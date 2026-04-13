讓大人放鬆、小孩瘋狂：旅居文旅中壢館開箱。

旅居文旅中壢館，這裡最迷人的地方，在於它恰到好處的貼心。想像一下，剛下高鐵就有專車接應，卸下行李後，散步幾分鐘就能吃上一碗a熱騰騰的在地牛肉麵，感受這座城市最道地的煙火氣。特別是帶著孩子來一場小旅行，這裡的空間與便利機能，都能讓心情瞬間平靜下來。

旅居文旅中壢館

對不打算駕車的旅人來說，交通便利就是最奢華的享受。旅居文旅中壢館的門口就是新街公車站，距離中壢火車站也只要短短 6 分鐘車程，無論是搭火車或是公車都能優雅抵達。若是選擇自駕，後方也有專屬的免費停車空間，讓每一種旅程都顯得從容不迫。

文章目錄 展開 設施：

📍Google地圖：旅居文旅中壢館

👉 官網訂房：旅居文旅中壢館

📞 電話 ：03-462 2345🔆 飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：上午 11:00

大廳：

踏入大廳，映入眼簾的是充滿溫度的木質書牆與藝文畫作。這裡提供24 小時自助 Check-in，讓入住流程變得輕快無負擔。

大廳後方與商務吧檯相連，提供咖啡與飲品，並設有沙發座與備有電源插座的座位區。對於家庭旅客，是出發前規劃行程、稍作休息的最佳場所。

對於提早抵達想先去附近大啖「永川牛肉麵」或逛街的旅客，或是退房後還想在桃園多待一會的朋友，飯店提供了專屬的寄放區域，讓你不用拖著沉重行李奔波。

考量到許多旅客在飯店附近逛完街、買完伴手禮後，最擔心的就是行李超重。飯店在大廳角落提供電子磅秤，讓你在前往機場或高鐵站前，就能精準掌握行李重量，避免在櫃檯前手忙腳亂。

客房：

下層配置兩張舒適的雙人床，確保充足的睡眠品質；上層則打造為專屬的「秘密基地」，同樣配有床墊，非常適合多口之家或三五好友共同入住。

房內核心是一座質感的木造溜滑梯，坡道平緩且圓潤，讓孩子在房間就能盡情放電，家長則能在一旁放鬆休息。

搭配整面軟萌的動物防撞牆貼，讓安全性與趣味性達到完美平衡。

即使是親子房也兼顧了功能性，寬大的液晶電視與簡約的書桌椅配置，讓家長在陪伴孩子之餘，也能擁有便利的辦公或娛樂空間。

開放式櫃體如同一位專業的管家。上層備好瓶裝水、熱水壺與沉穩的深藍色馬克杯，讓人進房就能先泡杯茶暖心；中層配置電子保險箱守護貴重物品；底層則是靜音小冰箱。最右側的開放式衣櫥，讓外套與衣物能整齊懸掛，視覺上通透且方便拿取。

設施：

飯店內極為實用的自助洗衣空間，對於長期出差或帶著孩子旅行的家庭來說，是極大的加分項。

餐廳/用餐區：

採自助式供應，包含熱騰騰的現熟料理、清爽的沙拉、現烤吐司與多種水果。

此處不僅是早餐時段的用餐區，平日也是旅客閱覽、辦公或交流的舒適空間，並貼心設有書籍層架供翻閱。

從多樣化的自助餐點到暖色調的用餐空間，旅居文旅讓我們在出發探索桃園前，先飽餐一頓，補足滿滿的心靈與身體能量。

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