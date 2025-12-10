iPhone 容量滿了別急著換 16!小資女發現台北維修神店 Maclove 🍎 揭秘超狂「擴容術」讓 128G 變 512G、舊機回收換現金!電池續航力回春的省錢大作戰,手機再戰三年沒問題!📱

2025-12-10 meru

這幾天真的超崩潰!正要拍貓咪賣萌,螢幕卻跳出無情的「儲存空間已滿」,只能含淚刪照片 😭。

加上電池掉電快得嚇人,不帶行動電源出門根本像裸奔。

想換新機?看到價格直接卻步,買下去絕對吃土。

還好大神推給我麥克愛愛 (Maclove)。原本怕維修店水很深,看完評價發現這根本是Apple 的診所!

光看服務我就決定手刀衝去救我的手機了!

 

走進店裡的那一刻,我的焦慮症就好了那一半

抱著忐忑的心情推開門,原本以為會看到那種零件亂丟、充滿焊錫味的工作室,結果環境意外地明亮舒服。

最讓我驚訝的是,在等待檢測的時候,我剛好瞄到後方的維修台。天啊,那畫面真的讓我驚呆!

工程師正在處理一台開膛剖肚的主機,他們的動作輕柔得像是在修復古董鐘錶一樣!🕰️

桌上的螺絲、零件排得像軍隊一樣整齊,完全沒有我害怕的那種粗魯暴力拆解。

看著工程師眼神專注地處理那些比米粒還小的零件,那種「職人精神」真的讓人超放心

光是親眼看到這個過程,我就確定把手機交給他們絕對沒錯,這根本是把手機當成藝術品在對待嘛!👌

而且在等待的時候,眼尖的我發現這裡處處是驚喜!👀

你們絕對猜不到,店裡的椅子甚至連角落的垃圾桶,造型竟然都隱約有著 Apple 經典產品的影子!

一問之下才知道,原來老闆本人就是個資深的蘋果收藏家。這

真的太酷了,感覺這裡不只是修東西的地方,更充滿了對蘋果設計的致敬。

 

什麼?原來 iPhone 容量是可以「整型」變大的!

這是我最震驚、也是讓我決定一定要去一趟的關鍵原因。

我以前真的以為 iPhone 買了 128GB 就是 128GB,這輩子就定型了,就像買房子坪數是固定的一樣。

結果 麥克愛愛 (Maclove) 竟然有提供設備擴容升級的服務!

這真的打破了我的三觀,這概念就像是工程師拿著魔法棒

直接幫你在原本爆滿的小套房裡,憑空變出一間超大的更衣室。

對於我們這種愛拍照、愛錄影,手機裡塞滿了幾萬張照片捨不得刪的人來說,這簡直是黑科技。

重點是,做這個擴容手術的費用,跟直接買一支大容量的新手機比起來,根本就是零頭!

光是想像以後再也不用被那個討厭的「空間不足」視窗霸凌,也不用每個月繳錢買雲端還覺得不夠用,我就覺得人生充滿了光明

這種花小錢就能獲得「財富自由」般的容量爽感,光是用想的就讓人嘴角上揚。

 

讓隨時會斷電的焦慮感徹底消失 🔋

除了容量問題,我的電池也是一大隱憂。

現在我的手機只要離開充電線半天,電量就會像坐大怒神一樣直線下降。

每次跟朋友約出門,我第一件事不是找好吃的,而是找插座,真的覺得自己活得很卑微

我看了一下 麥克愛愛 (Maclove) 手機維修與電池更換這一塊的評價非常好。

電池的部分也有分 Apple 原廠 IRP 授權零件 以及 高品質認證的電池,可以自行挑選!

這就像是幫一台開了很久的老車換一顆全新的引擎,讓它重新找回剛出廠時的爆發力。

而且我知道很多人不敢去外面換電池是怕換到劣質品,或是怕修完手機變怪怪的,但這家店在庫已經很久了(好像是 2009 年就在了?)

