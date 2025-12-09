從最賺錢媒體出走！YTR「地產秘密客」四年從職場逆風破繭而出

《網路溫度計DailyView》

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體人生如同一場旅程，我們在十字路口徘徊，有時渴望安穩的港灣，有時卻嚮往乘風破浪的刺激。當新聞媒體這艘巨輪面臨數位轉型的滔天巨浪，兩位勇敢的女孩，黃敏婷（Ting）和黃竹君（Sam），選擇從當時台灣發行量最大的《蘋果日報》駛出，逆風而行，開創了屬於她們的自媒體航線：「地產秘密客」。

《網路溫度計DailyView》10週年專題【擋不住的聲量浪潮－網路10年更迭】特別邀請這兩位在網路聲量浪潮中屹立不搖的「秘密客」，分享她們如何從三十而立的輕熟女，蛻變為房地產界的意見領袖。這五年，她們不僅是從地產資深編輯到創業家的轉身，更是將每一個艱難選擇，都化為通往成功花路上的璀璨星光。

台灣房市有個獨特現象，從社群媒體到房地產KOL，網路變遷正在改寫房市生態，《網路溫度計》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近四年（分析區間2021/1/1～2025/11/30，排除新聞媒體相關頻道與社群），關於「房市、房地產」議題的網路關鍵領袖，出現黃大米、Sway房市觀測站、弘爺講股、地產秘密客、不敗教主陳重銘等頻道，各自獲得網友們的聚焦與青睞。

「地產秘密客」兩位親自與《網路溫度計》讀者們分享，她們十年來時路上的點點滴滴，充滿了堅持與蛻變。

入行報業房市黃金年代 親歷每月「搖蘋果」的殘酷時代

「在我們小時候，當記者是一個很光榮的職業！」Ting與Sam不約而同地回憶，她們踏入報業的那一年，正好踩在台灣紙媒的黃金尾端浪頭上；淡江大學大眾傳播學系的學姊學妹，校園不相識，2010年卻在《蘋果日報》相遇，進入完全陌生的房地產相關路線，結下十多年的同儕情誼。

當時《蘋果日報》房地產版面的輝煌，如今聽來仍像一則傳奇；業界流傳，房產組的業務通常是以「雙B」（賓士、BMW）代步，全身行頭是奢侈品和名牌包包也不足為奇！Sam透露「光是房產組一組1個月的業績就能破億，破億他們還要開檢討會『為什麼只有一億？』」這份令人咋舌的業務量，在當時堪稱媒體界金雞母，也印證了她們身處產業巔峰的盛況。

但，繁華的背後，數位浪潮已悄然拍打上岸，預示著一場巨變。

兩人從「房市小白」開始，跟著資深記者們的領路，他們練就了一身紮實本領。Sam因為主管指派，有機會定期整理市調公司ACNielsen（台灣尼爾森）的報告，從發行量銳減到每月「搖蘋果」裁員，報業的光榮與沉浮，在兩人的親身經歷中刻下深刻印記，Sam回憶起那段日子，語氣中仍帶著一絲驚心動魄：「它的裁員的幅度，有時候是你沒辦法想像，可能是一組可能10個人要裁50%；一開始發行量下跌的時候，就開始有點危機意識，然後到後來就是每個月裁員的時候，根本就已經是狂風暴雨。」另一位夥伴Ting，這位職場的「先發選手」，在2020年便毅然離職，踏上創業之路，走在了轉型浪潮的最前端。

2021年，《蘋果日報》紙本停刊，彷彿預示著一個時代的結束；《蘋果新聞網》在2022年轉售，也為這段媒體巨人的故事畫下句點。Ting和Sam，卻是在這場媒體風暴中，逆流而上，尋找屬於自己的新航道。

轉職、第一筆房貸的壓力並行！淚與笑交織的創業初期

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體離開舒適圈，Ting不只面對轉職的迷茫，適逢剛為母親置產買房，必須背負人生第一筆房貸的壓力。面對前路未卜的現實，創業維艱，前路漫漫，Sam一句「我的薪水分你一半」，如同一道溫暖的光束，驅走Ting心頭的陰霾，更是兩人情誼堅不可摧的見證。這句話，Ting暖暖地銘記於心，更成了她們創業初期，彼此扶持、無條件支持的象徵。

創業的第一年，她們就像兩只陀螺，日夜輪轉，白天衝刺內容，夜晚討論策略，只為讓「地產秘密客」這艘小船，能在廣闊的自媒體海洋中穩穩前行。兩人起初因為記者身份不便公開，選擇「地產秘密客」這個隱密又具吸引力的品牌名稱，借鑑了米其林「秘密客」的概念，持續直擊房地產市場的真相。

從一開始的神秘感，到如今成為Facebook、Instagram、YouTube和Podcast上廣受矚目的房市KOL之一，她們的「秘密客」身份早已不再隱密，反而成了建立信任、連結買家與業主的橋樑。穿梭於各大建案現場，以專業、客觀的視角，為粉絲們揭開房市的神秘面紗。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近四年（分析區間2021/1/1～2025/11/30），「地產秘密客」網路聲量趨勢維持恆溫，簡單易懂的消費者痛點、或是獨家建案開箱，幾乎都有長尾效應，維持網路討論度。

