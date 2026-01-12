2026-01-12 16:36 女子漾／編輯王廷羽
五檔魯夫霸氣降臨科教館！《航海王動畫25週年紀念特展》台北登場 展區亮點、票價資訊一次看
航海王的粉絲們注意了，全台草帽粉即日起集合！首次移展海外、來臺展出的超人氣動畫展覽《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展》，自1月10日起在「國立臺灣科學教育館」盛大開展，一進大廳抬頭就能看見超巨型「五檔魯夫」高掛上空，氣場全開，瞬間把人拉進熱血沸騰的航海世界。女子漾整理展覽必逛展區及展覽資訊，想成為海賊王的朋友們千萬別錯過！
《航海王》電視動畫自1999年開播至今已超過25年，由日本東映動畫製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫，陪伴無數觀眾長大。從東方藍啟航、踏入偉大的航道，到新世界與新四皇誕生，每一段冒險都寫滿友情、夢想與不服輸的熱血精神。這次特展正是為了紀念動畫25週年，邀請觀眾再次踏上屬於自己的航海旅程。
四大主題展區+十一大亮點一次看
展覽以四大主題展區貫穿草帽一行人的重要篇章，並延伸出十一項精彩亮點內容，讓粉絲從不同視角深入動畫世界。展場同時還有新型和平主義者熾天使「S-蛇」實體展示，並結合AR互動體驗，讓粉絲親眼見識招式演出，沉浸感再升級。
主題展區1.航海王電視動畫25週年區
本區以《航海王》電視動畫自1999年開播至今的25年歷程為主軸，透過大量經典動畫畫面與重要橋段，帶領觀眾回顧草帽一行人從東方藍啟航、踏入偉大的航道，到新世界冒險的關鍵時刻。展區聚焦魯夫與夥伴們在一次次相遇與別離、戰鬥與成長中累積的情感羈絆，讓觀眾重新感受25年來《航海王》所承載的熱血、友情與夢想重量。
主題展區2.和之國篇區
和之國篇被視為《航海王》動畫視覺與情感表現的重要高峰，本區以氣勢磅礴的動畫畫面與動畫師原畫展示為核心，完整呈現和之國篇獨有的世界觀與敘事張力。從激烈戰鬥場面到角色內心情感的深層描寫，觀眾不僅能近距離欣賞動畫製作過程中投注的心血與細節，也能再次回味草帽一行人在和之國篇中所經歷的史詩級情感高潮。
主題展區3.蛋頭篇區
蛋頭篇區聚焦最新篇章的重要內容，呈現《航海王》進入新階段後的故事發展與風格轉變。本區最大亮點為展覽限定播映、長達2分30秒的魯夫對決海道最終激戰影片，透過震撼影像與音效，營造強烈臨場感，讓觀眾彷彿親臨戰鬥現場。同時，展區也展出蛋頭篇相關設定，展現作品在劇情與視覺上的持續進化。
主題展區4.新四皇區
隨著新時代到來，航海世界的權力版圖正式改寫。本區聚焦新四皇誕生後的關鍵角色與局勢變化，紅髮香克斯、黑鬍子、巴其等新四皇角色震撼登場，並透過特別製作的獨家影片，帶領觀眾再次回顧魯夫一路從無名少年，成長為站上世界舞台核心人物的偉大旅程，為整個展覽畫下氣勢十足的總結。
觀展限定好禮與品牌跨界優惠
為回饋觀眾支持，展覽期間凡於觀展結束後，在出口櫃臺加入「時藝會員」或完成現場問卷填寫，即可免費獲得限量「航海王膠卷透卡」一張，兩款隨機贈送，數量有限，送完為止，讓粉絲在觀展之餘，也能把專屬紀念好禮帶回家。
《航海王動畫25週年紀念特展》獲得中國信託商業銀行與日本眼鏡品牌JINS跨界助陣，JINS推出期間限定看展優惠，自1月10日至4月30日止，憑本展電子或紙本票根，至JINS台北、新北地區門市配鏡可現折新台幣300元，為粉絲的航海之旅加碼實用福利。
《航海王動畫25週年紀念特展》展覽資訊一次看
ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室
展覽日期：2026/1/10（六）－2026/4/6（一）(除夕休館，週一不休館)
營業時間：10:00－18:00（17:30停止售票及入場）
票價資訊：展期單人票480元/現場優待票450元（6歲以上持有效學生證）/現場特惠票：240元（65歲以上者）