這種老字號通常最愛惜羽毛,技術有一定的水準。

我已經迫不及待想要體驗那種出門一整天都不用拿行動電源出來的輕盈感了,光是想到包包可以少背一顆磚頭,肩膀都覺得輕鬆了起來。

 

抽屜裡的舊手機竟然是私房錢? 💰

在瀏覽他們官網的時候,我還發現了一個讓我眼睛一亮的服務:蘋果舊機收購

我相信大家跟我一樣,家裡某個抽屜深處一定躺著一兩支「食之無味,棄之可惜」的舊 iPhone。

可能是螢幕裂了一角,或者是開機鍵有點秀逗,留著佔位子,丟掉又覺得浪費。

我也試過想上網賣掉,但想到要跟陌生人面交、被殺價、或是怕遇到詐騙,我就覺得心好累,最後乾脆假裝沒這回事繼續放著長灰塵。

看到他們有在收購舊機,我馬上轉頭去翻我的百寶箱。

原來我堆在那裡的不是電子垃圾,是白花花的銀子啊!

如果能把那些舊機器拿去估價,換回來的錢剛好可以拿來補貼這次手機擴容或換電池的費用,這豈不是完美的無痛升級?

這就像是把衣櫃裡穿不到的舊衣服拿去二手店寄賣,不但清出了空間,還意外獲得一筆小零用錢,這種循環利用的感覺真的很好,既環保又省錢,感覺自己做了一個很聰明的財務決策。

 

手滑黨的最後一道防線 🛡️

既然決定要去修手機,我也順便看了他們的Apple 配件與生活周邊選品

身為一個手機一天要摔三次的「奶油手」患者,我以前總是為了貪便宜買網拍上幾十塊的殼

結果就是摔一次裂一次,螢幕保護貼換得比衣服還勤。

我看他們選的品項好像都蠻厲害的,不是那種廉價的塑膠感,而是那種標榜軍規防摔、或是功能性很強的品牌。

這就像是幫手機買保險一樣,與其之後花幾千塊修螢幕,不如現在花幾百塊買個真正能保護手機的殼。

我已經在心裡盤算好,等我的 iPhone 復活之後,一定要現場挑一件「防彈背心」給它穿上,這樣以後趕捷運手機飛出去的時候,我心臟才不會停掉。

 

連租借服務都有?這也太貼心了吧

雖然我這次主要是為了手機去的,但我發現他們居然還有主機租賃服務

這點真的讓我蠻驚訝的,一般通訊行哪會有這種服務?

雖然我現在是用手機,但身為上班族,偶爾也是會遇到筆電掛點的緊急狀況。

以前都很怕電腦送修的那幾天會無法工作,現在知道這裡可以租電腦應急,就像是有了一個強大的後援!

這邊也跟大家補充短租是可以當天現場來租,大量租借或長期需預約的喔!

雖然希望不要用到,但知道有這個選項存在,心裡真的踏實很多。

 

準備好要去幫手機做 SPA 了!

它給我的感覺更像是一個懂我們這些蘋果用戶痛點的「問題解決中心」。

他們知道我們怕貴、怕容量不夠、怕沒電、怕舊手機沒處去,然後針對這些問題一個一個提出解方

對於我們這種每天被工作追著跑、對 3C 產品又愛又恨的人來說,能找到一個可以信任的店家,真的就像是在茫茫大海中抓到浮木一樣安心。

我已經決定了,這週末就帶著我那台整天喊餓的 iPhone,還有抽屜裡那幾支退休的前輩們去找他們報到

與其每天看著紅色電量焦慮,不如把專業的事交給專家,讓我的數位生活重新順暢起來

如果你最近也覺得手上的 iPhone 卡卡的,或是跟我一樣有嚴重的容量焦慮,說不定這間店也是你的救星喔!

 

📍 麥克愛愛 Maclove 門市資訊

如果你也想幫你的蘋果裝置做個健檢,或是想參觀老闆的蘋果收藏,直接去現場最快!

