2025-11-07 23:39 女子漾／編輯張念慈
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略
聖誕季最美打卡點來了！DIOR BEAUTY今年把巴黎冬季嘉年華搬進台北BELLAVITA中庭，11月8日至11月23日限時開放的《迪奧奇幻星願限定快閃店》，以義大利藝術家Pietro Ruffo筆下的馬戲團意象為靈感，打造一場絢爛又浪漫的「奇幻星願之旅」。全台首座高達5米的巨型迪奧聖誕樹閃耀登場，夢幻光影讓人一走進就忍不住想拍爆手機記憶體。
這回編輯直接幫妳帶逛「5大夢幻站點」，一次逛完、一次拍夠、一次夢到巴黎！
1. 奇幻星願聖誕樹：全台最美金色旋轉木馬登場
進入中庭第一眼，就會被高達5米的「奇幻星願聖誕樹」震撼。金色吊飾、旋轉木馬、閃爍燈光交織成一場華麗的冬季奇景。每個角度都像是法國聖誕明信片現場，完全是今年信義區最強打卡點。
2. 星願贈禮與試妝區：聖誕彩妝一次體驗
走進主帳篷，就能看到女孩們最期待的限定商品，包括每日限量50支的《迪奧金緻雙頭唇釉》、售價NT$6,000的《奇幻星願香氛卡片組》、以焦糖杏仁與棉花糖香氣為靈感的《奇幻星願香氛蠟燭》、以及以蒙田大道30號為造型的《聖誕倒數月曆》等，都是今年聖誕最值得收藏的精品級禮物。
3. 奇幻拍貼機：拍出專屬迪奧夢幻時刻
不自拍怎麼行？特製的「奇幻拍貼機」以璀璨星光為主題，妳可以和好友在金色光影裡合照，每張拍貼都像走入夢境。拍完直接上傳IG，保證被問「這裡是哪裡？」。
4. 奇幻星願咖啡廳：Joël Robuchon限定甜點登場
在閃閃星光下享受米其林甜點，才是聖誕季該有的浪漫節奏。DIOR攜手法國頂級餐廳侯布雄（Joël Robuchon）打造「奇幻星願咖啡廳」，凡現場消費滿額即可品嚐限定甜點，優雅又有儀式感。
5. 星願塔羅牌：抽出2026幸運星色
最後一站最療癒！現場邀請專業塔羅老師駐點，占卜新年運勢，還會揭曉妳的幸運彩妝色號，並獲得象徵祝福的迪奧幸運符。誰說聖誕節不能也有點命定感？
【活動資訊】
地點：BELLAVITA寶麗廣場一樓中庭（台北市信義區松仁路28號）
時間：2025年11月8日至11月23日
開放時段：週日至週四11:00–21:30／週五至假日前夕11:00–22:00
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower