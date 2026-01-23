建國玉市理事長攤位專訪|理事長的玉市人生（下）by寶石獵人林燃

【出生嘉義的台灣囡仔–劉俊庭理事長的玉市人生。】

人人皆知台灣嘉義市素有「石猴故鄉」之稱，劉俊庭理事長因受父親劉明燦先生的薰陶與啟蒙，此從小便開始接觸石雕與玩石藝術。除了家學淵源外，他亦受教於嘉義知名的石猴雕刻藝師–郭秋松先生，精進專業的雕刻技術；並延續了這項在地特色，作品風格自然且富有生命力。

劉俊庭先生曾擔任嘉義市石雕協會第 2、3 屆理事長。並採曾任嘉義市愛石會理事長，現為榮譽理事長。

在他理事長任內，曾推動石猴共同創作，如《溫馨家園》、《立足嘉義、胸懷全球》等作品，目前分別矗立於嘉義市的二二八紀念公園與啟明公園。

我在得知了理事長這些經歷後，心中不免又燃起疑問？是什麼支撐著他的熱情，又是什麼讓他留在台北玉市，為這些「養玉人」服務？

Q6​玉市人生一眼看盡世間冷暖：

A6：既然你問起玉市的事，那我就用「玩石人的心情」來跟你聊聊。

​在玉市打滾這麼多年，看過的東西多，看過的人更多。要說最讓我點頭稱讚的，不是買到什麼稀世珍寶，而是那種買賣之間「說話算話，不爭一時」的氣概。

這也是一種英雄所見略同的默契！

在台北，識貨人還價也是在行情內的！這很重要。且來玉市做買賣的攤商、無論是零售或批發，人都是相當有素質！

​我常講​，看貨先看人，好的精品也要有好的緣分。

​買貴可以，但是不買假，價格什麼的都是其次，但在這裡做生意，絕不能弄虛作假。

我長年都和吳照明老師有配合，很多鑑定都是從他那裡出證的；且他和歐陽秋眉老師，有時還會帶學生來玉市教學。

有志一同的夥伴多了，我自然也是捨不得離開的。

Q7：​但從現實層面來看，市場從曾經的高奢批發、實體擺攤，到現在處處都是直播拍賣，您如何堅持與顧客「面對面」交流的那份溫度？

A7：確實，現在打開手機，購物平台滿滿都是直播拍賣，喊價聲此起彼落，那種速度感和便利性是實體攤位比不上的。

​但如果你問我，為什麼還要守著一個攤位、一間店，在那邊慢條斯理地泡茶等客人？我想用這幾十年來的體會來告訴你：「直播賣的是『物件』，而我們面對面交流的是『心件』。」

在面對面時，我的信譽就寫在這張臉上，面對顧客我不能亂講，說出來的話得負責任。而這份「責任感」，就是高奢市場最核心的誠信價值。 我希望客人買回去的是歡喜，而不是後悔。

​現在水晶市場水很深，有處理過的、人造的、合成染色的，那些在直播鏡頭下都很難辨別。

我擺攤多年，賣的就是一個信譽。我敢讓你拿著手電筒，對著水晶內部看雲霧、看冰裂、看包裹體，這就是實體攤位的「誠信價值」。

Q8：​眾所皆知，有人的地方就有是非，理事長可有玉市傳說中的「江湖法則」？

A8：身為理事長，管理玉市最困難的地方往往不在於貨品、攤位擺放；而是在於「人」與「人」之間的那點眉角。

「有人的地方就有江湖」，更何況是玉市這種龍蛇混雜、真假難辨的地方。

在這行能長久走下去的處世骨氣，最重要的一點，就是不擋人財路，不點破眼力。

​在玉市，最忌諱的就是「多嘴」。

​別人的成交，不插嘴！ 當別人在議價時，即便你看出那顆水晶有雲霧缺口或是價格報高了，只要買家沒問你，你絕對不能當場點破。這叫「尊重」。

​眼力自負，買定離手，行家對決看的就是眼力。如果你看走眼買錯了，回去不能回頭鬧事，要當作交「學費」。這種輸得起的風度，才叫真江湖。

換言之，顧客在挑選時也能直接問攤主，不用怕不好意思，畢竟嫌貨才是買貨人！我常對同行說：「面對顧客​實話實說就行，是養晶就說養晶，是染色就說染色。你騙得了一個外行人，騙不過一個老行家。」信譽是做生意的命根子，在這個圈子裡，名聲壞了，傳得比病毒還快。只要你有一次不誠實被抓到，以後全台灣的玉市你都難以落腳。這就是江湖的「信用額度」。

所以你也可以直接問攤主：「這水晶是不是有瑕疵？還是有燒過？是不是合成染色的？」

出門做買賣，就是一個願打、一個願挨。

顧客如果不是以能量為取向，單純為了美觀、配色、設計感！

那麼這些戴著對人體無害的飾品，也是很好的選擇！

再來說說​攤位的江湖，攤主間先來後到的「界線感」也很重要。

​玉市的空間就那麼大，攤位之間往往只有一線之隔。

​不搶客、不洗客是基本禮貌，客人站在鄰居攤位前看貨，你不能在旁邊吆喝說「我這顆更透、更便宜」。

這在江湖上是大忌，叫「洗客」。

相對的，玉市也會​互相幫襯的。像隔壁攤位的主人去廁所或吃飯，你就主動幫他顧一下。這種「互助」不是為了錢，是為了那天你忙不過來時，也有人會幫你拉一把。

至於偶爾面對攤主間的紛爭，我們都是大事化小，茶桌解決！

​我常講，「有事情不要在攤位前吵，那會嚇跑財神。大家到後台坐下來，我親自泡壺茶，大家把話講開。」

茶杯舉起來，是非放下來。在江湖裡，面子往往比銀子重要，給對方留個台階下，事情就圓滿了。

Q9：據我所觀察，台北玉市現正面年輕客群流失等問題。在管理層面上，該如何平衡傳統市場的「草根氣息」與現代消費者要求的「價格透明與場地舒適度」？

A9：台灣的玉市有很深的傳統，也有很多老師傅的心血。現在的難題，是如何在不丟掉這些根的情況下，讓年輕人願意走進來。我們要的是慢慢調整，而不是一次翻掉重來。

世代交替不僅僅是玉市面對的難題，許多台灣傳統產業也是如此，我們只能隨著大流慢慢改變！

很多想法需要新血的加入幫忙改變，但相互磨合，仍是需要時間和對彼此的尊重。

Q10：您有想要對想投入水晶玉石產業的年輕人說的話嗎？

Q10：這不是一條來快錢的路，但是一條能走很久的路。台灣市場最重視的是人與人間的信任，只要把品質顧好、彼此相互尊重，時間久了，市場自然會回應你的付出。

後記：在與劉俊庭理事長長談的一個下午，我不斷想起他提到的那句「心件」。

​在凡事追求「流量」與「轉單率」的數位時代，建國玉市 512 號攤位像是一個時空裂縫，雖然與速食時代格格不入，卻又毫無違和。

​理事長的江湖，沒有刀光劍影，只有一壺冒著熱氣的茶。他守護的，不僅僅是一門生意，更是一種台灣生意人即將消逝的「厚道」。​

或許，這也正是為什麼儘管時代在變、銷售方式在變，那群「養玉人」依然願意跨越螢幕，來到這方寸之間的攤位前。

因為在這裡，你買到的不只是一份能量，還有一份在這個浮躁世間，最難能可貴的「心安」。

理事長的玉石人生，我們到這裡暫時結束。

