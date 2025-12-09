張員瑛喝哪杯手搖爆紅？朴寶劍豐收兩座CP獎　AAA盛會網路聲量飆2萬！亮點話題一次看

2025爛尾韓劇大點名！11部從神劇潛力變「浪費時間代表」《颱風商社》、《魷魚遊戲3》全上榜

2025 韓劇市場火力全開，從《苦盡柑來遇見你》、《親愛的X》到《操控遊戲》，一度讓人以為今年會是「神劇大年」。只是話說在前頭：有幾部未播先轟動的超強卡司作品，等正式開播、播到結局，觀眾只剩一句「時間可以退嗎？」

以下整理出 11 部被韓媒、業界人士、觀眾集體點名「讓人失望、爛尾、看完像被偷時間」的2025韓劇。第一部當然就是討論度最高的《颱風商社》，其餘也都是聲量頗高卻評價翻車的代表。

2025爛尾韓劇1. 《颱風商社》：IMF 職場神劇潛力，最後被戀愛腦拖垮

李俊昊、金敏荷《颱風商社》變爛尾劇？分集劇情＋結局爭議一次看。圖片來源：tvN

李俊昊、金敏荷主演的《颱風商社》，以 1997 年亞洲金融風暴、中小企業在 IMF 風暴中求生為題，一開始憑著新鮮題材與細膩職場群像被看好能當「今年必看勵志神劇」。前半段寫資金週轉、出口談判、工人勞動處境，都相當扎實。

但到了後期，編劇野心越開越大，卻撐不起政治、國際壟斷等多條線，劇情變得鬆散拖沓，男主更被罵成「戀愛腦社長」，商戰線直接讓位給感情拉扯。結局用一種過度理想化、幾乎像新聞短片總結人生的方式收尾，韓網評論幾乎一面倒惋惜：「明明可以封神，硬生生寫成高開低走的爛尾代表。」

《暴君的廚師》潤娥搭檔小10歲男星！吻戲急飆收視。圖片來源：Netflix

潤娥搭檔李彩玟的《暴君的廚師》，前期真的很有爆款潛力：米其林女主廚穿越到朝鮮，靠料理征服暴君的胃，慢慢牽動皇帝的心，宮廷權力與料理戰交織，甜度、張力都在線。

問題從大明使臣登場後開始失控，劇情節奏拖慢，權謀戲又寫得不夠精細，到了最關鍵的「穿越原理」與男主結局，編劇只留下一句「不重要，是秘密」，像是急著收工。許多觀眾追完整部只剩滿頭問號，直呼：「這種等級的收尾方式，根本是在消耗演員光環。」

2025爛尾韓劇3. 《暴風圈》：全智賢＋姜棟元夢幻卡司，也救不了邏輯崩壞

《暴風圈》劇照。圖/Disney+

Disney+ 原創劇《暴風圈》光是卡司就足以掀桌：「國民女神」全智賢配上「韓國公共財」姜棟元，再加上《小女子》導演、編劇與《犯罪都市4》團隊的組合，原本被期待是又一部高質感愛情諜報劇。

實際播出後，觀眾卻被劇情搞到一頭霧水：政治線、暗殺線、國際陰謀線全部擠在一起，卻沒有一條說服力夠強；明明宣傳打著「愛情諜報」，真正的感情戲卻淡到像支線。結局更是收得亂七八糟，被韓媒點名為「大牌演員資源被最浪費的一部」。

《十二使者》劇照。圖片來源：Disney+

馬東石暌違九年回歸小螢幕，聯手朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼，再加上台灣新生代演員雷嘉汭，《十二使者》一宣布卡司就封神。東方十二生肖化身守護人類的天使，理論上是超有梗的奇幻動作爽劇。

結果播出後，觀眾給的形容詞只有「混亂」和「尷尬」：劇本薄到不行，反派動機說不清，打戲卻又中二、假揮拳一清二楚，節奏還嚴重灌水。就連業界票選「2025 最爛韓劇」，《十二使者》都以高票拿下冠軍，有人甚至直接蓋章：「史上最糞韓劇之一。」

《魷魚遊戲》第三季。Netflix提供

作為 Netflix 史上指標級 IP，《魷魚遊戲》首季把「生死遊戲＋人性黑暗」玩到極致，從視覺到敘事都立下高標準。第二季開始口碑已經出現分歧，到了第三季，整體風向幾乎倒向「失望」。

《魷魚遊戲3》被批最大問題就在「老梗＋無新意」：遊戲設計缺乏驚喜，角色弧線重複、情感鋪陳流於表面，節奏也明顯拖沓。雖然靠著 IP 威力依舊衝出驚人網播數，但在韓網與粉絲論壇裡，這部幾乎被一致認定為「典型的賺最後一波的最終章」，也讓不少人感嘆：「第一季就完結的話，可能會被當成傳說。」

