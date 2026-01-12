2026 韓國小眾香水必買4家清單！SW19「cortis馬丁同款」香氛台灣就能買到 圖片來源：官方和＠martin.cortis

如果你已經對大眾香水感到有點膩，2026 年絕對是入坑「韓國小眾香氛」的最佳時機。從時間概念、城市氣味，到結合藝術、空間與情緒敘事，這一波韓國香水不只是在「好不好聞」，這次幫大家精選 4 個在韓國時尚圈、演藝圈與香氛迷之間討論度超高的小眾香氛品牌，從可以和男友共享的中性香，到聖水洞必逛的香氛藝術空間，每一款都值得列入 2026 香水清單。

1. SW19｜把「一天 24 小時」變成香氣，首爾城市系列正式登場

在韓國被譽為「最有敘事感的小眾香氛品牌」的 SW19，2026 年直接把層次再拉高。品牌以「時間」為核心概念，這次回到創辦人家鄉首爾，推出全新 SEOUL Series 首爾城市香精，用氣味封存城市的清晨與深夜。

許多明星如 Krystal、安孝燮、伯賢 都是 SW19 的愛用者，偏中性的香調不分性別，買一罐放在家裡，情侶一起用也完全不違和。

Seoul 6am｜清晨尚未甦醒的首爾

城市還沒開始喧囂，冷空氣在韓屋之間流動。柏樹與粉紅胡椒的辛香慢慢展開，雪松與淡麝香像是老舊木地板殘留的氣息，乾淨、安靜卻很有精神。這是一款非常適合白天、上班、需要安定感的香氣。

SW19圖片來源：官方

Seoul Midnight｜首爾最自由的午夜

當夜幕完全降臨，櫻桃與黑巧克力的甜潤香氣混合果酒般的深度，像是霓虹燈下的城市呼吸，濃郁卻不俗艷，越晚越好聞，是一聞就會被記住的夜香。除了香精本身，懂香的人其實早就把目光放到 SW19 Midnight 系列的枕香與空間噴霧。這款被點名為「馬丁同款」的 Midnight 香氣，延續香精中標誌性的夜色氛圍，將櫻桃、黑巧克力與微醺果實氣息，轉化成更貼近生活的居家香氛形式。

圖片來源：官方和＠martin.cortis

噴在枕頭、床單或房間角落，不是那種一噴就滿室濃烈的香味，而是慢慢在空氣中擴散的午夜氣息，像夜深後城市仍未完全沉睡的餘韻。特別適合下班回家、洗完澡後，或想讓房間多一點情緒層次的時刻。

SW19圖片來源：官方

這次 SW19 首度推出 100ml 大容量香精，搭配日晷概念瓶蓋，收藏感大幅提升。全系列已於 2026 年 1 月起進駐選品店「初衣食午」大安旗艦店與台中 Lalaport，也可於 Plaisir 線上平台購入，對香氛迷來說非常友善。

2. LOE｜TXT 秀彬同款，韓國年輕人心中的「平價高質感」

如果你喜歡乾淨、耐聞、怎麼噴都不出錯的香氣，那一定會愛上 LOE。TXT 秀彬同款香氣讓品牌知名度大開，也讓 LOE 成為不少人第一次接觸小眾香氛的入門款。

圖片來源：官方和＠page.soobin

LOE 的香氣特色是「很融入生活」，不會太有侵略性，卻能默默留下好印象，因此在韓國被認為是「平價卻很有質感」的代表。無論是上班、約會或日常外出，都很適合成為固定輪替的愛用香。

3. POSTES｜把香氣當成信件，連試香卡都值得收藏

POSTES 對香氛的想像非常浪漫。他們把自己設定為一間「香氛郵局」，每一款氣味就像一封寫給世界的信。品牌整體風格帶著濃厚的歐洲復古感，也讓聖水洞門市成為香氛迷必拍的打卡景點。

最讓人印象深刻的是，POSTES 的試香卡真的做成「明信片」樣式，很多人不只是試聞，還會特地帶回家收藏。對喜歡儀式感、故事感的人來說，POSTES 是那種會慢慢愛上的品牌。

4. TAMBURINS｜香氛界的藝術館，Jennie 同款就在這

如果你有追蹤韓國時尚圈，TAMBURINS 絕對不陌生。前陣子 許光漢、Stray Kids Felix 到訪聖水洞門市，再度掀起打卡熱潮。宛如藝術館的空間設計，進去就像逛展覽一樣。

圖片來源：＠tamburinsofficial

Jennie 同款香氛在這裡就能找到，而 TAMBURINS 最厲害的地方在於「連包裝都是穿搭的一部分」。雞蛋造型香水、金屬感護手霜，每一樣都像藝術品，放在家裡、拿在手上，都自帶社群濾鏡，完全抓住 Gen Z 的審美。

為什麼 2026 一定要入手韓國小眾香水？

韓國小眾香氛真正迷人的地方，不只是氣味，而是它們懂得把城市、時間、情緒與生活方式一起放進香氣裡。你不是單純噴香水，而是在選一種陪伴你日常的氣味角色。