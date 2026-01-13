2026馬年15大精品新春系列一次看！許光漢愛牌行李箱曝光、可愛小馬包這裡買

圖片來源：品牌提供

每到農曆年前，精品品牌都會推出生肖主題系列作為年度新春企劃。進入 2026 馬年，可觀察到多數品牌已不再停留於表層圖騰運用，而是回到各自擅長的領域，重新詮釋「馬」所象徵的速度、行動力與精神意涵。這次也盤點15大精品品牌在2026推出哪些馬年系列，一起往下來逛逛吧！

RIMOWA 把馬年主題放在「移動」這件事上。形象影片《Enjoy the Ride》從傳統戲曲中的「堂馬」汲取靈感，透過模擬策馬奔馳的肢體動作，連結旅行與想像力。由導演張穆涵執導，許光漢與京劇表演藝術家耿巧雲同台，讓戲曲身段、城市節奏與旅行狀態自然交會。

片中主角行李為 Original Twist Powder Blue 柔霧藍行李箱，顏色低調清爽，也讓新春系列少了節慶包袱，多了實際使用的可能性。

2.FENDI

FENDI 以藝術聯名開啟馬年，推出「Fantastic FENDI Future」膠囊系列，與日本藝術家 Aya Takano 合作，系列大量運用粉彩、螢光色與漫畫感線條，重新拆解 FF 標識，讓整體視覺更年輕也更自由。從風衣、針織到包款、鞋履，設計語氣一致，走的是輕鬆、有想像力的新春路線。

圖片來源：品牌提供，Fantastic FENDI Future Mamma Baguette小型款式，NT,000、Fantastic FENDI Future Baguette NT 140,000

圖片來源：品牌提供，Fantastic FENDI Future卡片套 NT 13,200、Fantastic FENDI Future運動上衣 NT 49,200

3.DELVAUX

Delvaux Pin Mini Bucket 手袋底部的「微笑曲線」原本就來自馬糧袋意象，馬年版本更進一步使用罕見的馬鬃毛編織工藝，搭配棉、麻等天然材質，讓設計與生肖主題緊密連結，加上象徵祝福的鈴鐺吊飾，整體仍維持 Delvaux 一貫的安靜優雅，而不是高調過節。

圖片來源：品牌提供，DELVAUX Pin Mini Bucket Strap Cavale 茶色 NT139,400 、Horsebell Charms 雪酪黃 NT21,900

4.BALENCIAGA

Balenciaga 的馬年系列選擇在上海實地拍攝，由 John Yuyi 操刀影像，聚焦城市裡熟悉的新年場景。短片以蒙太奇方式串起冰糖葫蘆、紅燈籠、天台夜景等元素，談的是團聚與期待，服裝以運動套裝、T 恤、連帽衫為主，搭配超大手寫體 Balenciaga Paris 印花，並推出 Arena 皮革 Le City East-West 包款，整體依舊是品牌熟悉的街頭語言。

5.BOSS

BOSS 的馬年系列從傳統黃金工藝出發，將鏨刻、掐絲、粒紋等細節轉化為服裝圖紋，由代言人汪順演繹形象企劃，畫面結合鑄金工序與駿馬奔馳，呼應馬年「向前衝」的精神。系列涵蓋外套、針織、休閒與運動單品，配色以紅、黑、白為主，金色線條作為細節點綴。

圖片來源：品牌提供，BOSS 馬年限定系列黑色印花雕飾小羊皮夾克 NT48400、BOSS 馬年限定系列紅色圖騰提花毛衣 NT10900

6.Marimekko

Marimekko 從自家超過 3500 款印花中，選出 Maija Isola 1954 年設計的 Musta Tamma 駿馬印花作為馬年主角。圖案帶有童趣與力量感，色彩運用天藍、粉色與紅色，商品從服飾延伸到居家與陶瓷擺件，走的是貼近日常的新年風格。

圖片來源：品牌提供，Marimekko 2026 馬年新春限定系列-Musta Tamma 墨駒印花馬克杯(250ml) NT 990、Musta Tamma 墨駒印花茶壺(700ml) NTD 4,590

