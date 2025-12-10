2025-12-10 15:36 meru
iPhone 容量滿了別急著換 16!小資女發現台北維修神店 Maclove 🍎 揭秘超狂「擴容術」讓 128G 變 512G、舊機回收換現金!電池續航力回春的省錢大作戰,手機再戰三年沒問題!📱
這幾天真的超崩潰!正要拍貓咪賣萌,螢幕卻跳出無情的「儲存空間已滿」,只能含淚刪照片 😭。
加上電池掉電快得嚇人,不帶行動電源出門根本像裸奔。
想換新機?看到價格直接卻步,買下去絕對吃土。
還好大神推給我「麥克愛愛 (Maclove)」。原本怕維修店水很深,看完評價發現這根本是Apple 的診所!
光看服務我就決定手刀衝去救我的手機了!
走進店裡的那一刻,我的焦慮症就好了那一半
抱著忐忑的心情推開門,原本以為會看到那種零件亂丟、充滿焊錫味的工作室,結果環境意外地明亮舒服。
最讓我驚訝的是,在等待檢測的時候,我剛好瞄到後方的維修台。天啊,那畫面真的讓我驚呆!
工程師正在處理一台開膛剖肚的主機,他們的動作輕柔得像是在修復古董鐘錶一樣!🕰️
桌上的螺絲、零件排得像軍隊一樣整齊,完全沒有我害怕的那種粗魯暴力拆解。
看著工程師眼神專注地處理那些比米粒還小的零件,那種「職人精神」真的讓人超放心
光是親眼看到這個過程,我就確定把手機交給他們絕對沒錯,這根本是把手機當成藝術品在對待嘛!👌
而且在等待的時候,眼尖的我發現這裡處處是驚喜!👀
你們絕對猜不到,店裡的椅子甚至連角落的垃圾桶,造型竟然都隱約有著 Apple 經典產品的影子!
一問之下才知道,原來老闆本人就是個資深的蘋果收藏家。這
真的太酷了,感覺這裡不只是修東西的地方,更充滿了對蘋果設計的致敬。
什麼?原來 iPhone 容量是可以「整型」變大的!
這是我最震驚、也是讓我決定一定要去一趟的關鍵原因。
我以前真的以為 iPhone 買了 128GB 就是 128GB,這輩子就定型了,就像買房子坪數是固定的一樣。
結果 麥克愛愛 (Maclove) 竟然有提供設備擴容升級的服務!
這真的打破了我的三觀,這概念就像是工程師拿著魔法棒
直接幫你在原本爆滿的小套房裡,憑空變出一間超大的更衣室。
對於我們這種愛拍照、愛錄影,手機裡塞滿了幾萬張照片捨不得刪的人來說,這簡直是黑科技。
重點是,做這個擴容手術的費用,跟直接買一支大容量的新手機比起來,根本就是零頭!
光是想像以後再也不用被那個討厭的「空間不足」視窗霸凌,也不用每個月繳錢買雲端還覺得不夠用,我就覺得人生充滿了光明
這種花小錢就能獲得「財富自由」般的容量爽感,光是用想的就讓人嘴角上揚。
讓隨時會斷電的焦慮感徹底消失 🔋
除了容量問題,我的電池也是一大隱憂。
現在我的手機只要離開充電線半天,電量就會像坐大怒神一樣直線下降。
每次跟朋友約出門,我第一件事不是找好吃的,而是找插座,真的覺得自己活得很卑微
我看了一下 麥克愛愛 (Maclove) 在手機維修與電池更換這一塊的評價非常好。
電池的部分也有分 Apple 原廠 IRP 授權零件 以及 高品質認證的電池,可以自行挑選!
這就像是幫一台開了很久的老車換一顆全新的引擎,讓它重新找回剛出廠時的爆發力。
而且我知道很多人不敢去外面換電池是怕換到劣質品,或是怕修完手機變怪怪的,但這家店在庫已經很久了(好像是 2009 年就在了?)
