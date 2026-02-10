2026-02-10 10:11 女子漾／編輯桑泥
不喜歡誇張愛心？情人節美甲推薦5 款：奶油裸粉、細鑽點綴耐看顯白！日常上班也不突兀
一提到情人節美甲，很多人腦中第一個浮現的就是滿版愛心、粉紅色、亮片加到不行，但現實是，不是每個人都想把指甲變成戀愛符號！情人節前最受歡迎的其實是低調、有質感、又很有氣氛的美甲款式。如果你也是走耐看、高級美甲路線，以下這 5 款情人節美甲設計，完全可以放心存圖！
1. 奶油裸粉：最顯手乾淨、不挑人的安全牌
介於裸色與淡粉之間的奶油裸粉，是情人節期間搜尋度最高的低調款。它不挑膚色、不挑甲型，單色就很有質感，特別適合上班族或極簡派。
2. 霧感玫瑰色：成熟系戀愛感
霧面質地能降低粉色的甜度，讓玫瑰色看起來更內斂、有層次，少了少女感，多了溫柔又獨立的氛圍，比想像中更耐看，也更有女人味，很適合不愛甜妹風的女孩。
3. 細線法式美甲：不說節日也很浪漫
法式美甲一直都是「怎麼看都不會膩」的存在，情人節版本不需要誇張愛心，只要把白色甲緣換成淡粉、香檳色或裸膚色細線，整體更輕盈。這款設計即使過了情人節，看起來依然時髦。
4. 細鑽點綴：剛剛好的精緻度
想要一點情人節感，又不想太明顯，可以試試「單顆小鑽」的設計，不需要滿版鑽飾，只要在甲根或甲側加上一顆細鑽，就能讓指尖多一點情人節儀式感，低調又耐看。
透明果凍感：看不膩的代表之一
果凍感美甲幾乎沒有季節限制，情人節只要加一點粉調、裸色暈染或微光細閃，就能呈現溫柔的戀愛氛圍，同時保有高度日常性，是「怎麼看都不會膩」的代表之一。
