輕珠寶、 高級珠寶、飾品差在哪？APM Monaco、PANDORA...5大品牌推薦，連Jolin都愛戴

珠寶市場從來不只是「貴與不貴」的二分法，而是形成一條因需求、風格與消費能力而交疊，近年「輕奢珠寶」大勢崛起，許多人戴著它上班、約會、旅行，把珠寶真正融入日常生活；但究竟它和傳統的高級珠寶、一般飾品之間有什麼不同？以及2025輕奢珠寶推薦包含：agete、pandora、Apm Manoco…絕對值得你入手！

1.高級珠寶（Fine Jewelry）：從材質到工藝都是「投資級」的存在

高級珠寶是三者中最具有收藏與投資價值的分類，它的特點非常明確：

使用貴金屬

18K 金、22K 金、24K 金、鉑金（PT）

不會掉色、不會氧化，能長期保存

寶石等級最高

包含：天然鑽石（需有 4C 認證）彩鑽、紅藍寶、祖母綠天然南洋珍珠、天然翡翠

這些天然寶石本身就有升值空間。

工藝複雜，背後通常是品牌歷史與文化

像是 Cartier、BVLGARI、Chaumet、Van Cleef & Arpels，每一件作品都擁有故事與經典設計語言。

佩戴場合偏正式，多數人不會每天戴，但結婚、宴會、紀念日會選擇於正式場合配戴。

2.輕奢珠寶（Demi-fine Jewelry）

輕奢珠寶之所以爆紅，就是因為它剛好落在「人人能負擔」、「日常能佩戴」、「比飾品更耐用」的選擇區間。

使用高等級材質：14K 金、10K 金，S925 純銀鍍金（Vermeil），半寶石（如月光石、托帕石、黃水晶、蛋白石等）

設計偏時髦、簡約、日常化

很多新世代珠寶品牌走的就是「你每天都能戴」的美學，將珠寶成為日常不可或缺的穿搭元素之一。

適合上班族、學生、生活風格系消費者

單戴有質感，疊戴則能展現個性，是近年最受歡迎的珠寶類型。

3.飾品（Fashion Jewelry）

飾品的精神是「CP 值最大化」與「造型自由度最高」。

材質較平價：合金鍍金、黃銅、不鏽鋼、壓克力、樹脂、掉色、氧化是正常風險

設計最豐富、最跟流行：大耳環、大鍊條、誇張造型、季節流行單品都是飾品最擅長的領域。

價格最親民 N100–1,000 就能入手，適合大量購入做造型變化。



2025 5款輕奢珠寶推薦如下：

推薦1：agete

agete 以細膩工藝詮釋 My First Light 的意念，一顆單鑽的純粹象徵每個人心中第一次被點亮的瞬間。一條簡約鑽石項鍊如冬夜裡的小恆星，為愛、為期盼，也為努力了一整年的自己照亮前路。今年聖誕系列以成熟細緻的設計，讓每份禮物都能成為溫柔而堅定的光。

圖片來源：品牌提供

18K 微密鑲圓盤項鍊以層層鋪鑲與 single cut 鑽石打造立體光影；18K 微笑項鍊以柔和弧線呈現明亮微笑，單戴或疊搭都自然吸睛。想要低調卻亮度更強的選擇，可挑 18K 20 分秘密單鑽項鍊，無爪鑲嵌讓光線自由進出，貼膚般明亮。14K 10 分單鑽項鍊則以極薄三爪展現乾淨透光，是百搭日常款。

圖片來源：品牌提供

偏愛故事性的人，可選 18K 方框粉雪鑽石項鍊，方形輪廓象徵祈願之光，主石與碎鑽交織出冬季特有的儀式感。橡果雕刻耳環以凱爾特自然意象呈現復古氣息；鏤空寬麻花項鍊與耳環則以立體麻花與鏤空工藝營造輕盈層次，復古又摩登。

緞帶皇冠戒指以層疊線條與珍貴寶石打造小巧皇冠造型，坦桑石、紅寶石與灰色拉長石各具溫柔、沉穩或神秘光采，是節慶造型的迷人亮點。

圖片來源：品牌提供

來自摩納哥的輕奢品牌 APM Monaco，這季推出的 HIVER 系列就把我們心裡對冬天的想像初雪、冰晶、微冷的光，都化成了可以戴在身上的時尚語言，每一件珠寶，都凝聚了這個季節獨有的魅力，同時兼顧多元搭配的可能性。

圖片來源：品牌提供

APM Monaco 自 1982 年創立至今，一直專注在珠寶工藝上，累積出能一眼看出質感的細膩度，而最迷人之處是品牌的速度與品味，每個月都會推出全新設計，陪著現代女性找到更貼近自己風格的珠寶，2025 年冬季的 HIVER 系列，把冬日美景轉化得格外優雅：像是精緻卻帶有個性感的Flocons de Neige 圈形耳環，把滑冰鞋在冰面上留下的弧線變成俐落的 Ice 手鍊，也將冰裂紋的幾何節奏轉為率性又有存在感的 Ice 戒指，這些作品搭起來不浮誇，卻能自然呼應冬天的氛圍，讓你的節慶造型多了一份細緻的亮度！

