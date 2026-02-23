2026-02-23 23:55 Chelsea
【關於反派這件事】：有時候，你必須當一次反派，才能成為自己的英雄
"What matters isn't if people are good or bad. What matters is if they're trying to be better today than they were yesterday." ——《The Good Place》
人性本惡還是本善？人要多壞才是「惡」，又要多好才是「善」？道德的哲學邏輯，始終是一門不簡單的美學。
人生中免不了有許多的不順心——在學校、在工作、在感情、在家庭。
人家說家家有本難念的經，我覺得，人人都有顆難懂的心。
最近看了一部相當有趣的電影《反派學院》。它的故事很貼近日常，女主角在工作被上司壓榨，回到家被媽媽情緒勒索，感情也被男友背叛。一直堅持「做好人」的她，卻因為這份善意而吃盡苦頭。
在一次意外下，她進入了虛擬人生，學習當一個反派，當那個用盡心機滿足自己的「超級壞人」。她一一擊破生活中的欺凌，精心計畫著每一步復仇，看似總算獲得了遲來的正義，卻在此時有了新體悟：在現實生活中，英雄跟反派真的不能並存嗎？
又如同美劇《The Good Place》裡探討的 Good and Bad。四大主角都不是世俗定義的「惡徒」，但他們都在不同層面上，帶給他人與自己負面的影響：
● 因為心靈空缺，所以用自私自利的面具，隱藏渴望被愛的無助。
● 因為討好型人格，所以永遠拿不定主意，結果誰也沒討好。
● 因為過分在意眼光，所有行為皆是目的導向，反而失去了真誠。
● 因為缺乏智慧，每一步棋都走得千瘡百孔，最終在無知中致死。
或許真正的智慧在於：承認並接納自己內心那個自私、有邊界感、不完美的部分。這些看似「不好」的一面，其實是為了守護那個渴望成長、渴望真誠的核心；是為了讓那個「好」的自己，能在更安全、更有尊嚴的土壤裡盛開。
有時候，我們必須對世界當一次反派，才能成為自己生命裡的英雄。正是因為有了這樣的反派，人生故事才有了英雄存在的意義。
有時候，我們必須當個 Anti-Hero，坦然承認：“I’m the problem. It’s me.”
深刻理解：“I should not be left to my own devices, because they come with prices and vices.”
這才是真英雄的使命：先守護好自己的完整，才能真正照亮他人的路。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數