30女生必看!開箱我的順暢秘密:Cure Medi 輕暢美梅酵素;告別小腹婆與菜氣色,實測鳳梨酵素穀胱甘肽的雙重威力!不想再當卡卡小姐?每天一包啟動代謝,輕鬆養出透亮女神光 #酵素實測 #便秘救
老實說,寫這篇的時候我才剛嗑完一個排骨便當。 真的不是我要抱怨
身為一個整天黏在辦公椅上的社畜,每天最快樂的時光就是叫外送
但快樂之後的代價真的很大啊 🫠
有沒有一種時刻,明明沒吃多少,但整個人就是覺得「好沈重」? 那種感覺大概就像是肚子裡裝了幾塊石頭
下午三點想偷偷解開牛仔褲釦子的那種尷尬,妳一定懂吧? 甚至照鏡子時,總覺得臉色暗得像剛熬了三天夜。 連遮瑕膏都蓋不住那種由內而外透出來的「累」感
這種時候,真的會讓人很想對天空大喊:「把我的輕盈還給我!」📢 其實我們都知道啦。 當體內囤積了太多不需要的廢物,身體自然會向我們抗議
不是反應在氣色上,就是反應在那個消不下去的肚肚上
我也試過狂灌黑咖啡,結果心悸到手抖
也吃過那種會讓人肚子絞痛到冒冷汗的神秘藥丸。 結果不是傷胃就是產生依賴性,一旦停用反而卡得更嚴重,那種焦慮感真的超級崩潰 😫。
遇見 Cure Medi 癒醫:這包粉粉的有點厲害
就在我對市面上的順暢產品快要失去信心的時候
在滑手機時不小心手滑點到了「Cure Medi 癒醫」。 第一眼吸引我的其實是他們家的包裝設計
粉嫩卻不俗氣,完全就是我的菜 💕
再加上那句「For Woman 專為女性設計」
瞬間讓我覺得心裡暖暖的,好像有人真的懂我們這些忙碌女生的痛點。 研究了一下成份,我決定給「輕暢美梅酵素」一個機會
它主打的概念非常打動我——不只要幫妳把囤積的廢物清乾淨,還要同時幫妳補給美麗的能量
這完全就是為了我們這種貪心(誤)、講求效率的現代女生設計的呀! 畢竟誰有時間每天吞十幾顆不同的瓶瓶罐罐呢?
能一包搞定順暢跟養顏,簡直就是懶人保養的最高境界 。
不只是酵素,還是喝的保養品?🍍
這款酵素的配方真的有點東西。 首先是大家都很熟悉的「鳳梨酵素」。
我們都知道鳳梨能夠幫助消化嘛。 想像一下,當妳吃完大魚大肉後,鳳梨酵素就像一群勤勞的小精工。
或是像那個吃豆豆的遊戲一樣,幫妳把那些難以消化的大分子食物切碎、分解 ️。 大大減輕了消化道的負擔。
但 Cure Medi 不只停留在幫助消化而已。 他們還添加了讓我眼睛為之一亮的「穀胱甘肽(GSH)」
如果有在關注美容保養的人一定知道這個關鍵字。 它是醫美美白針中主要成分的神級成分啊! 就像是幫妳自帶打光燈一樣
再加上還有「余甘子」這個超級果實的加持。 這種「排空+補給」的雙向循環概念,真的是目前市面上比較少見的。
真實口感實測:這真的是酵素嗎?也太好吃了吧 😋
很多人不喜歡吃酵素,是因為很怕那種奇怪的發酵味。
或是像在吃草的那種生味。 但我必須摸著良心跟妳說
Cure Medi 的輕暢美梅酵素真的「超、級、好、吃」! 撕開粉嫩的條狀包裝,倒出來的是非常細緻的粉末。
聞起來有一股淡淡的清香,完全沒有藥味。 我習慣的吃法是直接倒進嘴巴裡。 然後配一大杯溫開水。
入口的瞬間,妳會先感受到一股酸酸甜甜的梅子味在舌尖化開。 就像在吃小時候那種梅子糖粉一樣!
口感好到會讓妳想再吃第二包(但不行啦,一天一包就夠了😂)。 這種好入口的特性非常重要
因為保養品再好,如果難吃到讓人想吐,根本不可能持之以恆嘛。 而且它小小一包隨便丟在包包裡也不佔空間
想到的時候隨手來一包,完全沒有吞藥丸的心理負擔。
體驗後的驚喜變化:順暢到想轉圈圈 💃
當然,大家最關心的肯定是有沒有效
還記得我剛開始吃的第一天,其實心裡有點忐忑。 很怕隔天上班會突然肚子痛跑廁所,那樣超尷尬的
結果! 我的擔心完全是多餘的。 隔天早上起床喝了一杯溫水後。 那種感覺是非常自然的「便意」
不是那種腸子像被擰毛巾一樣的絞痛喔。 而是一種溫柔的推動感 👋
坐在馬桶上時,不需要用力擠壓,就很順利地把昨天的庫存都清空了
那種「如釋重負」的輕盈感,真的會讓人想在廁所裡跳舞! 連續食用一週後,我發現最明顯的改變除了每天都能準時「交貨」之外
原本那種肚子隨時都鼓鼓硬硬的感覺消失了。 穿高腰褲坐著的時候,不再覺得褲頭勒得慌。 整個人感覺輕盈了許多 🕊️
而且,不知道是不是心理作用加上穀胱甘肽的加持
隔壁同事昨天竟然問我:「欸妳最近是不是換了粉底液?怎麼感覺臉比較亮?」 聽到這句話真的會暗爽很久!
原來當體內的垃圾清乾淨了,營養吸收變好了,氣色自然就會由內而外亮起來。 那種透亮感是再貴的打亮餅都刷不出來的。
如果妳也跟我一樣 三餐老是在外,蔬菜水果永遠吃不夠 🥦
每天久坐不動,屁股都要跟椅子黏在一起了。 甚至覺得過了30歲後,代謝慢得像烏龜爬
那真心推薦妳試試看這款酵素。 保養身體就像談戀愛一樣,不能急,也不能用暴力的手段
要給它對的東西、好的呵護,它自然會給妳最美的回報 ️。 Cure Medi 癒醫就像個溫柔的閨蜜
每天只需要幾秒鐘的時間。 讓鳳梨酵素幫妳開路,讓穀胱甘肽幫妳打光
相信我,妳會愛上這種無負擔的輕盈感! 現在就給自己一個變美的機會吧
讓我們一起當個內外都發光的自信女孩 。
官網 Cure Medi癒醫
Facebook Cure Medi癒醫
Instagram Cure Medi 癒醫女性保健食品