圖片來源：品牌提供

聖誕節的歡愉氣息點亮冬日，一年中最溫暖的時刻悄悄展開。Pandora 在這個季節以「Together Is a Magical Place」為靈感，透過珠寶將團聚、祝福與心意化為能被佩戴的光。這份屬於冬天的美好，被凝結在細膩的金屬線條與寶石光芒中，流轉於指尖、頸間，與節日氛圍一同綻放。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

莫莉以雪白長洋詮釋 Pandora 的冬日篇章，溫柔卻堅定的氣質恰好呼應本季珠寶的核心精神。她以聖誕系列與 Talisman 系列相互搭配，蝴蝶造型在光線下綻放亮度，像是一次優雅的蛻變；緞帶造型則以流動線條呈現情感的柔軟牽引。Talisman 古希臘祈願硬幣系列的日月、箭羽等象徵語彙在她的步伐間輕亮搖曳，彷彿將祝福化為勇氣，陪伴每一個重要決定。Pandora 想在這個冬天說的故事，正是這份柔軟與力量並存的美。

圖片來源：品牌提供

十二月的節慶場景也被 Pandora 悄悄收入本季作品，胡桃鉗吊飾靜靜站立，細緻寶石與可動結構為它增添了節日的童趣，像是守護節慶的小小主角，心形雙墜吊飾以從中心放射的光芒呈現冬日的真摯情感，其上刻著 MY RAY OF LIGHT，是冬夜裡最溫暖的一句心意。

經典紅綠色調則化成一組組能喚起節慶喜悅的小場景，鈴鐺的清亮、花圈的祝福、Murano 琉璃的糖果旋紋、奔跑的小精靈，每一個細節都能喚起等待拆禮物時的悸動

圖片來源：品牌提供

Les Néréides 以聖誕季為靈感，將節慶的色彩、花香與奇想化為珠寶，讓耳畔、指尖與鎖骨都像藏著一個微小夢境。本季推出多款系列，各具風格：童話般甜美的《韓賽爾與葛麗特》、綻放節慶亮度的《春色秋月》、充滿神祕植物氣息的《尋找奇幻綠園》，以及深受蔡依林青睞、優雅旋舞的《鐵線蓮芭蕾舞伶》。每件飾品都像聖誕精靈留下的禮物，色彩迷人、帶著驚喜，非常適合送給重要的人，也適合獎勵今年努力成長的自己。

圖片來源：蔡依林 ig

圖片來源：品牌提供

《韓賽爾與葛麗特》系列以經典童話《糖果屋歷險記》為主軸，將草莓、小熊軟糖、薑餅人、棉花糖與棒棒糖變成鮮豔又俏皮的手鏈、耳環與戒指。細緻琺瑯工藝讓童趣畫面躍上珠寶，彷彿把整座糖果屋戴在身邊，是聖誕送禮最能喚起快樂氛圍的系列之一。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

延伸同樣的甜蜜情緒，《甜蜜童年》系列將棒棒糖、草莓、櫻桃與小熊軟糖重新詮釋為日常易搭的單品，色彩輕盈、氣息柔和，象徵每個人心中最純真的那一角。整組作品既能作為交換禮物，也能成為好友之間的小驚喜，療癒感滿分。

圖片來源：品牌提供

《尋找奇幻綠園》帶有「好奇之櫃」的奇幻色調，以黑蘭花描繪自然界神祕與難以馴服的美。深紫與黑色瓣片呈現冷冽高貴的氣場，搭配珍珠更顯獨立與優雅，適合喜歡自然細節、風格鮮明的收禮者。這個系列像是一份帶著魔法氣息的冬日小禮物。

永續輕珠寶品牌 FROMETO 在秋冬推出全新〈獨旅〉系列，邀請人們以「與自己重逢」為起點，重新整理情緒、觀看內在光景。今年 3 月正式亮相後，品牌以輕盈、簡約又具有情感重量的風格受到關注，此次以「天空、水、沙」三種自然意象，描繪獨自旅行時的那份靜謐與自由。獨旅並非孤單，而是有機會親自走過風景、傾聽自己，在每一次選擇與前行之間，看見被忽略的光，讓風景沉澱為力量。

圖片來源：品牌提供

本季主打的「掛念・純銀項鍊／手鍊」以雙環相扣與雙鍊層次象徵人與人之間的溫柔連結，即使各自走在旅途中，也仍牽掛彼此。18K 金色澤搭配高火彩鋯石，亮度細膩不張揚，系列中的「絮語・純銀戒指」與「皎潔・純銀耳環」則以珍珠、鋯石與極簡線條勾勒出自我沉澱後的內斂光芒，如旅途中被記錄下的微小心事，安靜卻動人。

圖片來源：品牌提供

在美學之外，FROMETO 也將永續理念落實在製作與售後。全品牌飾品皆以 70% 以上再生銀製作，搭配 10K 金、Vermeil 厚鍍 18K 金工藝提升耐用度，盡可能延長珠寶的生命週期。此次同步推出終身保修與免費清潔服務，只要攜帶 FROMETO 飾品前往販售通路即可享有，讓每件飾品真正成為能長久陪伴的日常物件。