《問問星星吧》劇照。圖: Netflix提供

李敏鎬與孔曉振這對頂級 CP，加上《雖然是精神病但沒關係》導演與《嫉妒的化身》編劇，tvN 斥資約 500 億打造《問問星星吧》，一度被視為 2025 年最有機會稱霸收視的浪漫喜劇。

誰知播出後，討論度全部被「果蠅交配」「太空受孕」等荒誕橋段洗版。太空站設定沒有被用來提升壓迫感，反而變成一堆鬆散橋段的背景板；男女主角姐弟戀火花不足，節奏又慢到讓觀眾三集就想棄劇。隨著收視跌到 tvN 週末檔歷史最低之一，網友總結得很狠：「500 億換來的是一個經典問句——錢到底花在哪裡？」

2025爛尾韓劇7. 《我的青春》：宋仲基回歸愛情劇，卻像穿越回十年前韓劇

《我的青春》海報

《我的青春》是宋仲基時隔 8 年再演浪漫愛情劇，搭檔的是憑《The 8 Show》《浪漫的體質》圈粉無數的千玗嬉，幕後還是《Run On》編劇、《柔美的細胞小將》導演，看起來是標準「文藝愛情保證班」。

實際上卻是典型的「老派韓劇大集合」：車禍、絕症、身世梗全上，角色設定 35 歲，精神年齡卻像青春偶像劇。畫面氣氛雖然細膩，但劇情平淡、情緒堆疊不到位，收視也一直徘徊在 1～2% 區間。觀眾的感想很直接：「不是演員不好，而是劇本像是從十年前的資料夾裡翻出來。」

《比天堂還美麗》。圖片來源：JTBC drama

由金惠子、孫錫久主演的《比天堂還美麗》，以跨世代「奶孫戀」設定開場，透過一段溫暖又有點別扭的情感關係，談年老、遺憾與人生第二次青春。前幾集口碑極佳，被視為有機會接棒《我們的藍調時光》的療癒系代表。

可惜中後期開始失速，情節堆疊越來越煩躁，人物動機也變得不夠清楚，後段甚至出現情緒勒索與狗血支線，與前期細膩基調拉扯感很重。許多觀眾看完結局只剩可惜：「明明有條件當神劇，卻硬生生走進爛尾的路線。」

《健將聯盟》。圖片來源：JTBC

朴寶劍繼《苦盡柑來遇見你》後的 2025 新作《健將聯盟》，找來金所泫、吳正世、李相二等實力派，金牌導演、編劇加持，本來被期待是集熱血、喜感與成長於一身的爽劇。

結果戲一開播，雖然初期拳擊場面看起來很燃，但後期打戲越來越無新意，節奏拖得觀眾直喊累。在台灣的平台又較小眾，討論度不高，只剩「為了寶劍撐到完結」的粉絲苦笑。總結一句話：卡司華麗、設定不差，卻被薄弱的劇本和節奏硬生生拉成一部「看完沒感覺」的作品。

《我奪走了公爵的初夜》圖片來源：kbsdrama

2PM 玉澤演搭配少女時代徐玄，《我奪走了公爵的初夜》一開始就靠「穿書到朝鮮」「先睡後愛」「追妻火葬場」等元素圈住一票觀眾，又甜又鬧的喜劇節奏讓不少人直呼很解壓。

但劇情到了後半，開始拚命加料宮鬥、陰謀線，原本輕快的喜劇步調被硬生生壓沉，節奏拖沓之外，結局更因為大幅魔改、情感線收不乾淨而惹怒原作粉與書粉。許多人一邊承認前幾集很上頭，一邊無奈評價：「最後幾集完全是把自己玩壞。」

2025爛尾韓劇11. 《新烏托邦》：殭屍題材也能拍到觀眾打呵欠的罕見案例

《新烏托邦》劇照

天團BLACKPINK成員Jisoo和被韓網譽為「年輕世代電影釘子戶」的男星朴正民，在《新烏托邦》主打防空部隊對抗殭屍的生存戰，本來預期可以走《屍速列車》《屍戰朝鮮》那種緊繃路線，又有軍隊元素加持，看起來很有發揮空間。

沒想到最終呈現出來的是「殭屍片卻看不到緊張」、「災難題材卻完全不焦慮」：節奏冗長、情節邏輯滿是吐槽點，連原本應該是笑點的橋段都顯得尷尬。女主角Jisoo演技也被韓網集體點名，很多人看到一半就宣判：「這部是連殭屍都救不了的劇。」

爛尾的不是演員，而是沒被好好對待的故事

從《颱風商社》到《十二使者》，這 11 部作品有個共同點：卡司幾乎都在「夢幻陣容」等級、題材也不乏創意或話題性，真正讓人失望的，多半是劇本收不攏、節奏失控、或為了「大格局」犧牲了角色與情感。

觀眾其實不怕小品、不怕冷門題材，也不一定要大製作、宇宙觀，只要故事邏輯站得住腳、情感說得服人，就能被記住。但一旦前期把期待值拉太高，最後卻用爛尾回應，自然會被列入「年度浪費時間清單」。