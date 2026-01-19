2026-01-19 03:15 女子漾／編輯桑泥
2026 寒流來襲試試這樣穿！5 個高級感穿搭公式，擺脫臃腫穿出 It-Girl 氣場
近年的時尚圈不再只是盲目追求快時尚的爆款，而是注重「有質感的極簡主義」。隨著一月寒流來襲，如何在保暖與時尚之間取得平衡？其實核心只要透過高質感的基礎單品，就能打造低調卻精緻的高級感穿搭。
以下小編整理了 5 個今年一月寒流來襲你該試試的最強穿搭公式，無論是通勤還是週末約會，都能讓輕鬆擺脫臃腫感，穿出 It-Girl 的時尚氣場！
高級感穿搭公式一：針織中長洋裝 + 尖頭高跟靴
想要打造不費力的寒流優雅感，可以用中長款針織洋裝作為核心。搭配一雙尖頭高跟靴，既舒適又能拉長比例。選擇淺色系或中性顏色能讓整體造型更柔和，再加上一個大容量手提包提升層次感。
高級感穿搭公式二：皮革飛行外套 + 寬褲 + 尖頭鞋
可以利用皮革飛行外套配上寬褲與尖頭鞋，打造帶一點叛逆的街頭酷感，這樣穿既保暖又能展現個性感。配上墨鏡及肩包更爲整體風格加分！
高級感穿搭公式三：超長款黑大衣 + 針織上衣 + 丹寧
經典黑色系的穿搭永不退流行又高級，用一件剪裁俐落的黑色超長款大衣 做外層，內搭簡約針織上衣與丹寧下身，輕鬆打造極簡又有質感的穿搭。
高級感穿搭公式四：皮革裙 + 高領毛衣 + 靴子
想穿出都市成熟專業感，可以用皮革裙搭配高領毛衣，再配一雙中筒靴或長靴。這種穿搭既有柔和線條，又有硬朗質感的對比，是寒冷天氣上班通勤的絕佳選擇。
高級感穿搭公式五：長版大衣 + 運動褲 + 球鞋
運動風在 2026 依舊流行，寒流裡也可以穿出時尚的運動休閒風。以長版大衣內搭運動褲與球鞋，不僅保暖舒適，長版大衣還爲整體運動風帶來了精緻高級感，適當地中和了運動風的休閒氛圍。
