2026 台北跨年交通懶人包！三階段封路、捷運 42 小時不收班、免費接駁、如何散場一次看。圖片來源：FB @台北捷運 Metro Taipei、pexels

2026 台北最HIGH新年城將在 12 月 31 日登場，信義計畫區從傍晚開始就會啟動交通管制；偏偏跨年這天又碰上平日，下班車潮、跨年人潮、演唱會散場同時湧現，人潮勢必擠爆市中心。女子漾已經幫大家把封路時間、捷運疏運、公車改道、停車規則到散場接駁一次整理好，計畫要在台北跨年的你，出門前一定要先看清楚，才不會跨年結束後，回家反而成了最大考驗。

2026 台北跨年交通懶人包1. 交通管制

配合跨年晚會活動，台北市將於 2025 年 12 月 31 日 19:00 起至 2026 年 1 月 1 日 03:00 止，在信義計畫區分三階段實施交通管制，管制期間限制車輛進出。官方建議，跨年夜盡量避開管制時段，改搭捷運、公車等大眾運輸工具。由於 12 月 31 日為平日，除了晚會人潮，下班尖峰後，管制區周邊就可能出現大量車流，且壅塞情形恐延續到跨年後。

圖片來源：IG @taipeitravel

官方點名較容易壅塞的路段包含：

平面道路如基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、光復南路、敦化北路、八德路、辛亥路；高架與快速道路則以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道，以及麥帥一、二橋、大直橋、福和橋、永福橋等路段車流較多。

另外，跨年散場後車潮更為集中。交工處規劃 2026 年 1 月 1 日 0:00 至 2:00，基隆路（樂業街至喬治商職）將比照平日下午尖峰實施車道調撥，用路人需配合現場號誌與行車動線。

2026 台北跨年交通懶人包2. 停車管制

停車管制將從 12 月 31 日上午 9:00 開始，一路持續到 1 月 1 日凌晨 3:00。管制範圍涵蓋光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路五段 236 巷、松德路、松仁路以西，以及信義路、莊敬路以北所圍區域，活動期間全面禁止停車。

圖片來源：IG @taipeitravel

隨著時間接近晚會與散場時段，停車限制也會逐步加嚴：

18:00 起，大巨蛋地下停車場停止開放進場，車輛僅能由菸廠路駛離。

19:00 起，管制區內停車場改為只出不進。

20:00 起，府前廣場、松壽廣場、信義廣場（松廉路出口）開始實施管制。

22:00 起，信義廣場（信義路出口）、忠信公園、興雅國中、信義三張里、災害應變中心、信義國小、松山高中等地下停車場出入口，陸續調整為出場管制。

同時，為配合散場接駁公車行駛與車流疏散，松德路、光復南路部分路段、仁愛路四段、基隆路部分路段、延吉街、松信路、忠孝東路五段 236 巷、松德路 168 巷、忠孝東路七段部分路段，以及機車停車區，也將實施路邊禁止停車。官方特別提醒，管制區內車輛若未能在管制前駛離，需等到 1 月 1 日凌晨 3:00 後 才能離場，實際情況等同車輛與車主都必須一路等到散場結束。

2026 台北跨年交通懶人包3. 捷運疏運

北捷配合跨年晚會與演唱會人潮，自 12 月 31 日 6:00 起至 1 月 1 日 24:00，連續營運 42 小時不收班（小碧潭、新北投支線除外），並視人潮彈性加密班距。

官方建議採「2 線進場、3 線離場」原則：

進場可利用板南線、淡水信義線。

散場則分流使用板南線、淡水信義線與松山新店線，避開市政府站與台北 101／世貿站。

圖片來源：FB @台北捷運 Metro Taipei

2026 台北跨年交通懶人包4. 捷運優惠

為鼓勵人潮分流，北捷推出跨年夜限定優惠。凡於 12 月 31 日 22:30 至 1 月 1 日 06:00，從松山新店線 南京三民站、台北小巨蛋站 進站，可享不限站數、當趟車資免費。如果不想卡在市政府站或 101 站排隊，建議改走這兩站路線，多走一點路，反而能省下最多等車時間，是跨年夜相對順暢的實用選擇。

