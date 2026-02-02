2026-02-02 23:22 女子漾／編輯Layla陳亭希
2026冬季指彩圖鑑！以雪花、貓眼、裸彩為新年點亮指尖魅力
新的一年到來，大家是不是滿心期待想更新造型，除了著重服飾穿搭之外，當然也不能錯過髮型與指彩的變換，這樣才能從頭到腳打造搶眼注目印象，平時喜歡做指甲的女孩們，是不是已經開始思考，新年要以什麼指彩比較合適呢？推薦大家不妨嘗試帶有冬季感受的元素為主，像是近期日韓都相當夯的雪花、貓眼、裸彩等，不僅適合拿來與任何風格混搭，充滿高級感的設計，同時讓舉手投足之間散發迷人質感的加分品味，接下來從以下總整理 5 款指彩圖鑑挑圖，一起預約美甲師換上美美的 LOOK 吧。
2026最新冬季指彩靈感圖鑑！為指尖打造注目焦點01.貓眼風格
近期相當夯的貓眼指彩，成為許多女生內心最愛首選，以鏡面光澤點綴，讓雙手彷彿打一層高透光，並結合愛心混搭便能營造可愛輕甜的氛圍。
2026最新冬季指彩靈感圖鑑！為指尖打造注目焦點02.雪花點綴
冬季第一個聯想主題絕對非「雪景」莫屬，將雪花元素放入指彩中，傳達充滿季節感的視覺魅力，再加上珍珠、亮片等混合，展現優雅兼具的迷人質感。
2026最新冬季指彩靈感圖鑑！為指尖打造注目焦點03.雙色混合
平時喜歡個性風格嗎？如果想在過年期間提升符合節日感受時，不妨嘗試以紅 + 金的單色指彩加乘，簡單又不繁複設計，輕鬆點亮專屬的時髦個性。
2026最新冬季指彩靈感圖鑑！為指尖打造注目焦點04.渲染設計
運用透明感指色層層堆疊的渲染效果，不僅看起來低調且具高級品味，融入白、藍、透明混合，傳達一股好感度滿分的指尖氣息。
2026最新冬季指彩靈感圖鑑！為指尖打造注目焦點05.淡色造型
以大地色為主的淡色指彩，非常符合冬日的低調沈穩風格，想再增添造型的話，透過立體蝴蝶結搭配，瞬間製造搶眼聚焦的 Look 。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower