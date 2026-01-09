台北限定登場！全亞洲最大《蠟筆小新》展覽互動亮點＋票價資訊一次看

2026-01-09 21:04 女子漾／編輯周意軒
台北限定登場！全亞洲最大《蠟筆小新》展覽互動亮點＋票價資訊一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝
台北限定登場！全亞洲最大《蠟筆小新》展覽互動亮點＋票價資訊一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

小新迷真的要冷靜不了。席捲全球 35 年的經典漫畫蠟筆小新》，推出被譽為全亞洲最大、互動性最高的《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展》，繼香港、馬來西亞巡迴後，第三站正式降臨台北華山。展覽自 2026 年 1 月 10 日一路展到 4 月 4 日，兩層樓、近 400 坪沉浸式空間一次開放，10 大主題展區把動畫、漫畫與劇場版通通實體化，從踏進野原家客廳那一刻起，童年記憶直接被拉滿。

展覽亮點一次看，小新宇宙全面啟動

兩層樓近 400 坪，10 大沉浸式主題展區

這次華山中 4B 場館首度規劃雙層展區，完整串聯《蠟筆小新》35 年來的漫畫、動畫與電影精華。開場就是熟悉的「野原家客廳」，還特別邀請台灣官方配音員獻聲，小新、廣志、美冴的聲音一出現，瞬間有種真的走進野原家的錯覺。接著一路穿越外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、康達姆機器人等經典場景，笑點與感動交錯。

台北限定「特攝區」首度公開，巨大化小新現身

本次最大彩蛋就是台北限定展區。以《蠟筆小新：3 分鐘百變大進擊》為靈感，把真假小新對決的經典橋段直接搬進台北街景。背景融入台北 101、國父紀念館等城市元素，巨大化小新站在眼前，震撼感直接破表。現場還設計縮小比例的打卡區，彷彿走進特攝電影片場，怎麼拍都像劇照。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

「小新博物館」必朝聖，35 年創作軌跡全回顧

鐵粉一定會在這區停超久。從臼井儀人老師介紹、角色關係圖、作品發展簡史，到珍藏電影海報、水彩畫一次完整呈現，清楚勾勒出小新宇宙的誕生歷程。現場更獨家亮相 22 款微型小新公仔，每一款都代表一部劇場版，還包含 2025 年最新登場的印度造型小新，收藏控看到會直接失守。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

全亞洲互動性最高，小新救援任務真的能玩

這不只是看展，還要「玩展」。入場前下載專屬 App，就能化身時空救援員，在展區內掃描隱藏 QR Code，解鎖角色救援任務。部分關卡還有高難度設定，只有高分玩家才能救出隱藏角色，讓人一邊拍照、一邊破關，完全不想走太快。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

光影隧道收尾，經典電影一次回味

最後走進「小新的時光之旅」，由動畫、漫畫與電影分鏡交織而成的光影隧道，把《暴風森林大作戰》、《超時空！我的新娘》、《激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等經典篇章一次串起來。笑著進來，很多人都是帶著一點感動走出去。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

票價資訊與購票方式一次整理

門票即日起於 KKDay、Klook、FamiTicket、INCUTix、udn 等平台全面開賣，建議假日場次提早入手。

單人票為 NT$400，雙人票 NT$720。

台北限定特典套票 NT$850，內含單人門票與「時空大冒險」主題壓克力立牌，數量有限，售完不補。

學生票 NT$380，愛心票 NT$200，皆為現場販售。

未滿 3 歲兒童可免票，但需成人陪同入場。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展》展覽資訊

展期為 2026 年 1 月 10 日至 4 月 4 日
開放時間為每日 10:00 至 18:00，2 月 16 日除夕休館
地點在華山 1914 文化創意產業園區 中 4B
建議體驗時間約 60 至 90 分鐘

#台北 #互動 #漫畫 #展覽 #蠟筆小新

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

2026-01-03 15:14 米米瘋 李筱維

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將海港特點結合凱渡強項,推出一系列玩海活動。圖/凱渡廣場酒店提供。