建議去之前可以先私訊粉專確認一下營業時間或預約喔。

官方網站 麥克愛愛 (Maclove)

社群媒體 instagramfacebook

地址 台北市大安區大安路一段 (近捷運忠孝復興站)

服務項目Apple 全系列維修 / 容量升級 / 電池更換 / 二手買賣 / 舊機收購 / 主機租賃 / 配件銷售


meru

meru

●我的平台： 波波戴莉、痞客邦 ●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#台北 #收購 #打卡景點 #展覽帶逛 #好物推薦

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 女子漾／編輯許智捷
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

2025-12-02 廖嘉紅

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】

「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：

『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」

🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？

他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。

但國稅局只回一句：

📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」

這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？

---

【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】

國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。

只要碰到👇

📊 股票

🚗 五年內車輛

🏠 持分不動產

🔐 保管箱

💸 死前 2 年內贈與

🏦 多銀行帳戶金流

就只能走人工審查。

👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。

而且

📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明

📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）

---

【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】

🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。

你看這些項目：

* 🚗 兩台車

* 🏠 土地持分

* 📈 員工認股、興櫃

* 🔐 保管箱

* 💸 存款變動

* 🏚 不動產共有

這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣人正常生活就長這樣。

---

【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】

① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票

很多家庭以為只是「一點股票」。

但真正讓系統跑不動的是👇

員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。

遺產稅申報時，我們必須提供

* 死亡日持股餘額

* 面額資料

* 死亡日公司資產負債表

還有......

---

② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年

台灣家庭最常見的情況👇

* 孩子一台

* 爸媽一台

* 但兩台都掛在媽媽名下

長輩一過世：

⚠️ 全部算遺產

⚠️ 而且無法試算

車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值

👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?

---

③ 🏠 不動產持分、多人共有

最常見的台灣家庭場景👇

* 土地持分

* 房子不同人持有

* 早期親戚一起買

* 老房子多人共同擁有

只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。

這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。

---

【我看到這張表的第二個感覺】

💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數

你以為的小動作👇

* 為省保費把車掛在爸媽名下

* 股票帳戶沒整理

* 兄弟姊妹一起買房

* 死前匯款沒留紀錄

* 不動產持分擺著沒處理

* 下市股票放到大家忘記

到了國稅局就是：

❌ 不能試算

❌ 不能自動

❌ 不能省略

---

【第三個感覺】

⚠️ 遺產稅不是算，是查。

國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」

所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。

---

【第四個感覺】

🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。

這也更凸顯👇

👉 顧問的價值不是報稅

👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。

---

【國稅局公告：20 項無法試算情況】

01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期

02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋

03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券

04. 金融機構貸款金額超過７００萬元

05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年

06. 被繼承人遺有其他財產

07. 存款資料換算短差超過500萬元

08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額

09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產

10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元

11. 被繼承人遺有金融機構保管箱

12. 非屬配偶與子女繼承案件

14.被繼承人遺產稅有申報紀錄

15.持有國外證劵及衍生性商品

16.被繼承人遺有信託財產項目

17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價

18.申請人已拋棄繼承

19.配偶、子女無身分證統一編號

20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定

👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」

---

【你家最容易踩到哪一項？】

很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。

你覺得你家最容易遇到哪一項？

A. 未上市／下市股票（或員工認股）

B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年

C. 不動產持分、房地不同人持有

D. 其他（歡迎留言)

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣家庭本來就長這樣。

---

【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。

#R姐活生生真實分享

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#遺產稅 #遺產繼承 #國稅局查稅

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

2025-12-03 女子漾／編輯ANDREA

最近娛樂圈再掀熱議，焦點人物是以清冷古典氣質著稱的女星陳都靈。她原以《左耳》《鳳囚凰》《與鳳行》等作品穩坐「古裝女神」寶座，卻因海外靈媒與社群帳號接連發表「通靈」內容而被捲入莫須有的陰謀論，導致網路輿論紛紛議論。

這事從上個月開始發酵，美國靈媒Kandis Starr在YouTube直播中連爆猛料，說陳都靈被困在啟皓藝術館，遭強行灌藥、毆打，甚至即將被「獻祭」， 消息一出，全網震動，粉絲也跟著擔心，網友也開始深度調查，連工作室都罕見發文澄清12月行程，試圖澄清這些傳聞。

事情得從大陸男星于朦朧9月墜樓說起，那案子疑點重重，官方結案後，網路陰謀論卻越燒越旺，牽扯出天娛傳媒的黑歷史，近期，靈媒圈子跟進，Kandis Starr在11月22日第四次通靈于朦朧時，突然感應到陳都靈的「求救訊號」。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

她描述，陳都靈目前處於昏迷邊緣，反覆被綁架者虐待，過程中還聽到疑似她的哭喊：「希望大家多關注、多曝光！」更嚇人的是，靈媒預言12月5日是獻祭日，網友立刻聯想到某高層人物生日撞期，猜測背後有大人物操盤。 同一時期，TikTok上的「東方神官」也發文，稱陳都靈和郭俊辰都「已經不在了」，靈魂跟于朦朧團聚，簡直像恐怖片劇情。

陳都靈工作室回應

陳都靈工作室也在微博po出12月行程表：16日、19日、23日都有公開活動，像是品牌發布會和直播，表示陳都靈目前一切安好狀態，粉絲鬆口氣，但質疑聲浪沒停，有人扒出她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。 YouTuber蓓姨在《蓓姨California Life》頻道轉述這些細節，強調陳都靈和于朦朧關係密切，可能知曉太多內幕，才被滅口，根據報導指出，說最新通靈顯示陳都靈上週已被殺，搏鬥過程拍成暗網直播賣錢，下個目標還點名姓「胡」。 這些說法雖沒官方證實，卻讓陳都靈熱搜居高不下。

圖片來源：陳都靈工作室 微博
圖片來源：陳都靈工作室 微博

她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)
她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)

回頭看陳都靈的星途，她出道八年，從清純學生妹蛻變成古裝天花板，2013年憑電影《左耳》爆紅，飾演害羞女孩小鹽，票房破5億，陳都靈一炮而紅，被譽為「新生代四旦之一」。之後轉戰電視圈，在古裝／古風劇領域展現強烈的辨識度與可塑性，2023 年播出的 長月燼明 中，她以配角身份參與，雖非主線，卻憑借古風扮相與氛圍感吸引注意，期於 2025 年播出的 雁回時，她擔任女主角「莊寒雁」，演繹女主從被拋棄、浴火重生到復仇翻身的故事，成功從過去「綠葉配角」身份轉型為主角，這些角色讓她圈粉無數，古裝扮相清麗脫俗，演技從青澀到爐火純青，難怪被封「古裝女神」。

為何稱她是「于朦朧第二」？

網上給陳都靈扣上「于朦朧第二」的帽子，主要源自靈媒連環爆料和時間線重疊。于朦朧墜樓後，陳都靈就頻頻被點名，第一波是「替身論」：網友比對她近期活動影片，發現下巴線條變粗、眼神空洞，不像本人，有人直指是高仿矽膠頭套冒充。 靈媒Kandis Starr更直球，稱陳都靈知曉于朦朧案內幕（如天娛傳媒黑幕），被囚禁灌藥，12/5獻祭日還藏「恐怖巧合」，網友腦補成權貴生日獻禮，蓓姨分析，兩人曾合作密切，陳都靈可能成證人，才遭滅口；加上郭俊辰也捲入，三人靈魂團聚的說法，讓這陰謀論像病毒傳播。 儘管工作室反擊曝光行程，但熱議不減，反倒讓更多人盯上她的下一次現身，到底是本人還是替身，目前依舊還只是傳言，尚未得到證實。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

#古裝 #粉絲 #于朦朧 #陳都靈

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看

2025-12-07 女子漾／編輯張念慈
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

Netflix韓劇認罪之罪》一上線就壓出一股陰鬱氣場：丈夫慘死、妻子被當成兇手、監獄裡的「魔女」開出一個瘋狂交換條件「我幫妳認罪，但妳得替我去殺人。」加上全道嬿金高銀兩大影后級演技對決，難怪被各大外媒點名為12月必追韓劇之一。以下整理首播前5集的整體評價、劇情走向與主要角色介紹，讓你一次看懂為什麼必追。

《認罪之罪》首播評價：節奏陰冷壓迫、兩大影后撐起整部戲

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

1 首播口碑：好評集中在「演技」和「壓迫感」

韓媒與國際媒體普遍給出中上評價，有評論打出約 3.5 分的成績，認為這部劇雖然不是那種爽度爆表型懸疑片，但在氣氛營造與角色心理描寫上非常紮實，尤其是全道嬿的壓抑崩潰、金高銀的冷靜瘋勁，幾乎撐起整部戲的張力。

2 題材狠：不是單純「誰殺了丈夫？」而是「誰被社會選來當罪人？」

故事起點看似是一起「丈夫遇害案」，但劇集真正想盯緊的是三個字：自白、代價。誰的自白被相信？誰的痛苦被忽略？當媒體與大眾輿論搶在法院之前給出「定論」時，法律真的還有空間查真相嗎？這一點也被不少國外影評點出，是本劇最有力的核心。

3 節奏風格：偏慢熱，但細節越看越毛

前 2 集節奏相對慢，花很多時間在「觀察安允秀」：她為何在葬禮上一直微笑？為什麼看起來一點也不像剛失去丈夫的人？導演刻意讓觀眾跟著檢察官、警察一起用偏見看她，然後再慢慢戳破這些「常態想像」。

如果想找的是破案爽劇，可能會覺得進度偏慢；但如果喜歡心理線＋人性解剖，從第三集之後會開始越陷越深。

4 氣質定位：黑暗系女性雙主線

從導演、編劇到選角可以看出，《認罪之罪》不想拍成只是「女版辦案劇」，而是刻意把兩個女人推到極端情境裡，讓她們在「被懷疑、被定罪、被逼到牆角」之後做出超出常理的選擇。

這種「女性角色被逼瘋到開始反擊」的路線，對喜歡《小女子》、《黑暗榮耀》這類作品的觀眾來說，非常對胃口。

《認罪之罪》分集劇情整理：第 1～5 集發展

以下劇情包含第 1～5 集完整內容，請自行斟酌閱讀。

第 1 集：幸福婚禮，五年後變成殺夫現場

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

故事從 2017 年的婚禮開始，安允秀、李基大在親友祝福下成為夫妻，看似平凡的家庭人生正式啟動。時間一跳到 2022 年，允秀驚慌報警，說丈夫倒臥血泊、頸部遭利器刺傷。葬禮上，她不合時宜的微笑與華麗服裝立刻被警方盯上，警方以「協助調查」之名把她留在警局一整天。

眼看羈押時間將至，檢察官白東勳被叫來「救場」，雖然沒有直接證據，他仍對允秀的舉止充滿懷疑，開始跟蹤她的日常。另一方面，凶器上出現李基大後輩李書媛的血跡，警方安排兩人在咖啡廳見面，白東勳在一旁觀察兩人的眼神與對話。當李書媛的不在場證明被確認後，警方轉頭鎖定允秀，逮捕她並由白東勳親自訊問，提出「因為外遇而起殺意」的推理，但允秀完全否認。

最終，她仍被收押，並在回憶中想起案發當晚在工作室門外曾看見一個黑衣連帽人影。法院最後判她無期徒刑，而畫面另一頭，一間房子裡倒著兩個口吐白沫的人，還有一名盯著新聞看完判決的女人，為另一條案件線埋下伏筆。

第 2 集：監獄裡的魔女，開出瘋狂交易條件

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

在法庭上，允秀在最後關頭仍堅稱自己不是兇手。此時，另一個命案發生：牙醫夫妻被殘忍殺害，兇手牟恩留在現場等警察來抓。她在偵訊中冷靜到近乎詭異，每一個回答都條理清楚，讓警方開始懷疑她有反社會人格。押送她前往拘留所時，記者問起死者留下的兒子，她回了一句近乎詛咒的話：「你一定也知道，你爸媽不是什麼好人。」