這種老字號通常最愛惜羽毛,技術有一定的水準。
我已經迫不及待想要體驗那種出門一整天都不用拿行動電源出來的輕盈感了,光是想到包包可以少背一顆磚頭,肩膀都覺得輕鬆了起來。
抽屜裡的舊手機竟然是私房錢? 💰
在瀏覽他們官網的時候,我還發現了一個讓我眼睛一亮的服務:蘋果舊機收購。
我相信大家跟我一樣,家裡某個抽屜深處一定躺著一兩支「食之無味,棄之可惜」的舊 iPhone。
可能是螢幕裂了一角,或者是開機鍵有點秀逗,留著佔位子,丟掉又覺得浪費。
我也試過想上網賣掉,但想到要跟陌生人面交、被殺價、或是怕遇到詐騙,我就覺得心好累,最後乾脆假裝沒這回事繼續放著長灰塵。
看到他們有在收購舊機,我馬上轉頭去翻我的百寶箱。
原來我堆在那裡的不是電子垃圾,是白花花的銀子啊!
如果能把那些舊機器拿去估價,換回來的錢剛好可以拿來補貼這次手機擴容或換電池的費用,這豈不是完美的無痛升級?
這就像是把衣櫃裡穿不到的舊衣服拿去二手店寄賣,不但清出了空間,還意外獲得一筆小零用錢,這種循環利用的感覺真的很好,既環保又省錢,感覺自己做了一個很聰明的財務決策。
手滑黨的最後一道防線 🛡️
既然決定要去修手機,我也順便看了他們的Apple 配件與生活周邊選品。
身為一個手機一天要摔三次的「奶油手」患者,我以前總是為了貪便宜買網拍上幾十塊的殼
結果就是摔一次裂一次,螢幕保護貼換得比衣服還勤。
我看他們選的品項好像都蠻厲害的,不是那種廉價的塑膠感,而是那種標榜軍規防摔、或是功能性很強的品牌。
這就像是幫手機買保險一樣,與其之後花幾千塊修螢幕,不如現在花幾百塊買個真正能保護手機的殼。
我已經在心裡盤算好,等我的 iPhone 復活之後,一定要現場挑一件「防彈背心」給它穿上,這樣以後趕捷運手機飛出去的時候,我心臟才不會停掉。
連租借服務都有?這也太貼心了吧
雖然我這次主要是為了手機去的,但我發現他們居然還有主機租賃服務。
這點真的讓我蠻驚訝的,一般通訊行哪會有這種服務?
雖然我現在是用手機,但身為上班族,偶爾也是會遇到筆電掛點的緊急狀況。
以前都很怕電腦送修的那幾天會無法工作,現在知道這裡可以租電腦應急,就像是有了一個強大的後援!
這邊也跟大家補充短租是可以當天現場來租,大量租借或長期需預約的喔!
雖然希望不要用到,但知道有這個選項存在,心裡真的踏實很多。
準備好要去幫手機做 SPA 了!
它給我的感覺更像是一個懂我們這些蘋果用戶痛點的「問題解決中心」。
他們知道我們怕貴、怕容量不夠、怕沒電、怕舊手機沒處去,然後針對這些問題一個一個提出解方
對於我們這種每天被工作追著跑、對 3C 產品又愛又恨的人來說,能找到一個可以信任的店家,真的就像是在茫茫大海中抓到浮木一樣安心。
我已經決定了,這週末就帶著我那台整天喊餓的 iPhone,還有抽屜裡那幾支退休的前輩們去找他們報到
與其每天看著紅色電量焦慮,不如把專業的事交給專家,讓我的數位生活重新順暢起來
如果你最近也覺得手上的 iPhone 卡卡的,或是跟我一樣有嚴重的容量焦慮,說不定這間店也是你的救星喔!
📍 麥克愛愛 Maclove 門市資訊
如果你也想幫你的蘋果裝置做個健檢,或是想參觀老闆的蘋果收藏,直接去現場最快!
建議去之前可以先私訊粉專確認一下營業時間或預約喔。
官方網站 麥克愛愛 (Maclove)
地址 台北市大安區大安路一段 (近捷運忠孝復興站)
服務項目Apple 全系列維修 / 容量升級 / 電池更換 / 二手買賣 / 舊機收購 / 主機租賃 / 配件銷售
