2025-10-30 17:01 女子漾 /編輯周意軒
Mister Donut x HERSHEY’S 首次聯名！10款濃郁可可甜甜圈登場，開心果爆漿、黑森林口感超邪惡
巧克力迷注意，今年冬天最甜的聯名來了。日本人氣甜甜圈品牌 Mister Donut 首度攜手美國百年巧克力品牌 HERSHEY’S好時，打造「濃郁可可季」，一次推出高達10款限定甜甜圈與兩款現作飲品，從蓬鬆巧貝、經典波堤、多拿滋到熱可可，層次濃厚到讓人一秒掉進甜甜巧克力海。10月31日起正式登場，部分品項還會在全台7-ELEVEN Mister Donut 櫃同步開賣，期間限定、售完為止。
不只是把巧克力疊上去這麼簡單，這次聯名更加入開心果、咖啡、覆盆莓、黑櫻桃等風味，讓甜味之中多了酸香與堅果層次，吃起來沒有負擔，反而是那種冬天必須要讓心暖起來的幸福味。
蓬鬆巧貝爆漿升級，開心果控尖叫等位也要買
這次最讓人搶先排隊的，就是「HERSHEY’S可可巧貝」與「HERSHEY’S開心果可可巧貝」。巧貝麵團揉入 HERSHEY’S 可可粉，咬下去鬆軟蓬鬆，加上滿滿內餡直接爆出來的快感，一個人吃兩顆也完全合理。
特別是開心果版本，濃郁可可搭配香滑開心果卡士達，再加上好時經典LOGO旗子插頂，加分到不行，完全是IG美照新寵。
波堤進化巧克力超濃層次 咖啡、杏仁、大人味一次滿足
波堤粉直接得分。經典波堤撒上 HERSHEY’S 可可粉的「生可可波堤」吃起來苦甜香濃，像在吃濃縮版生巧克力。
「杏仁巧克力波堤」與「咖啡巧克力波堤」更是大人味代表，杏仁醬與咖啡起司鮮奶油搭配可可醬，每一口都濃、滑、帶香氣，完美呈現冬天才有的儀式感。
多拿滋變身黑森林蛋糕與網美莓果款
「覆盆莓可可多拿滋」淋上白可可醬與酸甜莓果，一口就戀愛；「黑森林可可多拿滋」則加入黑櫻桃果餡，香滑可可鮮奶油與濃厚巧克力淋醬層層堆疊，根本甜甜圈界的黑森林蛋糕，一吃就停不下來。
白可可脆片、焦糖雙色款 甜度控必收藏
除了聯名商品，還有兩款季節限定口味先開跑：
白可可脆片點綴的「白可可脆脆巧克力波堤」清爽又扎實；而「焦糖雙色巧克力波堤」把可可醬與焦糖各占一半，一次吃到兩種風味，甜度剛剛好。
飲品也濃郁升級！冬季熱可可儀式感爆棚
甜甜圈吃完，當然要喝點暖暖的才完美。這次還同步推出「HERSHEY’S熱可可牛奶」與「HERSHEY’S冰可可牛奶」，以經典好時可可粉調製，入口香濃順滑，是冬天手心裡的療癒小太陽。
優惠活動一次看
10/31至11/6期間限定
只要購買指定甜甜圈可享「買5送1、買6送2」優惠；現作飲品第二件5折。