【東區美食】Round Up 剝皮辣椒雞湯太驚艷！濃郁蝦膏炒麵＋酸菜奶油起司蕈菇必點清單【板南線餐廳推薦】

如果要選一間可以放心帶姐妹來聚會、吱吱喳喳聊天及瘋狂唱歌的東區美食餐廳，Round Up 創意料理真的會直接進我口袋名單。

Round Up 創意料理

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷15號b1

電話：02-2721-2074

時間：週一休‧週二至週日 18:00-02:00

一走進 Round Up，艷麗的玫瑰花牆超吸睛，怎麼拍都好看！

室內是偏冷調的微醺粉嫩光感，把整個空間變得很柔、很放鬆，座位之間保留剛剛好的距離，聊天不會被隔壁桌干擾，感覺很舒服。

跟大家分享一下Round Up 創意料理的美味！

餐點

飛魚卵香腸台式pizza NT $380

蝦膏炒麵 NT $380

酸娃娃菜肥牛 NT $530

奶油起司蕈菇 NT $240

炸櫛瓜 NT $250

剝皮辣椒雞湯 NT $280

飲品

草莓鮮奶茶 NT $250

Round up無酒精特調 NT $380

飛魚卵香腸台式Pizza NT $380

咬下去是很台式piaaz的口感，外皮微脆牽絲、內餡彈牙，還能吃到飛魚卵顆粒帶來的海味與層次，每一口都越嚼越香。

蝦膏炒麵 NT $380

麵條吸附滿滿蝦膏與醬汁精華，搭配彈牙蝦仁一起入口，鹹香濃郁的海味在口中瞬間爆發，層次感十足，絕對是重口味愛好者的天堂。

酸娃娃菜肥牛 NT $530

老闆說就是要吃好吃飽，所以真的是超大盆的酸菜牛，滑順的河粉超Q彈，酸爽的湯汁及入口即化的牛肉，整體吃起來清爽又開胃。

奶油起司蕈菇 NT $240

一入口相當滑順濃郁，奶油與起司交織出溫潤的香氣，蕈菇本身帶有自然的菇香與彈嫩口感，整體濃而不膩，越吃越順口！

炸櫛瓜 NT $250

外層炸得金黃酥脆，咬下去帶著輕盈的酥香，櫛瓜則保有水嫩多汁的口感，清甜的蔬菜香氣在口中慢慢散開，清爽又不油膩超好吃。

剝皮辣椒雞湯 NT $280

這鍋剝皮辣椒雞湯真的不是開玩笑的。溫潤清甜的雞湯底，接著剝皮辣椒的微辣慢慢浮現，雞肉燉得軟嫩入味，屬於越喝越上癮那種。

Round Up 創意料理的飲品也很有特色，一定要點鮮奶茶系列，用可愛的熊杯杯盛裝，拍照真的超加分。無酒精特調還能依照自己喜歡的口味與水果做客製化調整，就算不喝酒也能享受專屬的微醺儀式感。

吃完創意料理，直接開啟姐妹歡唱模式，讓人超驚喜的粉嫩系 KTV 包廂。整個氛圍瞬間變成女孩派對模式，空間以柔和粉嫩色調打造，燈光還可以依照氣氛調整，從浪漫微醺到派對模式都能自由切換。

包廂內有大螢幕和自拍燈加持，整個就像自己的小型演唱會舞台，和姐妹們開唱氣氛直接拉滿。

主廚曾任職於欣葉餐廳，料理底子深厚，也讓這裡的創意料理格外讓人驚艷。從特色飲品到粉嫩系 KTV 包廂，每個環節都很適合姐妹聚會。在熱鬧的東區，能同時結合餐酒館氛圍與 KTV 歡唱空間的 Round Up 創意料理，絕對是值得收藏的聚會口袋名單。

Round Up 創意料理

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷15號b1

電話：02-2721-2074

時間：週一休‧週二至週日 18:00-02:00

IG：https://www.instagram.com/roundup.tw/

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