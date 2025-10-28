2025-10-28 11:19 享民頭條
限定款聖誕樹牙膏引發網友熱議 萌娃直男舉動笑翻全網！
記者/葉佳欣報導
近日，一位女網友在社群平台上分享了她與兒子在好市多賣場的趣事，引發網友們熱烈討論。原來，這位媽媽原本是帶兒子去購買萬聖節用品，卻意外發現好市多已經開始販售聖誕節周邊商品。其中，一款「高露潔聖誕樹牙膏」成為焦點，這款牙膏不僅是聖誕節限定款，還含有水溶性的聖誕樹閃片，非常應景，讓大人和小朋友都愛不釋手。
女網友的兒子看到這款牙膏後，立刻吵著要買，並表示要帶去學校送給同學Mia。當爸爸好奇地問：「為什麼要送Mia牙膏？」兒子的回答讓全家人笑翻！他說：「因為Mia吃完午餐都沒有聽老師的話乖乖去刷牙，而且門牙還掉了，所以牙膏要送她！」這番直男式邏輯讓媽媽忍不住感嘆：「兒子的情商完全遺傳到老公！」
這篇貼文一發佈，立刻引發其他網友熱烈迴響。網友們紛紛表示，這支限定款的高露潔牙膏非常難買，而看到女網友的分享後更想要入手。網友們說：「限量總是殘酷的，這波沒買到就明年見欸！超好笑」、「高露潔的聖誕牙膏每年都秒殺，我今年還能買到嗎QQ」、「這個爆炸難搶，去年跑遍藥妝店也沒買到」、「還好脆爆紅我就先衝去買了」、「我也有買！擠出來有聖誕樹超可愛」。
高露潔聖誕樹牙膏為聖誕節限定款，含有水溶性聖誕樹閃片，適合節慶氣氛。該款牙膏在好市多賣場已開始販售，數量有限，賣完為止。網友也非常好奇今年是否會在其他通路販售，詳細資訊可關注「高露潔官方社群」，這款牙膏不僅實用，還具有收藏價值，是今年聖誕節的熱門商品之一。趕快去搶購，讓這個聖誕節更加溫馨！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數