態，補妝前第一步應該先使用吸油面紙輕壓臉部油光，避免直接疊加粉底導致厚重或結塊。之後再薄擦蜜粉或粉餅修飾妝容，最後補上唇彩與腮紅，立即恢復精神與氣色。

秋日推薦必收底妝新品

除了掌握持妝技巧，選對底妝產品也至關重要。今年秋天，以下兩大品牌的新品，正好能幫你解決「脫妝＋膚況不穩」的煩惱：

SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列

SOFINA 特別邀請新生代女星林廷憶代言，展現秋日輕盈持妝魅力。系列共三款：

1.水感控油校色粧前乳，Aqua Touch 水感配方長效控油並均勻校色，共三色選擇。

SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影
SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影

2.空氣感絲滑無瑕粉餅，粉質細緻卻能有效遮瑕與隱形毛孔，零粉感打造天生美肌，共四色號。

SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影
SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影

3.透膚感控油襯粧蜜粉，一拍即定妝，通透不改底色，持久控油讓粧容更完美。

SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影
SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列。女子漾編輯張念慈/攝影

三款搭配使用，能同時實現「高效控油 × 長效持妝 × 極致輕盈」，無論通勤、上課或約會，都能讓妝感清爽無瑕

超級怪物新人林廷憶成為SOFINA Ange漾緁全新代言人。圖片來源：品牌提供
超級怪物新人林廷憶成為SOFINA Ange漾緁全新代言人。圖片來源：品牌提供

Dior 迪奧精萃再生玫瑰微導粉底

迪奧將奢華保養能量注入粉底，結合「玫瑰微營養胜肽複合物」與「光感微珠科技」，一抹即可潤飾膚色不均，打造澄澈自然的玫瑰絲緞光澤。質地輕盈卻能長效貼膚，搭載 SPF30 PA+++ 防曬力，即使在秋天早晚溫差下，依然能維持24小時保濕服貼，不易暗沉脫妝，完美詮釋「上妝即養膚」的底妝新體驗。

迪奧精萃再生玫瑰微導粉底。圖片來源：品牌提供
迪奧精萃再生玫瑰微導粉底。圖片來源：品牌提供

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #防曬 #化妝品 #底妝持久 #保濕控油 #日常感妝容

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

編輯推薦

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

2025-09-08 23:34 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

近期與韓劇男神李鐘碩攜手合作《瑞草洞》的文佳煐，曾因演出《女神降臨》而擄獲許多粉絲的心，身高 169 公分體重 46 公斤的她，纖細的身形比例，加上精緻完美臉蛋，尤其有著一雙筆直修長的腿部線條令人超羨慕，讓人不禁想知道，私底下的她都怎麼變美跟維持好身材，此篇為大家總整理文佳煐分享過的纖瘦曲線養成秘訣，從以下 5 個習慣開始，並搭配飲食與運動，不僅可以快速瘦身，同時打造理想體態，由裡到外保持渾然天成的迷人魅力。

編輯推薦

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開01.不刻意節食

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

文佳煐曾經提到， 14 歲出道的她以往也試過極端減肥法，比如一天只吃一餐或者斷食，導致心情變得相當低落，而且恢復飲食之後還很容易復胖，所以後來她更換成均衡又健康的飲食習慣，並搭配運動才是維持理想身材的不二法則。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開02.固定運動

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

把運動當成興趣的文佳煐，不僅練芭蕾、騎馬、攀岩、高爾夫，也熱愛爬山與皮拉提斯，難怪她長期能維持纖細又緊緻的曲線，每天固定運動也能增加身體代謝，讓肌膚更年輕有光澤。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開03.習慣泡澡

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

私底下非常喜歡泡澡的文佳煐，曾分享在跑步或肌肉緊繃的狀態，會透過泡澡來達到放鬆、加速血液循環，一週大約會泡 4 - 5 次，然後在搭配瑜伽滾輪幫助伸展，雕塑曲線同時還很舒壓。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開04.多喝水

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

喝水的重要性，相信大家已經耳熟能詳，每天補足身體所需水份，可以消水腫

且保持肌膚水潤光澤，喝水的好處多多，減肥的大家千萬別忘記。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開05.早餐吃堅果與優格

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

每天早上的第一餐，文佳煐選擇半顆蘋果、優格、杏仁堅果為主，另外也會補充足夠蛋白質，能增加飽足感之外，也避免吃得太簡單而嘴饞，以低熱量又健康的食物開啟美好的一天。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#瑞草洞 #文佳煐 #藝人大小事

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23 22:41 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

編輯推薦

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #金高銀 #高級感 #穿搭靈感 #流行穿搭 #妳和其餘的一切

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

2025-09-28 16:09 女子漾／編輯Sydney
圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

早秋的穿搭總是有點矛盾，氣溫還殘留著夏日的餘溫，但心情又已經想靠近秋天，如何在這段交替時期找到造型的平衡點？今年街頭流行的「洋裝 x 長褲」公式，正好提供了一個解答。將輕盈的洋裝搭在丹寧褲或西裝褲上，不僅延長了單品的使用季節，更能在疊穿之間展現層次感。