7.Max Mara

Max Mara 以經典單品回應馬年。101801 Icon Coat 推出節慶紅色版本，Teddy Bear Icon Coat 則改以短版設計登場。整體配色圍繞紅、深棕、米與奶油色，並加入簡化的馬術元素刺繡，維持品牌一貫的比例與質感，不刻意強調節慶符號。

SANDRO 將馬的自由感放進法式日常，女裝以粗花呢、丹寧、珍珠與馬紋刺繡呈現節慶亮點，男裝則以實穿色系搭配低調馬元素，適合通勤與聚會交替的穿搭需求。整體不走誇張路線，而是讓新年元素自然融入衣櫥。

圖片來源：品牌提供，SANDRO HOMME 馬年米色短袖襯衫 NT 10,590、SANDRO HOMME馬年紅色夾克外套 NT 13,390

9.Loro Piana

Loro Piana 從品牌經典 Horsey 外套切入，推出馬年限定短版款式，並以大地色系呈現。Chandani Horse 印花貫穿服裝與配件，將馬的形象隱藏在細緻圖案之中，延續品牌對材質、工藝與長久穿著價值的重視。

10.Michael Kors

Michael Kors 以直觀方式呈現馬年主題，小馬圖騰出現在多款經典包型與服飾上，風格輕鬆、有記憶點，適合節慶送禮或日常搭配。

圖片來源：品牌提供，MICHAEL KORS 2026新年系列JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，NT,000、MICHAEL KORS 2026新年系列包款掛飾，NT,700

11.Longchamp

Longchamp 以品牌標誌奔馬作為馬年主軸，推出紅色限定系列，金色奔馬躍上 Le Roseau 包款。品牌同時在台北打造跨年倒數影像，把新春概念帶進城市公共空間，讓節慶不只停留在商品上。

圖片來源：品牌提供，Longchamp Le Roseau系列 手提包勃根地色、胭脂紅色

12.Tory Burch

Tory Burch 的馬年系列聚焦優雅與力量感。小馬包、KIRA 與 Lee Radziwill 酒紅色包款成為主角，透過材質與色彩傳遞新年祝福，定位清楚，實搭度也高。

圖片來源：品牌提供，TORY BURCH_2026馬年特別系列_馬年限定Ella 迷你托特包 NT12,400、小馬造型迷你包 NT23,000

13.LACOSTE

LACOSTE 從象棋中的「馬」發想，把棋盤格與馬形元素轉化為服裝細節，並推出主題影片《馬上馬上！》，用輕快敘事方式傳遞新年願望，整體節奏年輕、有活力。

14.HOGAN

HOGAN 馬年系列以鞋履為主，強調比例與舒適度。淺色鞋身搭配酒紅與玫瑰金細節，在簡潔設計中保留新春寓意，適合想低調過年的選擇。

CELINE 推出全新新春形象大片，結合駿馬、許願樹等節慶意象，呈現新春甄選系列與品牌經典衣櫥單品。畫面以鮮明色彩與細膩細節為主軸，並以繫掛絲巾與緞帶的許願樹作為視覺焦點，將新年文化符號自然融入 CELINE 標誌性的絲綢語彙之中，營造簡潔而現代的新春氛圍。

形象大片由全球品牌大使劉詩詩攜手模特兒共同演繹，整體造型延續 CELINE 一貫的日常衣櫥風格，以俐落西裝、皮革外套、針織單品與包款為核心，在簡約輪廓中透過色彩與配件細節點出節慶感。劉詩詩以深色西裝搭配酒紅色 Crystal 手袋，低調呼應新春意象，在日常穿搭與節慶氛圍之間取得平衡。

16. Levi’s®

2026 農曆新年，Levi’s® 以生肖馬所象徵的自由與進取精神為靈感，推出馬年限定系列。系列汲取品牌經典「雙馬皮標」意象，重新詮釋 1886 年以來象徵丹寧堅韌耐用的雙馬故事，並賦予「好事成雙」的吉祥寓意，為新年注入兼具品牌精神與祝福意涵的嶄新詮釋。

