2026內湖草莓季盛大開幕！春季採果新體驗等您來享受

【旅遊經 洪書瑱報導】

鮮紅欲滴的草莓，深受許多人喜愛，北北基民眾，若想在春天享受採果樂，台北的內湖是「採草莓」不錯的「莓」樂地，而「2026內湖草莓季-莓野樂園」將登場！活動期間，除了能採草莓來場農園體驗外，結合線上互動遊戲，輕鬆拿折價好康，想體驗鮮採草莓的民眾可至「白石湖休閒農業區」、「大湖街」及「安泰街」等這3處草莓園，來趟寓教於樂的草莓農遊活動。臺北市政府產業發展局等相關單位，於今(2)日起至4月30日止，在「內湖草莓季」，推出一系列線上互動及實體好康活動！









【好康活動一：線上刮刮卡／抽獎活動】



只要加入「內湖草莓季LINE官方好友」即可參加線上刮刮樂，立即抽合作農園折價券，最高有機會可折抵 500 元，每波活動期間皆可參加一次，讓民眾線上互動實體消費一次滿足。



【好康活動二：莓好相遇－草莓園限定好友禮】



活動期間，民眾至合作草莓園刷 QR CODE，即可獲得 2026 內湖草莓季專屬100元折價券一張，每日限量、送完為止。

【好康活動三：莓野樂園大冒險】



莓寶公仔將於合作農園限時快閃，增添農園探訪的驚喜感與趣味性，只要找到莓寶拍照打卡分享至FB或IG，即可獲得100元折價券好禮，限量好康、送完為止。









莓寶







草莓DIY



為讓民眾認識內湖草莓產業與支持友善耕作的永續理念，內湖區農會與在地草莓農園，將透過深入導覽與解說，並與多家草莓園攜手合作辦理「莓好做公益」活動，預定3月15日、4月18日及4月25日辦理，每梯次將提供弱勢或社福團體30人參加，共計3梯次，草莓園將於公益活動期間暫停對外營業，報名資訊請洽內湖區農會，推廣部-胡建勳02-27907263，名額有限，額滿為止。

※.交通資訊──

●搭乘大眾運輸工具

1.白石湖休閒農業區周邊草莓農園：

◆在臺北捷運「內湖站」，由1號出口步行至內湖路二段460號旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小2」公車至「碧山巖」站下車。



◆搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小2」公車至「碧山巖」站下車。

2.大湖街周邊草莓農園：

◆於臺北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小3」公車，往老爺山莊方向，於「大坵田土地公廟」下車。

●自行開車



1.白石湖休閒農業區周邊草莓農園



◆由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。



2.大湖街一帶草莓園



◆從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。



◆從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。



◆從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

3.安泰街草莓園：

◆從民權隧道方向，接成功路五段，右轉康湖路，過了康湖隧道後，右邊叉路往安泰街，至114巷後，左轉前進至201號。





相關活動資訊、農園介紹、交通及好康訊息，可加入「內湖草莓季LINE官方好友」LINE ID：@neihu-strawberry，或至內湖草莓季活動官網(www.neihu-strawberry.com.tw)查詢！

