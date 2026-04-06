2026-04-06 00:11 ～17七公主的小天地～
【信義區美食】想肉了，肉肉控的天堂，大胃王的最愛！火鍋＋燒肉吃到飽千元有找！雞冠、老鼠肉、麻油水晶肉通通吃得到！獵奇美食
在台北信義區，想找一間不只是吃到飽，而是有記憶點的店，那就真的不能錯過這間——想肉了。
想肉了
地址：台北市信義區松山路443號1樓
電話：0966-309-601
時間：週一至週日 11:00-20:00
想肉了是肉肉控的天堂，也是大胃王的最愛！主打簡單粗暴的吃法，火鍋和燒肉通通吃到飽，重點是價格竟然千元有找，CP值直接拉滿！
火鍋和燒肉雙主線吃到飽，食材選擇多到讓人直接陷入選擇障礙，從肉品、海鮮到各式火鍋料通通不怕你吃。搭配豐富沾醬與多樣涼拌小菜，清爽解膩又更有層次。
這裡還提供滿滿的雞冠，還有讓人驚呼的老鼠肉與特別的麻油水晶肉，超獵奇系食材一次集結，不只是吃飽，更像在挑戰味蕾與膽量的極限。
在想肉了，會發現這裡根本不是普通吃到飽，而是一場失控型進食現場。這裡的四個電鍋裝著不同的美食，有白飯和炒飯，控肉及鴨血，在這裡不是要不要吃，而是還能吃多少。
還有還有，想肉了也提供炸物，現點現炸，完全是罪惡又停不下來的存在。
店內的甜點也很有誠意，蛋糕、冰淇淋到有名的東興冰棒一應俱全，想肉了真的是大胃王的天堂耶。
跟大家分享想肉了的美味！
燒肉區油花分布漂亮，肉片厚薄適中，用不易沾黏的玻璃纖維烤網導熱更快，當肉類在烤網上滋滋作響的瞬間，香氣直接炸開。
想肉了的火鍋，我首推包種茶湯底，清香回甘又解膩，聞得到淡淡的茶香，涮肉之後更能帶出食材本身的甜味，越吃越順口。
現點現炸的炸物、熱騰騰上桌，外酥內香超加分，讓人忍不住一口接一口停不下來。
在重口味燒肉與火鍋之後，來根南投草屯老字號的東興製冰廠，以純天然水果原汁與傳統現煮原料製作的經典古早味枝仔冰，做為最療癒的完美句點。
這裡不只是火鍋和燒肉雙主線吃到飽，更直接把獵奇系食材搬上桌，從雞冠、老鼠肉到麻油水晶肉，每一道都讓人邊猶豫邊想嘗試。這不是單純吃飽，是一場味覺冒險。
想肉了
地址：台北市信義區松山路443號1樓
電話：0966-309-601
時間：週一至週日 11:00-20:00
FB：https://www.facebook.com/p/想肉了-61551773664368/
IG：https://www.instagram.com/xiang_roule_1108/
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