與此同時，在獄友的挑釁下，允秀選擇用撞牆自傷來逃避騷擾，也因此被送往禁閉室。而牟恩進監獄後馬上挑起衝突，成功讓自己被調去禁閉室，位置就安排在允秀隔壁。兩人在牆壁之間開始接觸，牟恩提出一個令人毛骨悚然的提案：她願意在法庭上承認「李基大是她殺的」，替允秀背罪，條件是允秀出獄後必須殺掉牙醫夫妻的兒子。

牟恩接著要求以陪審團審判，開庭當天不只坦承殺害牙醫夫妻，還當眾說出「允秀丈夫也是她殺的」，全場震驚。回到拘留所，她在操場上遠遠對允秀喊了一句「加油」，像是在提醒她交易正式開始。

第 3 集：兩個女人真的沒串通？檢察官不信這麼巧

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

牟恩的自白讓案件發生巨大逆轉，允秀名義上洗清了「殺夫兇手」的罪名，卻讓負責辦案的檢察官與警方顏面無光。白東勳不願服輸，一面調查牙醫夫妻案，一面持續懷疑這是一場精心策畫的「共犯遊戲」。允秀與牟恩短暫同車外出調查，過程中牟恩刻意用言語刺激她，逼得允秀情緒失控、直接撲上去咬她一口，表面看來像是不共戴天的仇敵，其實卻幫她們掩護了先前在禁閉室的接觸。

白東勳親自訊問牟恩，要求她完整說出殺害李基大的經過，牟恩像背劇本一樣，把每個細節講得天衣無縫，聽起來可信度極高，但也正因為「太完美」，反而讓白東勳更加起疑。他開始翻遍兩人關過的牢房、禁閉室，甚至要求做全身檢查，就是想找到她們串通的證據，卻一無所獲。

此時，一名不甚起眼的律師張正久接下允秀的案子，決定從程序與證據面替她反擊。牟恩被拉去做測謊測驗，嘴上說自己從未與允秀接觸，讓白東勳怒不可遏，甚至干擾到測驗，導致結果作廢。案件仍無突破，允秀則暫時得以從拘留所獲釋。

第 4 集：帶著電子腳鐐的自由，根本是另一種監禁

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

面對媒體追問與輿論壓力，檢調高層對外放話「絕不容許兩名罪犯玩弄司法」，白東勳雖被調職，卻被私下交代要繼續追查真相。出獄後的允秀表面上回到了家，實際上仍戴著電子腳鐐、家裡裝了監視器，全城都在盯她的一舉一動。

牟恩則由律師陳永仁負責，她拜託律師幫忙轉交一封信給允秀，裡面清楚寫著：無論允秀在人外做什麼，她都看得到，如果在她開庭前還沒動手殺掉牙醫夫妻的兒子，她就會翻供，把一切推回到原點。

允秀開始查那個兒子的下落，卻越查越不安，因為她意識到這筆交易不只是「要不要殺人」而已，而是女兒的未來、她的人生聲譽全部綁在一起。更可怕的是，她開始察覺身邊似乎有人跟蹤，某晚甚至看見黑衣連帽人站在家門外、企圖闖入。她不顧腳上的電子腳鐐衝出去追人，警報大響，警車趕到現場，黑衣人趁亂消失，允秀則被壓制在地，再一次被當成「問題人物」對待。

第 5 集：黑衣人影子逼近，牟恩在獄中「消失」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

允秀追逐黑衣人的同一時間，監獄裡也出事了──被關在禁閉室的牟恩竟然離奇失蹤，全體人員被迫展開大搜索，最後在醫護室找到她。警方對允秀態度依舊強硬，打算以違反電子腳鐐規定再次拘留她，直到律師陳永仁提出監視器畫面，證明當時確實有黑衣人試圖闖入她家，才讓警方態度軟化。

允秀回到亡夫工作室，試圖從舊照片、舊物中抽絲剝繭，想到李書媛曾與丈夫有曖昧，但鄰居只說她最近拖著行李說要去旅行後就消失了，留下新的問號。白東勳從警方監視畫面中看見允秀自言自語說「那個人殺了我丈夫」，他的懷疑再度被點燃。這一回，他直接去面對牟恩，指出兩件事的時間點高度重疊：有人闖進允秀家那晚，牟恩在監獄裡也玩了一場「消失戲碼」，兩邊彷彿遙相呼應。

