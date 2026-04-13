寢具也能AI試穿？東妮寢飾首間「TN Pro Bar」插旗台南三井，專屬睡眠顧問讓你越睡越美！

圖說：品牌提供

每天保養品抹再多，真的都不如好好睡一覺！身為精緻女孩，懂買包懂穿搭之外，優質的寢具絕對是投資自己最划算的單品。

台灣質感寢飾品牌Tonia Nicole東妮寢飾這次玩出新高度，在「MITSUI OUTLET PARK 台南二期」重磅開出全台首間「TN Pro Bar」！主打「不強迫推銷、只真心傾聽」，透過一對一的專業睡眠顧問，幫妳找出真正的睡眠痛點，量身訂製最完美的居家好眠提案。

圖說：品牌提供

超懂妳的五大服務！買寢具居然還有AI幫忙試穿？

來到TN Pro Bar，就像走進睡眠專屬的高級沙龍！這裡提供超貼心的五大核心服務（TN SELECT / CARE / PAIRING / CUSTOM / HYGIENE），從材質體驗、清潔保養教學到特殊尺寸訂製通通包辦。

圖說：品牌提供

其中編輯覺得最神的就是「TN PAIRING」！買寢具最怕看上的花色跟房間風格不搭，最後只好妥協買無聊的安全牌素色？這裡的顧問會運用 AI 服務，直接把妳喜歡的寢具花色合成到妳房間的照片裡！所見即所得，打造仙女臥房完全不踩雷，這服務真的太生火啦～

圖說：品牌提供

圖說：品牌提供

對症下藥！台灣女孩必收的兩大神級單品 針對大家最常見的睡眠困擾，顧問也大推兩款詢問度爆表的系列：

怕熱體質＆省錢小天才必備：「TopCool 涼感系列」 台灣的氣候總是悶熱又忽冷忽熱，這款一被兩用的設計超聰明！一面是超降溫的「瞬涼裸睡紗」，另一面是透氣的「100%純棉雙層紗」。蓋上它，冷氣溫度不用調太低就能睡得超涼爽，不僅對抗氣候變遷，還能順便省下每個月的冷氣電費呢！

換季敏感肌本命：「萊賽爾天絲及 TopCell 頂舒絲系列」 一換季皮膚就容易乾癢泛紅的集美們，請直接鎖定這組！採用擁有國際認證的純淨植物纖維，極致柔滑的觸感還自帶優異的濕度控管功能。用最天然的方式溫柔安撫敏感肌膚，睡得安心又舒服，簡直是過敏兒的超級福音。

圖說：品牌提供

同步推薦：

質感寢具品牌「飛航模飾」這次找來了陽光男神禾浩辰，共同打造全新聯名系列「擁抱者 Embrucer」！這可不是簡單的掛名代言，身為細節控的禾浩辰可是親自參與了從選色、材質到打樣的全部過程。想要擁有「吃好、睡好」的完美生活？快跟著小編一起來看看這組讓人一躺就捨不得起來的夢幻寢具吧！

圖說：品牌提供

圖說：品牌提供

不只是寢具，更是一個溫暖的擁抱

「當你躺在信任的人懷裡時，會感覺所有煩惱都飛走了。」這組聯名系列命名為「擁抱者 Embrucer」（巧妙結合 Embrace 與他的名字 Bruce），就是希望能像一個充滿力量的擁抱，接住你一整天的疲憊。飛航模飾的初衷就像手機的「飛航模式」，幫你隔絕外界的訊息干擾，讓身心靈在夜裡真正地重新開機。

圖說：品牌提供

圖說：品牌提供

把山與海的靜謐帶回臥室

熱愛戶外運動與自由潛水的禾浩辰，把大自然的療癒力量直接搬進了房間裡！這次推出兩款超有質感的低飽和配色，對於跟禾浩辰一樣容易被光線干擾睡眠的女孩來說，真的超級友善：

深海藍×礁石灰： 靈感來自潛水時水下的寧靜，深邃的藍色調自帶滿滿的安全感與包容力，讓大腦瞬間沉澱。

山霧綠×苔石灰： 宛如走進充滿濕潤草木香的森林，柔和的綠意搭配沉穩的岩石灰，視覺上立刻達到放鬆與平衡。

圖說：品牌提供

圖說：品牌提供

天絲材質x巨型抱枕，裸睡也超安心！

有「裸睡」習慣或超級怕熱的女孩們，這組絕對是你們的救星！全面採用極致柔滑、高透氣的「天絲™」材質，親膚到彷彿第二層肌膚，完美解決悶熱黏膩的困擾。

這次還特別推出了一款巨型「天絲棉抱抱枕」！不管是睡覺時習慣雙腿夾著枕頭釋放肌肉壓力，還是放在沙發上靠著滑手機、看書，那種被溫柔包覆的支撐感真的太幸福了。