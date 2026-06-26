盤點5雙最新雨鞋！！下雨天也能穿出時髦感，「這一款」連IVE張員瑛都超愛

為了讓你在這樣的雨天中能夠保持乾爽，女子漾整理了5大雨靴品牌，從短靴到長靴，從經典款到時尚的吸睛設計，每一雙都是你的雨天神隊友，守護你免受雨水侵擾。穿上這些精心挑選的雨靴，不僅能確保你的雙腳保持乾燥，還能穿出自信與時尚感，讓你每天出門都帶著好心情，迎接新的一天！

雨鞋品牌推薦1：HUNTER

Women's Gardener Clogs三款顏色 圖：HUNTER

提到「經典雨靴」，相信大家都會馬上想到Hunter這個品牌！這是雨鞋界的傳奇品牌，如果你的鞋櫃裡還缺少一雙Hunter，那麼這絕對是值得擁有的首選。Hunter是英國皇室的至愛，也是知名度極高的雨靴代表品牌。這個擁有百年歷史的品牌不僅外觀設計時尚、經典，更是走路舒適，有效防止雙腳深陷水窪。穿上Hunter雨靴，你可以輕鬆展現英倫風格的復古魅力，讓你的整體造型更加出色。擁有一雙Hunter雨靴，就像擁有一件永不過時的時尚單品，讓你在雨天也能保持風采綻放！

Women's Gardener Clogs 圖：HUNTER

雨鞋品牌推薦2：rockfish Weatherwear

GLOSSY HARNESS RAIN BOOTS MIDDLE 圖：＠rockfish Weatherwear

Rockfish Weatherwear，品牌以充滿英國風格的感性古典美學為主，並在單品的設計中也為了因為英國特有的溼冷多雨氣候，融入了防水的功能設計。在韓國Rockfish近期非常受歡迎，近期深受許多網紅與藝人的愛，連IVE張員瑛都無法抗拒它的魅力在私服中穿上，在首爾漢南洞掀起了排隊風潮，價格相當平易近人，來韓國小資族們一定必買一雙。

GLOSSY HARNESS RAIN BOOTS MIDDLE 圖：＠rockfish Weatherwear

雨鞋品牌推薦3： Barbour

威靈頓短雨靴 圖：＠Barbour

個性小姊姊看這邊！Barbour 受到英國皇室喜愛的經典品牌，橡膠製、防水防滑、柔軟有彈性的Barbour雨靴，從鞋身到鞋底以黑色為主色系，前後兩側的雙拉環設計不只便於穿脫，更增添了吸睛小亮點，時間戶外活動仍能保有卓越的舒適感，亦能滿足於大雨中從容行進的需求。實用的短筒雨鞋以柔軟有彈性的橡膠製作，除了穿著起來舒適，防滑鞋底在雨中也能安心邁步，齊全的尺碼男女可穿，是雨季少不了的足下行頭。一次打包Barbour防潑水外套、雨鞋，帥美度過多變雨季。

Kingham橡膠雨鞋。圖/Barbour 提供

男性首推款式為歷來暢銷、最初用於飛釣時穿著的Spey外套。在夏季採用輕盈、防潑水面料製作，使衣服不至於立刻被雨淋濕，有修身短版與oversized超大廓型，讓不同的身形與穿衣風格都能找到個人喜愛的款式。顏色上使用自然耐看的橄欖綠、灰綠、海軍藍色調，搭配Logo壓扣、D形環等別緻細節與裝飾，散發清新文雅氣息，而簡約的外觀於日常或上班都適用。

Oversized Spey防潑水外套。圖/Barbour 提供

女性款式以嶄新的Hutton防潑水風衣為主打，Oversized寬鬆版型與棉質面料不僅方便於四季疊穿，也增添穿著時的舒適感。流暢的剪裁搭配寬衣領與實用大口袋，加上柔和百搭的米、棕、金配色，時髦大方的設計永不過時，是本季值得投資的一款外套。

Hutton防潑水風衣。圖/Barbour 提供

雨鞋品牌推薦4： PALLADIUM

來自法國里昂的軍靴品牌PALLADIUM，最初以飛機輪胎製造工藝聞名全球，以PALLADIUM第一雙法式經典軍靴PAMPA Boots鞋型為基底，將1mm超薄太空棉材質運用在全靴靴面設計。PALLADIUM賣得最好的款式就是防水鞋款系列了，由別於一般的雨鞋，兼具防水、輕量、穩定，穿脫快速及耐用，從城市到戶外都能輕鬆上腳、自由穿梭，超時尚！

雨鞋品牌推薦5： crocs

Crocs 卡駱馳 (中性鞋) 經典泡芙克駱格 圖：＠crocs

近年來，Crocs的「洞洞鞋時尚」風潮席捲全球，不僅受到各大明星和網紅的喜愛，更因推出的厚底系列而引起全球性的轟動。這款鞋子無論在夏天還是冬天都非常受歡迎，甚至在雨天也顯得極為實用。

Crocs不僅穿著舒適，其穿搭也非常容易上手，讓你在日常搭配中展現出自己的個性。它不僅有基礎的百搭色系，如黑色和白色，還推出了眾多與知名品牌和設計師的聯名款式，讓你在選擇時更有多樣性。無論你是追求休閒風還是希望穿出時尚感，Crocs的洞洞鞋都能滿足你的需求，讓你的每一步都充滿自信和風格！