Outfit 1

第一套造型選擇了帶有不對稱剪裁的淡紫色洋裝，透著微風般的飄逸感，外層布料隨步伐擺動，搭配藍色直筒牛仔褲，削弱了洋裝原本的浪漫甜美，轉而成為更有態度的街頭裝束，腳上的尖頭鞋帶來一點銳利線條，使整體氣質在柔美與幹練之間遊走。這樣的搭配正好詮釋了混搭公式的核心：將輕與重、軟與硬、浪漫與日常放在同一個畫面。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

白色蓬鬆層疊的洋裝，其輕盈的紗質下擺因為牛仔褲的收斂而有了份量，不至於顯得過度夢幻。造型者巧妙選擇了運動風球鞋，讓整體散發一種現代少女的隨性與輕快，這樣的穿法打破了過去「澎澎裙過於夢幻」的框架，讓洋裝能夠成為日常出門的實用單品。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

第三套造型將襯衫洋裝延伸成早秋的核心單品，白色壓褶設計的長版洋裝，以排扣一路延伸到腿部開衩，既有俐落的線條，也保留了隨性不羈的姿態，牛仔褲在其中扮演支撐的角色，讓整體更具結構感。搭配厚底短靴與棒球帽，增添了一點運動與街頭氛圍，將一件看似優雅的單品轉換成城市穿梭的隨性裝束。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

米白色泡泡袖洋裝與牛仔褲的結合顯得格外耐人尋味，洋裝自帶的古典感因為牛仔褲的介入而變得輕鬆，既不會過於隆重，也避免了日常的平淡，這種反差其實正是時尚的趣味所在，用一件過於浪漫的單品與一件務實的單品碰撞，反而形成更真實也更立體的生活感造型。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

最後一套則展現了最具「反叛」精神的混搭。白色娃娃裝版型的短洋裝，寬鬆的裙襬像是一朵雲，輕盈到幾乎要脫離現實，下身搭配水洗牛仔褲，瞬間削弱了洋裝的稚氣，讓整體多了幾分中性的酷感。搭配頭巾、墨鏡與白色平底鞋，帶有六〇年代反文化的自由姿態，卻又因為丹寧的存在而落回現代街頭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

丹寧的中性力量，與洋裝的浪漫張力，在這個公式裡找到了一個共同語言。早秋的街頭正因為這樣的混搭而更顯有趣。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#單品 #造型 #浪漫 #丹寧 #穿搭 #流行穿搭

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

最新文章

秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌

秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌

#夏天 #化妝品 #妝容 #日常感妝容 #防曬 #底妝 #底妝持久 #保濕控油 #保濕

女子漾／編輯張念慈、Vera Yang 2025.09.30 71
混搭、幽默、打破穿搭規則！看看哥本哈根 It Girl @prosenkilde 個人風格，找回喜歡時尚的心

混搭、幽默、打破穿搭規則！看看哥本哈根 It Girl @prosenkilde 個人風格，找回喜歡時尚的心

#穿搭 #針織背心 #蛋糕裙 #球鞋 #工裝褲 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.30 109
日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感

日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感

#造型 #穿搭 #內搭 #毛帽 #時尚

女子漾 /編輯 Sydney 2025.09.30 44
早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

早秋就先入手這件！5 套「橄欖球衫」穿搭靈感，一秒成為街拍主角

#穿搭 #單品 #奶油色 #丹寧短褲 #球鞋 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.30 19
【台北】可約日式除毛｜怕痛也能美肌？台北大安可約日式除毛 乾淨舒適又幾乎無痛 輕鬆擁有滑嫩肌！

【台北】可約日式除毛｜怕痛也能美肌？台北大安可約日式除毛 乾淨舒適又幾乎無痛 輕鬆擁有滑嫩肌！

#彩妝保養 #除毛 #私密處 #肌膚 #清潔

貝ㄦ貪食怪 2025.09.30 9
agnès b. 2025秋冬系列 融合現代與古典 成就優雅日常

agnès b. 2025秋冬系列 融合現代與古典 成就優雅日常

#穿搭 #時尚 #精品 #2025秋冬 #造型

PREMIER MEDIA 2025.09.30 8
膠原蛋白挑選指南！「4招」養顏美容補充輕鬆掌握

膠原蛋白挑選指南！「4招」養顏美容補充輕鬆掌握

#肌膚 #保養 #美容

潮健康 2025.09.29 16
從香氣出發，重新遇見純粹的自己

從香氣出發，重新遇見純粹的自己

#精油 #療癒 #展覽 #台北 #美甲美睫 #美容展

國際美容化妝品展 2025.09.29 35
穿好一整套牛仔有多帥？這 5 套「Denim on Denim」打造街頭與都會平衡感！

穿好一整套牛仔有多帥？這 5 套「Denim on Denim」打造街頭與都會平衡感！

#穿搭 #造型 #丹寧 #秋冬 #配件 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.09.29 60
Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容教學，打造高級魅惑眼神

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容教學，打造高級魅惑眼神

#BLACKPINK #Jisoo #美妝 #煙燻妝 #秋冬彩妝 #秋冬 #高級感 #眼線 #眼影

女子漾／編輯桑泥 2025.09.28 88
18+