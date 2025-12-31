小車銀優！CORTIS忙內安乾鎬10件事，曾是游泳選手、被讚譽為「新一代臉蛋天才」！

現年16歲的CORTIS忙內安乾鎬以帥氣臉蛋、濃眉大眼與燦爛笑容俘虜廣大觀眾們的心，讓許多年長女性觀眾們都忍不住入坑，也讓網友們高呼：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，可見其魅力有多強大！今天就讓我們一起來深入瞭解安乾鎬的10件事吧！

CORTIS忙內安乾鎬1：情人節誕生的水瓶男神

安乾鎬生日是2月14日情人節（水瓶座），MBTI是INTP邏輯學家，與團內大哥趙雨凡JAMES一樣。2009年出生的安乾鎬出生自南韓京畿道水原市長安區芭長洞，家中有父母、大4歲的姊姊，以及一隻長毛吉娃娃Cookie。

CORTIS忙內安乾鎬2：出道前是游泳選手

安乾鎬在成為練習生之前，是一名競技游泳選手，主攻項目是仰泳，他在小學六年級某天游泳後在公車站等車回家，被Big Hit Entertainment經紀公司星探發掘，他的實習生生涯始於2022年，那時他正在念國中一年級。

CORTIS忙內安乾鎬3：打破紀錄的游泳冠軍

安乾鎬從童年時期到國中一年級都是競技游泳運動員，因其出色的游泳能力而廣受讚譽，不僅曾經贏得比賽冠軍，還曾打破賽事紀錄，熱愛運動的他說過：「游泳從小就是我生活的一部分」。

CORTIS忙內安乾鎬4：撞臉車銀優？！

安乾鎬擁有英氣濃眉、明亮大眼，睫毛纖長濃密，微笑時散發著陽光燦爛的氣息，俊秀容貌與青春稚氣兼具，被外界認為與車銀優有幾分神似，被譽為「新一代臉蛋天才」。

CORTIS忙內安乾鎬5：曾以「薯條男」名號走紅全網

安乾鎬早在以CORTIS成員身分正式出道之前，就憑著一段在機場吃薯條的影片爆紅，被網友們封為「薯條男」，雖然影片時長很短，但帥氣的畫面火速成為熱門話題。

CORTIS忙內安乾鎬：深陷選擇障礙

安乾鎬性格活潑愛笑、單純隨和，據說他還常常從其他團員們那邊拿衣服穿，但卻擁有嚴重的選擇障礙，無論是點餐或是購物都需要花很長時間，這點讓他經常被其他同伴揶揄。

CORTIS忙內安乾鎬7：想當蜘蛛人

安乾鎬喜歡歌手是英國搖滾樂團電台司令、美國搖滾樂對小妖精樂團，還表示自己「也蠻喜歡小賈斯汀」，他也透露自己最想體驗一次的電影主角，是「蜘蛛人」。

CORTIS忙內安乾鎬8：與嚴成玹是同齡室友

安乾鎬是HYBE LABELS旗下首位2009 年出生的偶像，與他一同出道的還有同齡成員嚴成玹（SEONGHYUN），而嚴成玹、朴宇宙（MARTIN）目前是他的公居室友。

CORTIS忙內安乾鎬9：人生第一場演唱會獻給TomorrowXTogether

安乾鎬嗓音清澈、渾然天成，帶著男孩的稚氣，他的人生首場演唱會是Tomorrow X Together「ACT:LOVESICK」，那時候的安乾鎬還是練習生，而他第一次試鏡時唱的歌曲是BTS《Dynamite》。

CORTIS忙內安乾鎬10：美食口味曝光、鍾愛庫洛米與小狗狗

安乾鎬不太喜歡吃辣，連泡菜泡麵都吃不了，甚至還有點怕酸，令粉絲們看了笑翻，他喜愛的食物有抹茶、草莓牛奶、炸雞、巴西莓碗、焦糖口味冰淇淋…等，還特別喜歡庫洛米和小狗，因為覺得他們非常可愛呢！