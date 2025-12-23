2025-12-23 08:30 卡娃思 / 開心趴趴走
聖誕公公來撞牆：2025幸福快遞請簽收💕(花蓮府前石頭公園）
聖誕節快樂！
如果剛剛好的來到花蓮市，別錯過聖誕公公來撞牆的最美時刻，走到2025幸福聖誕城，幸福快遞已經準備好，請簽收喔。佈滿聖誕老公公來撞牆的三個私立幼兒園，聖誕快樂的裝飾，漂亮的拍照打卡的熱點，倍感喜樂的氣氛，幸福聖誕城已點燈，夜夜照亮，送暖平安聖誕節到新年。
幸福快遞請簽收2025 花蓮幸福聖誕城💕
已經連續舉辦多年的幸福耶誕城，年年的聖誕市集是非常受歡迎的大型市集，在地鄉親年年必訪的的市集，非常的受歡迎的，大家都在期待，期待那會讓然下一跳的大大的市集。
地點：花蓮縣政府前石雕公園
🔴【靜態展】
- 日期｜2025 / 12 / 17（三）- 2026 / 01 / 01（四）
- 『幸福快遞屋』內部開放時間同市集時間
🔴【叮咚！聖誕市集】
- 日期｜2025 / 12 / 24（三）- 12 / 28（日）
- 時間｜15:00－21:00
姊姊妹妹哥哥弟弟們，好漾女孩們，聖誕快樂！挑選交換禮物最棒的大市集💕
越見艱難的經過堰塞湖潰堤災難的2025年，活著就是最大的祝福的，開心迎接平安簽收幸福快遞，2025聖誕快樂！2026新年平安！
