木村拓哉、啦啦隊女神都在戴！2026三大話題眼鏡推薦：OWNDAYS、JINS、QRO黑框一次看

近年眼鏡早已不只是矯正視力的工具，而是日常穿搭的重要配件。從時尚黑框、輕量機能到耐壓設計，各品牌都不斷推出更符合生活需求的新款式。2026年春季，多家人氣眼鏡品牌也同步推出話題系列，包括由 木村拓哉演繹的 OWNDAYS 黑框系列、主打超彈力耐壓的 JINS 360°® 系列，以及全新黑框設計品牌 QRO。以下整理三大品牌亮點，帶你一次看懂今年最值得關注的眼鏡新品。

OWNDAYS

「BACK in BLACK」木村拓哉演繹成熟黑框新風格，日本與台灣全球品牌大使木村拓哉，近期為 OWNDAYS 拍攝全新形象視覺，以「顏色，我說了算」為主題，走進充滿人情味的東京商店街拍攝，透過街頭即興互動捕捉最自然的生活氛圍。

木村拓哉最新形象視覺正式公開！本次形象主打「BACK in BLACK」系列全新作品。 圖片來源：OWNDAYS

此次主打的 「BACK in BLACK」系列，以品牌經典黑框為核心設計，強調成熟大人的洗鍊風格。最新款式搭配「煙青綠」與「冰河灰」兩種染色鏡片，讓黑框眼鏡不再只有單一風格，而是能透過鏡片顏色變化，展現更豐富的個人風格。木村拓哉也分享，OWNDAYS鏡片顏色選擇相當多元，不同鏡框與鏡片搭配能對應各種場合。即使在正式場合配戴，也能維持自然輕鬆的交流氛圍。近年「染色鏡片」逐漸從太陽眼鏡延伸到日常穿搭。OWNDAYS除了多種顏色鏡片，也提供 調光變色鏡片與全視線鏡片等選擇，讓眼鏡在室內外環境中都能自在配戴。

型號：OB2020G-5A C1（黑色） 鏡片顏色：煙青綠（RG-03）。圖片來源：OWNDAYS

JINS

360°®超彈力耐壓系列 生活再忙也撐得住，如果你曾經遇過「眼鏡被壓壞」的慘劇，JINS推出的 360°®超彈力耐壓系列，就是為了這些日常意外而設計。

統一獅啦啦隊Uni-Girls人氣女神冞冞與斐琪，以動感旋律搭配熱舞，凸顯JINS 360°®超彈力耐壓系列的Q彈耐壓。圖片來源：JINS

品牌邀請統一獅啦啦隊 Uni-Girls人氣女神冞冞與斐琪拍攝系列影片，以熱舞挑戰方式展示眼鏡的彈性與耐用度。影片中兩人甚至將鏡腳大角度扭轉，眼鏡依然完好如初，展現系列產品的高彈力特色，這系列最大亮點在於 專利鉸鏈設計，鏡腳可承受接近180度的大角度扭轉，大幅降低鏡框斷裂的可能。此外鏡框採用 TR90材質，具有輕盈、彈性與抗過敏特性，長時間配戴也能保持舒適貼合。對於通勤族或日常活動量大的族群來說，這樣的耐用設計能有效減少生活中的小意外。品牌也透過影片情境重現常見的「眼鏡災難」，例如寵物壓到眼鏡、包包擠壓或筆電闔上夾到眼鏡等情況，展示360°®系列在高壓情境下仍能保持完整。

Uni-Girls冞冞與斐琪親自上陣，示範JINS 360°®超彈力耐壓系列的彈性如何「撐」住生活中的「眼鏡慘案」。圖片來源：JINS

眼鏡市場

推出QRO黑框設計品牌 36款新設計同步登場，除了機能型眼鏡，黑框設計也持續受到時尚市場關注。眼鏡市場今年推出全新黑框設計品牌 QRO（クロ），並邀請日本人氣樂團 Mrs. GREEN APPLE擔任品牌大使。QRO品牌概念圍繞「重新詮釋黑色」，透過 18款設計 × 2色版本，共36款鏡框，提供多元黑框選擇。

日本人氣音樂團體Mrs. GREEN APPLE出演《QRO》新廣告。圖片來源：眼鏡市場官方提供

品牌設計重點包括：

專屬調色黑色，鏡框採用特殊調色技術，呈現更深邃的黑色層次，打造具有存在感的外觀，極簡黑色細節，從鏡腳印字到金屬零件皆以黑色統一，整體設計更加洗鍊。雙質感黑框設計，結合亮面與霧面材質，在光線變化下呈現不同層次，廣告中三位成員分別配戴不同款式，例如六角鏡框、經典眉框與波士頓鏡框，展現黑框眼鏡在造型上的多樣可能。

若井滉斗先生佩戴商品 QRO BFH-14B BKM。圖片來源：眼鏡市場官方提供

眼鏡不只是視力工具 也成為日常穿搭的一部分，隨著設計與材質不斷進化，眼鏡已逐漸成為造型的重要元素。無論是 OWNDAYS的時尚黑框、JINS的機能耐用設計，或是QRO的黑框風格品牌，都反映出市場對「風格與實用兼具」的需求。

從街頭穿搭到日常生活，一副適合自己的眼鏡，往往能為整體造型帶來畫龍點睛的效果。