春季美食優惠開吃！繼光炸雞、慕里諾海鮮祭、金子半之助親子丼登場 三大品牌新品一次看
隨著春天到來，各大餐飲品牌也紛紛推出期間限定優惠搶攻春季聚餐市場。從經典台式炸雞到主打台灣海鮮的異國料理，不只餐點升級、優惠也同步加碼。以下編輯整理兩大品牌的春季美食亮點與優惠機制，無論是炸雞控還是海鮮愛好者，都能找到屬於自己的春日美味。
金黃酥脆系炸雞代表【繼光香香雞】
春季美味超值選開跑 經典炸雞＋小食免費送
春天出遊與聚會的季節到來，餐桌上的美味也要同步升級。深耕台灣超過半世紀的炸雞品牌【繼光香香雞】，以獨門醃製配方與酥脆炸功累積大批忠實粉絲。今年春季品牌推出期間限定「春季美味超值選」，從3月16日至4月2日，只要購買指定經典組合，就能免費獲得人氣小食，甜鹹搭配一次滿足。以下編輯整理這次活動的必吃亮點。
1. 經典炸雞領軍 | 海陸三拼組合一次滿足
繼光香香雞此次主打人氣「經典組合」，集結品牌招牌炸物打造豐富餐點，包括許多老顧客必點的香香炸雞，以及外酥內嫩的香香奶辣腿丁，搭配阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇與墨魚甜不辣等人氣炸物，呈現海陸三拼的澎湃組合。
活動期間經典組合 235元起，份量與滿足感同步升級。
2. 期間限定優惠 | 免費小食4選1
3月16日至4月2日活動期間，只要購買「經典組合」任一款，即可免費獲得風味小食一份。
小食共有4種選擇：迷你吉拿棒（新品）、甜心地瓜球、炸滷米血、田字薯餅
甜鹹小食搭配炸雞一起享用，讓整體餐點層次更豐富。
3. 新品迷你吉拿棒 | 甜點控必吃亮點
此次小食陣容中最受矚目的，是全新登場的「迷你吉拿棒」。金黃酥脆的外層搭配柔軟內餡，一次可以品嚐原味與紫薯兩種風味，香甜不膩，成為炸雞之外的療癒甜點選擇。
海鮮職人系料理代表【慕里諾餐飲集團】
6大品牌聯手「台灣海之味祭」 春季海鮮料理登場
隨著春天到來，台灣近海魚產正值最肥美的季節。慕里諾國際餐飲集結旗下6大品牌，包括「かつ丼屋 勝急」、「勝政日式豬排」、「勝勢日式豬排」、「泰迪農園咖哩」、「Suage北海道湯咖哩」與「BEPPIN PASTA」，於3至4月推出春季限定「台灣海之味祭」。嚴選台灣在地海鮮，透過日式、義式與咖哩料理技法，打造多款季節限定料理。
1. 紅魽料理登場｜海陸創意料理亮相
春季主角之一為台灣野生紅魽。「かつ丼屋 勝急」推出 紅魽腰內豬排丼飯，以酥炸紅魽搭配腰內豬排與滑蛋，打造海陸雙拼。
「BEPPIN PASTA」則推出 紅魽煙花女義大利麵 與 地中海香煎紅魽魚，以橄欖油、番茄與黑橄欖帶出紅魽的清甜風味。
2. 鱸魚咖哩料理｜濃郁香料系新選擇
鱸魚因低脂高蛋白，被不少健身族稱為「海中雞胸」。
「泰迪農園咖哩」推出 燉煮鱸魚白咖哩，以椰奶與香料調和出溫潤咖哩風味。
「Suage北海道湯咖哩」則推出 鱸魚起司牛奶湯咖哩，以牛奶與起司打造濃郁湯底。
3. 龍虎斑與白帶魚｜豪華海鮮套餐登場
「靜岡勝政日式豬排」推出人氣回歸料理 酥炸龍虎斑套餐，保留魚皮膠質與細膩肉質。
「伊勢路勝勢日式豬排」則推出 白帶魚海鮮腰內豬排套餐，一次享有白帶魚、手工蝦排與豬排的海陸三拼。
4. 熔岩起司豬排回歸 | 粉絲每年必追
每年三月限定的人氣料理 熔岩起司里肌豬排套餐 也同步回歸。厚實里肌豬排搭配三種融化起司，一夾起來牽出濃郁起司瀑布，成為不少老饕每年期待的春季限定美味。
滑嫩療癒系丼飯代表【金子半之助】
雙倍滑蛋「極．親子丼」3/12登場 399元爽吃丼飯＋天婦羅
以江戶前天丼聞名的人氣日式品牌【金子半之助】，今年3月推出全新丼飯料理「極．親子丼」。品牌以「回歸食材本味」為核心，透過特調醬汁與雙倍滑蛋的濃郁搭配，打造滑嫩濃香的療癒系丼飯，為忙碌日常帶來一碗簡單卻充滿溫度的美味。
雙倍滑蛋打造極致滑嫩口感「極．親子丼」最大亮點就是 雙倍滑蛋設計。滑嫩蛋液包裹鮮嫩雞肉，再淋上品牌特調醬汁，蛋香與醬香交織在熱騰騰白飯之上，入口滑順濃郁，呈現滑、嫩、濃、香的層次風味。
招牌天婦羅同步上桌，餐點除了親子丼之外，還搭配品牌人氣天婦羅，包括：鳳尾蝦、白身魚、舞菇、青龍、海苔，輕盈酥鬆的炸衣包覆食材，外酥內嫩，與滑嫩丼飯形成豐富口感對比。
399元享受療癒日式丼飯套餐
「極．親子丼」套餐 399元，同時能品嚐滑嫩丼飯與酥香天婦羅，以親民價格打造高滿足感的日式餐桌。
雙人套餐999元 一次吃兩款人氣丼飯
品牌同步推出 雙人套餐999元，包含：極．親子丼、經典上天丼、味噌湯、海苔、雙人氣泡飲
其中上天丼包含鳳尾蝦、白身魚、干貝、魷魚海鮮炸、青龍與半熟玉子，是品牌最受歡迎的天丼之一。
