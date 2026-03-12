HELLO KITTY聯名大爆發！BAPE、CONVERSE、Wiggle Wiggle三大品牌夢幻合作，潮鞋、帽T到居家小物一次看。圖片來源：官方

2026年可以說是 HELLO KITTY 聯名大爆發的一年。從潮流街頭品牌到生活風格品牌，都紛紛加入三麗鷗宇宙，讓這位經典角色再次席捲時尚圈。最近最受討論的，就是 BAPE®、CONVERSE、Wiggle Wiggle 三大品牌同時推出 Hello Kitty 聯名系列。從潮流迷彩帽T、帆布鞋，到居家生活小物，HELLO KITTY 不只可愛，還變得更時髦、更有生活感。對粉絲來說，這一波聯名不只是收藏，更像是一場橫跨潮流與日常的「Kitty宇宙」。以下就整理 三大品牌HELLO KITTY聯名亮點，看看哪一款最值得入手。

BAPE® × 三麗鷗：Hello Kitty迷彩帽T、酷洛米潮流單品

日本潮流品牌 A BATHING APE®（BAPE®） 這次與三麗鷗合作，可說是最意想不到的跨界之一。原本以街頭文化與迷彩設計聞名的 BAPE，這次將 Hello Kitty 與 Kuromi 融入經典 ABC CAMO迷彩圖騰，讓甜美角色與潮流風格碰撞出全新火花。系列中最吸睛的就是 Hello Kitty CAMO 全拉鍊連帽外套。粉紅迷彩配上立體 Kitty 耳朵與可拆式蝴蝶結，帽子拉鍊拉起時甚至可以完整呈現角色造型，設計感十足。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

T恤則加入 BAPE 招牌 APE HEAD 猿人頭圖案，讓 Hello Kitty 化身潮流角色。背面還藏有小巧思，例如尾巴造型或「GO APE」字樣，讓整體更有趣。另一個亮點則是 Kuromi 黑色迷彩帽T。整體風格偏酷帥，帽子設計還原 Kuromi 的耳朵與骷髏徽章，讓甜酷女孩也能找到適合的聯名單品，此外還推出 MILO變身Hello Kitty與Kuromi的絨毛鑰匙圈，療癒程度爆表，是不少粉絲鎖定的收藏款。台灣將於 3月14日於BAPE®授權門市與官方網站開賣。

圖片來源：官方

CONVERSE × Hello Kitty and Friends：帆布鞋變身可愛派對

另一個話題聯名來自 CONVERSE 與 Hello Kitty and Friends 的合作。品牌以「友誼與玩樂」為主題，將三麗鷗人氣角色融入經典鞋款設計。

圖片來源：官方

其中最受關注的是 CONVERSE × Hello Kitty CHUCK 70。鞋面滿版印有角色圖案，搭配「SUPERCUTE」金屬鞋帶頭與專屬鞋扣，讓經典帆布鞋多了可愛細節。系列還推出 大耳狗喜拿（Cinnamoroll）主題高筒鞋，後跟設計加入碎花鋸齒裁片與角色字樣，鞋帶還附贈藍格紋與白色兩種款式，可以依照心情自由搭配，HELLO KITTY版本則以紅白配色為主，搭配滿版插畫與角色元素，讓整體風格既復古又俏皮。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

除了成人鞋款，聯名系列也推出 童鞋、服飾與配件，讓不同年齡層的粉絲都能加入這場Hello Kitty派對。系列已於 3月5日於指定Converse門市、ABC-MART等通路販售。

Wiggle Wiggle × Hello Kitty：多巴胺居家生活系列

如果前兩個聯名偏潮流時尚，那麼韓國文創品牌 Wiggle Wiggle × Hello Kitty 則把可愛帶進生活，Wiggle Wiggle向來以 大膽配色、微笑小花與復古設計聞名，這次與三麗鷗合作，把Hello Kitty變成一整個「多巴胺生活系列」。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

其中最療癒的單品就是 Hello Kitty浴袍與家居拖鞋。藍粉條紋搭配巨型 Kitty 刺繡，袖口還加入品牌標誌的小花圖案，讓居家穿搭也變得時髦。另一個討論度很高的是 Hello Kitty屋型加濕器。藍色小房子造型中藏著手拿微笑花的 Kitty，雙噴霧口設計既實用又可愛。品牌還推出 桌墊、吊飾、貼紙等生活配件，讓粉絲可以把 Hello Kitty 直接帶進辦公桌與居家空間。整個系列於 2月23日正式開售，在韓國也掀起一波搶購潮。