牙醫夫妻命案正式開庭時，牟恩再次在鏡頭前留下詭異的「無聲口型」，白東勳看出她在向某個人傳話，開口質問她是不是在威脅誰。牟恩不閃不躲，只丟下一句：「時間不多了，別動歪腦筋。」這句話聽在允秀耳裡像最後通牒，也預告她離「真的動手殺人」只剩一步之遙。

《認罪之罪》演員與角色介紹

1 安允秀（全道嬿 飾）︰被世界懷疑到底到什麼程度，才會去跟「魔女」做交易

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

全道嬿飾演的安允秀，表面上是個溫柔低調的美術老師兼妻子，實際上早就被生活壓得傷痕累累。丈夫離奇被殺，她立刻從受害者家屬變成第一嫌疑人，在警局、法院、媒體與網路上被不斷拆解、評論。

她在葬禮上「笑錯地方」的行為，成了所有人定罪她的理由之一。全道嬿把那種「被逼到牆角還要裝沒事」的精神狀態演得非常細膩，首播幾集中，觀眾會一度懷疑她到底是不是兇手，又會在她崩潰的瞬間突然心軟，這種搖擺感正是角色的魅力所在。

2 牟恩（金高銀 飾）︰代罪交易的設計師，是真相的鑰匙還是另一個怪物

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

金高銀飾演的牟恩，在獄中有「魔女」的稱號。她是牙醫夫妻命案的兇手，卻對自己的犯罪過程講得像在講別人的故事，冷靜、精準又帶著一種近乎玩味的語氣。她主動提出代替允秀認罪，說自己願意扛下殺夫罪，只要允秀願意在外面替她完成未竟之事。

她看似只是想報仇，實際上卻更像是某種「制度的反撲」：她很清楚輿論怎麼運作，也知道如何操控「自白」這件事，讓真相變成可以被交易的商品。

3 白東勳（朴海秀 飾）︰相信自己判斷的檢察官，被真相耍弄的第一個人

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

朴海秀飾演的白東勳，是那種自信、敏銳、相信邏輯與經驗的檢察官。一開始他把允秀視為標準的「殺夫嫌疑人」，也很習慣用社會常識去拼湊動機與情節，但隨著牟恩自白、案件急轉直下，他被迫承認事情絕對沒有那麼單純。

他一邊不願承認自己看錯人，一邊又被允秀與牟恩的矛盾行為勾起好奇心，於是他成了觀眾的某種代言人，既不想放過任何疑點，又不敢輕易對任何人下定論。

4 張正久（陳善圭 飾）︰看起來普通，其實最「逆風」的那個律師

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

陳善圭飾演的辯護律師張正久，登場時存在感不算強烈，但越看越關鍵。他不是那種只會耍帥的律師，而是非常清楚「真相」和「勝訴」之間距離的人。他看見的是一個被整個系統放棄的女人，所以選擇站在她身邊替她說話。對張正久來說，真正需要對抗的，從來不只是檢方，而是整個已經先入為主、迫不及待想看到血的輿論環境。

5 其他重要角色：受害者、家屬與「看不見的觀眾」

《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix
《認罪之罪》首播口碑曝光！全道嬿、金高銀巔峰對決 分集劇情＋評價一次看。圖片來源：Netflix

李基大是案發中心，卻在死後才慢慢被揭開真面目；牙醫夫妻的兒子，是牟恩指名的「必須死的人」，卻暫時還沒有正面出場，就已經成為所有人盤算的目標；李書媛、具熙英等角色則分別代表不同類型的「旁觀者」。有人說錯一句話害別人被網路公審，有人選擇逃走不面對。這些人加起來，才拼出這部劇真正的怪物：不是某個人，而是整個冷酷的環境。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#交易 #劇情 #韓劇 #金高銀 #全道嬿 #認罪之罪 #Netflix

