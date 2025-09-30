2025-09-30 20:41 女子漾／編輯張念慈、Vera Yang
秋季女神底妝養成術！5大秘訣打造不脫妝白開水肌
秋天雖然氣溫不像盛夏高漲，但早晚溫差大，加上白天依舊可能悶熱，對肌膚來說依然是「脫妝高風險期」。不論是通勤族還是學生族群，早上精心畫好的妝容，往往到了下午就出現浮粉、暗沉或卡粉問題，令人頭痛！其實只要掌握幾個關鍵重點，就能大幅提升底妝的持久度與清爽感。本篇整理了5個打造「不脫妝女神肌」的秋日技巧，讓你整天保持光滑無瑕、好氣色。
1.妝前保濕 + 局部控油
秋季早晚偏乾，白天卻容易出油，肌膚狀態不穩定。肌膚若缺水容易分泌更多油脂，導致脫妝速度加倍。因此，上妝前先使用輕盈的保濕產品為肌膚補水，再針對出油旺盛的T字部位進行局部控油打底，達到「內保濕、外控油」的平衡狀態。
2.底妝輕薄層疊，避免厚重感
秋天天氣忽冷忽熱，不適合過於厚重的底妝，應採取「少量多次」的手法上妝。先以薄薄一層底妝打底，視情況再局部加強遮瑕部位。這樣不但妝感自然，還能減少因出汗導致的浮粉或脫妝機率。質地以清爽、控油型為佳。
3.定妝「雙管齊下」：蜜粉 + 定妝噴霧
完成底妝後，使用蜜粉按壓容易出油的區域，幫助吸附多餘油脂並延長持妝時間。再搭配定妝噴霧進行整體鎖妝，讓妝容與肌膚更緊密貼合，減少因濕氣或流汗造成的妝面移位或溶妝。
4.步驟四：眼妝防水抗暈，告別熊貓眼
秋天仍有午後小雨或濕氣，眼妝要特別講求防水與持久，建議使用抗汗抗油的眼妝產品。眼妝前可先用眼影打底，避免眼影積線；眼線與睫毛則選擇防水、防暈染配方，減少眼下暈染、脫妝風險。
5.步驟五：補妝策略：先吸油，再補粉
下午出油是常態，補妝前第一步應該先使用吸油面紙輕壓臉部油光，避免直接疊加粉底導致厚重或結塊。之後再薄擦蜜粉或粉餅修飾妝容，最後補上唇彩與腮紅，立即恢復精神與氣色。
秋日推薦必收底妝新品
除了掌握持妝技巧，選對底妝產品也至關重要。今年秋天，以下兩大品牌的新品，正好能幫你解決「脫妝＋膚況不穩」的煩惱：
SOFINA Ange 漾緁輕盈底粧系列
SOFINA 特別邀請新生代女星林廷憶代言，展現秋日輕盈持妝魅力。系列共三款：
1.水感控油校色粧前乳，Aqua Touch 水感配方長效控油並均勻校色，共三色選擇。
2.空氣感絲滑無瑕粉餅，粉質細緻卻能有效遮瑕與隱形毛孔，零粉感打造天生美肌，共四色號。
3.透膚感控油襯粧蜜粉，一拍即定妝，通透不改底色，持久控油讓粧容更完美。
三款搭配使用，能同時實現「高效控油 × 長效持妝 × 極致輕盈」，無論通勤、上課或約會，都能讓妝感清爽無瑕
Dior 迪奧精萃再生玫瑰微導粉底
迪奧將奢華保養能量注入粉底，結合「玫瑰微營養胜肽複合物」與「光感微珠科技」，一抹即可潤飾膚色不均，打造澄澈自然的玫瑰絲緞光澤。質地輕盈卻能長效貼膚，搭載 SPF30 PA+++ 防曬力，即使在秋天早晚溫差下，依然能維持24小時保濕服貼，不易暗沉脫妝，完美詮釋「上妝即養膚」的底妝新體驗。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower