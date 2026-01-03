2026-01-03 12:35 女子漾／編輯周意軒
迎接動畫第二季前必朝聖！《葬送的芙莉蓮特展》5 大必看亮點一次整理
在動畫第二季即將到來之際，《葬送的芙莉蓮特展》不只是一場回顧展，而是一趟重新走進「打倒魔王之後」世界的情感旅程。從場景設計到經典台詞，每一區都精準擊中粉絲記憶點，以下五大亮點，是走進展場絕對不能錯過的關鍵看點。
1. 動畫時間軸完整重現，從「序章」一路走到一級魔法使試煉
展覽以動畫敘事節奏為主軸，依序規劃五大主題展區，讓觀眾不是零散看設定，而是「重新走完一次旅程」。從勇者一行人討伐魔王後的告別，到芙莉蓮與費倫、修塔爾克踏上新冒險，再到一級魔法使測驗的緊張考驗，每一區都能清楚感受到角色心境與時間流動的重量。
2. 半世紀流星雨場景登場，「序章」直接逼哭老粉
「序章」展區以動畫中象徵時間與離別的半世紀流星雨為靈感，透過光影與影像交錯，重現芙莉蓮回望過去的那份遲來理解。這一區沒有大量文字說明，卻能讓觀眾靜靜站著，把情緒完整接回動畫第一集的震撼開場，是整個展覽情感濃度最高的一站。
3. 芙莉蓮 × 阿烏拉經典對決，「服從的天平」聲光同步還原名場面
以動畫高人氣戰鬥橋段為主題打造的「葬送的芙莉蓮」展區，設置巨大化的「服從的天平」，並搭配動畫攻擊畫面同步燈光演出。當畫面亮起的瞬間，會讓人立刻想起那場顛覆期待、同時也定義了芙莉蓮性格的關鍵對決，是視覺與情緒張力最強的一區。
4. 欣梅爾雕像＋鏡蓮華戒指，勇者的存在感從未消失
「全新冒險的開始」與「僧侶與鏡蓮華」兩區，將粉絲最難以忘懷的「欣梅爾時刻」具象化。勇者雕像搭配蒼月草地景，讓人彷彿回到旅途起點；而鏡蓮華戒指的重現，則再次提醒觀眾，真正留下來的不是戰績，而是被珍惜過的時間與情感。
5. 「一級魔法使測驗」互動體驗，還原芙莉蓮最可愛的反差瞬間
展覽後段設計了高度互動的「一級魔法使測驗」區，不只回顧考試篇章，還加入「挑戰寶箱怪」拍照點，重現芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕！」的反差名場面。現場更比照日本展覽設置問答遊戲，答對即可獲得隨機角色明信片，讓粉絲把回憶實體帶回家。