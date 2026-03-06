不愛粉色也沒關係！早春穿搭這 5 種顏色也能穿出滿滿春天感

一到早春，「粉色穿搭」幾乎霸佔版面。但如果你本來就不是甜美派，或單純覺得粉色太膩，其實完全不用勉強！2026 早春趨勢顯示，比起高調糖果色，低飽和、帶灰階調性的清爽色彩更受歡迎，也更耐看。

不靠粉色，也能穿出春天的輕盈感。小編整理了以下這 5 種早春穿搭推薦色，就是不甜派的最佳替代方案！

早春穿搭推薦色一、奶油白

奶油白比米色清爽又更柔和，是近年早春最穩定的基礎色。無論針織、襯衫或長裙，都能營造出「換季了」的輕盈氛圍。

穿搭技巧

奶油白上衣＋淺色牛仔褲，或全身奶油色同色系穿搭，都能顯得高級又不刻意。

早春穿搭推薦色二、天空藍

天空藍是近年時尚圈非常愛用的過渡色，它既保留冬季的冷感，又比深藍輕盈，非常適合早春微涼天氣。

穿搭技巧

灰藍襯衫、薄針織或西裝外套，搭配白色或淺色下身最安全。

早春穿搭推薦色三、開心果綠

如果想要多一點色彩，又不想走粉色路線，低飽和的綠色會是很好的選擇。開心果綠或鼠尾草綠，都能帶出自然清新感。

穿搭技巧

避免高飽和亮綠，選擇帶灰調的綠色，視覺更柔和。

早春穿搭推薦色四、淡黃色

不是亮黃，而是偏奶油或偏米調的淡黃色。這種黃色能讓膚色看起來更有氣色，不會過度甜美卻又比粉色更有精神。

穿搭技巧

淡黃上衣＋白色裙裝，或淡黃襯衫＋牛仔褲，清爽又有活力。

早春穿搭推薦色五、淺駝色

駝色通常被認為是秋冬色系，但在早春換成淺駝或沙色，就會多一些柔軟感。尤其搭配白色單品時，會呈現更有質感的層次。