倫敦豪宅開箱：最難忘的作品與獨特價值

2023年，一個超乎想像的機會，讓她們的專業度再次得到驗證。Ting興奮地在粉專分享：「只是跟在做英國房地產的淡江學長說，我想要開箱倫敦的房子，請他公司幫忙安排。...居然約到了這個天價豪宅！」

這座位於泰晤士河畔、與大笨鐘遙遙相望、每坪高達600萬的豪宅，讓Ting直呼拍攝經驗難得：「真的是倫敦非常好的地段、蛋黃區的蛋黃，我們很幸運可以開箱一些一般人很難看到的特色建築給台灣的粉絲！」Sam在旁補充：「其實像這種豪宅，就算你有意願想要買房子的人，都不一定可以進去，因為他會先經過身家的調查。」

這一次倫敦豪宅的開箱影片，無論是在YouTube還是Facebook上，都創下了驚人的觀看次數和熱烈迴響，更是「地產秘密客」向世界展現專業、拓展視野的里程碑。她們以深入淺出的方式，為粉絲呈現了難以一窺究竟的頂級豪宅內幕，這種獨特的破圈，走向世界，正是她們品牌最閃耀的光芒。

創業沒有假期 生活本身就是創作的源泉

翻攝FB／地產秘密客 Ting & Sam

地產秘密客 Ting & Sam提供「創業基本沒有假期，」當被問及如何劃分工作與休息時間時，兩人不約而同地笑著說出這句話。這不是抱怨，而是一種帶著熱情的坦然。對她們而言，生活與工作已然密不可分。

像311地震那天發生的時候，（Sam）很快的發了限動，然後她（Ting）就很快發了粉專貼文。

這就是「地產秘密客」的默契，「比如說像隔震、耐震、結構安全，有哪一些不一樣的差異，那大家在看房子的時候要注意哪一些事情，這個也獲得了一些共鳴。」這些看似「工作」的日常，其實都已融入她們的生命。2025年8月，Podcast成立五週年，第一集只有30人下載收聽，到現在即將突破5000萬。過去三千多個日子，總會遇到低谷，或情緒低落時，兩位女孩異口同聲地分享「我們超會互相打氣！」

做自媒體也就是你不能夠放慢腳步，你還要一直的往前進。

這種「全天候」的生活方式，正是許多成功創業者背後的故事。她們的熱情與投入，讓工作不再只是義務，而是一種探索、一種創造。

經營秘訣：內容至上、定位明確才是贏家之道

「當創業者的心態跟上班族又會有點不一樣，因為你做的每一件事，都是在為了你自己」，Sam試圖分享心境；當「人人都可以是網紅」的浪潮席捲而來，許多人對於流量變現、一夕成名充滿憧憬；面對新世代的網紅熱潮，Sam與Ting卻給出了最務實，也是最真誠的建議。

創業要掌握三件事：

第一：你喜歡這件事（重點）

第二：你擅長的事

第三：符合市場的需求

剛好，我們做這三件事都有符合，我覺得是一件很幸福很棒的事～

她們強調，成功的關鍵不在於追逐短暫的熱度，而在於「明確的定位」與「優質的內容」。唯有透過持續精進專業，提供對粉絲真正有價值的資訊，才能有效地將流量轉化為實際的收益，走得更長遠。她們自身的成功，正是這句話最好的註腳，也成為年輕網紅的重要借鑒。

給新鮮人的實踐建議：探索與累積 才能真正成功

「α世代的朋友們，我們好遠啊...哈哈哈！」針對即將踏入職場的新鮮人，她們鼓勵年輕人透過各種職場探索，勇敢嘗試不同的可能性，逐步累積實務經驗與專業技能。

年輕的時候，真的比較有本錢，可以去做多方的嘗試；就算你做的這件事情，最後沒有如你的意，可能你找了一個工作，但是這工作讓你不開心，但其實你在當中學習到的所有東西，最後都會算數；有一天，它在未來的有一天，一定會幫到你。

她們深知，買房雖然是許多人心中的夢想，但更關鍵的是，在職場中不斷累積「財富」與「能力」；這兩者，才是未來能夠安定、實現夢想的基石。

一個人創業或許能走得很快，但只有彼此陪伴的合作，才能真正走得更遠。

人生中的每個選擇，都像是一條分岔路口，引導我們走向不同的風景。「地產秘密客 Ting & Sam」的故事，不僅僅是關於職涯轉型的成功範本，更傳達出一個深刻而動人的訊息：「風暴不可怕，可怕的是失去面對風暴的勇氣與堅持。」

｜網路聲量金句｜

黃敏婷（Ting）：網路聲量其實它就是代表著市場趨勢，就跟買房一樣；你要關注全球的經濟、央行的升息，或者是政府的政策，其實就是對於你買房就是可以做出最判斷、最直覺的一個經驗的一個依據。

黃竹君（Sam）：網路聲量就是我們網紅的根本，所以就是想辦法創造網路聲量，是我們努力的目標。