圖片來源：IG @taipeitravel

2026 台北跨年交通懶人包5. 這2站捷運過站不會停

跨年夜人潮高度集中，國父紀念館站與台北 101／世貿站 可能因站內壅擠，捷運將視現場狀況，彈性採取部分列車過站不停的疏運措施。若遇到列車未停靠，建議可改在市政府站或信義安和站下車，再步行前往會場。北捷也會全面啟動月台、收費閘門與出入口三級管制，部分出口與連通道將依時段陸續關閉，現場會有站務人員引導，請多留意站內廣播與指示牌。

圖片來源：FB @台北捷運 Metro Taipei

2026 台北跨年交通懶人包6. 公車時段調整

配合跨年晚會，信義區周邊共有 37 線公車延後收班。同時因舞台架設與交通管制，55 線公車改道、114 個站位取消，實際行車時間可能拉長，建議提早出門或改搭捷運。另外，行經信義商圈的公車末班車約延後至 01:30；非商圈捷運接駁公車約至 01:00；貓空路線小 10 與棕 15 也延後至 01:00，並於 01:30 下山接駁至捷運動物園站。

2026 台北跨年交通懶人包7. 市府轉運站管制

跨年當晚，市府轉運站同步進入交通管制。轉運站自 12 月 31 日 19:00 起實施管制，至 1 月 1 日 05:00 起恢復正常營運。管制期間轉運站不開放民眾進入搭車，且管制區內國道客運站均取消停靠。

需特別注意的是，市府轉運站地下停車場自 19:00 起禁止車輛進出；2 樓人工平台自 19:00 起、統一時代百貨及 B2 連通道自 21:00 起管制進出，並將陸續淨空留駐人員。跨年夜若打算將轉運站作為集合或轉乘據點，實際上將無法使用。

公共運輸處也指出，信義區國道客運自 19:00 起配合三階段交通管制，分別為 19:00–20:00、20:00–22:00、22:00–翌日 03:00，各階段站位取消與替代站位依公告為準。

圖片來源：臺北市政府交通局網站

圖片來源：臺北市政府交通局網站

2026 台北跨年交通懶人包8. 散場接駁車

公共運輸處規劃 3 線跨年晚會散場接駁公車，於 1 月 1 日 00:00–01:30 巡迴輸運，採分段收費。

1 號線：往捷運忠孝新生站（仁愛路／延吉街口）

2 號線：往捷運公館站、六張犁站（吳興街口站）

3 號線：往木柵、景美、深坑（松德路／信義路口）

圖片來源：IG @taipeitravel

參加大巨蛋演唱會者，另有 免費接駁車，於光復南路側搭乘，接駁至捷運南京三民站，服務時間 22:30–01:30。官方也提醒，若住家距離會場不遠，散場後步行返家，往往比排隊等車更省時。

2026 台北跨年交通懶人包9. YouBike 共 65 個站點暫停營運

配合跨年活動，YouBike 將分二階段進行場站管制，信義區周邊共 65 個站點暫停營運。由於現場人潮密集，官方也提醒騎乘民眾下車時請牽行，若需還車，須前往管制範圍外的鄰近場站。

部分捷運站出口與連通道將依時段關閉：

台北 101／世貿站，4 號出口 22:00 起關閉。

市政府站，2 號出口與轉運站鐵門 21:30 起關閉，2 號出口與統一時代百貨連通道、3 號出口與微風信義連通道，皆於 22:00 起關閉。

國父紀念館站，5 號出口外電扶梯、花園綠廊及商場地下連通道 22:00 起關閉，3 號出口於元旦 0:00 起關閉。