撰文/攝影/影片 李筱維  (YouTube 米米瘋ViViFunTV )  圖文影版權所有，切勿隨意轉貼翻拍！

#凱渡廣場酒店 #THEARCHIPELAGO #宜蘭頭城海景飯店 #宜蘭海景飯店 #烏石港住宿 #宜蘭度假飯店 #宜蘭親子飯店 #一泊二食飯店 #濱海度假飯店 #陸上遊輪飯店 #龜山島日出 #天際海景客房 #旅宿開箱 #體驗型飯店 #米其林星鑰觀點 #米其林指南飯店 #台灣特色飯店

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店執行長 林家漢化身船長，帶領台灣宜蘭頭城陸上遊輪，展現接軌國際的體驗型旅宿。

台灣地標建築頂級飯店在宜蘭 陸上遊輪概念建築 凱渡把海景變成美好人生  

在全球旅宿逐漸走向「為住宿本身而旅行」的時代，飯店不再只是旅途中的配角，而是一種值得被理解的目的地。世界各地備受矚目的特色飯店，往往有一個共通點——建築不只是外觀，而是整個體驗的起點。從沙漠中的前衛結構、海上的珊瑚棲地，到與美術館融為一體的島嶼旅宿，這些飯店用空間本身，定義了旅人的記憶。

如果說杜拜有帆船酒店、日本東京銀座有隈研吾艾迪遜酒店，那台灣宜蘭有陸上遊輪，太平洋第一線的 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正是在這樣的國際趨勢下，打造獨具代表的濱海度假飯店，以陸上遊輪為概念，透過有記憶點的建築設計、與自然環境連結的空間，大量引入自然光與海景視角，讓旅客無論在大廳、餐廳或客房甚至是溫泉浴室、海水泳池，都能感受到太平洋的開闊，從清晨日出、午後海面光影，到夜晚漁港燈火，海景不再只是背景，而是整趟旅程的一部分， 米其林國際餐飲、親子設施到公共細節的一致性，住在這裡，不只是為了完成景點清單，而是讓海景、光影與空間，成為美好人生的一部分。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將台灣濱海主題特色發揚光大，值得推薦國際旅客到訪。 圖/凱渡廣場酒店提供。

米其林星鑰制度看旅宿評鑑的轉向

米其林指南 將飯店正式納入全球評鑑體系，推出「飯店星鑰（Hotel Key）」制度，被視為飯店界的米其林星。與傳統飯店星級不同，星鑰評鑑不再以規模、價格或硬體堆疊為主要依據，而是聚焦於五大核心： 建築與設計、體驗一致性、服務品質、記憶點，以及是否值得為住宿本身而專程前往。

由2025 台灣入選米其林指南飯店名單發現，體驗型旅宿正在被看見，目前台灣已有 4 間飯店入選米其林指南飯店評鑑，並獲得一星鑰肯定，分別為：台北嘉佩樂酒店、台北金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關。從都會型奢華飯店到目的地型溫泉旅宿，這份名單顯示米其林評鑑住宿時，已不再侷限於「城市五星飯店」，而是更重視飯店是否能提供完整且具靈魂的住宿體驗。宜蘭凱渡廣場酒店不只是地方型飯店，而是展現台灣濱海風景為主題，高完整度的溫泉度假村旅宿，它讓旅客有理由為了住一晚，而來到這片海岸；也讓台灣的海景，不再只是路過風景，而是值得停留，值得被世界看。

說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 十分具有飯店星鑰的實力。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳十分受遊客歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳享受下午茶。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠親自定調的 初心牛肉麵。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐主廚Adil 來自烏茲別克，如果早餐幸運遇到，一定要排廚親手做的歐母蛋。

名廚江振誠擔任餐飲創意總監，從百匯到牛肉麵的初心詮釋

餐飲，是凱渡廣場酒店最具辨識度的核心亮點之一，由國際名廚 江振誠 擔任餐飲創意總監，館內餐飲以回到料理初心為概念，結合宜蘭在地食材與國際料理視野，打造兼具廣度與深度的用餐體驗，假日用餐時間幾乎客滿，不只是住客，還有特地為了餐廳而來的美食饕客。

Pelago百滙廚異國料理自助餐，像是海灘市集派對，主廚特色佳餚橫跨海鮮、熱食、冷盤與甜點，多元菜色適合家庭與團體旅客，另外還有親子族群最喜愛的Kid's Kitchen 小小廚房體驗。晚餐時段主打豐富海味與多國料理輪替，早餐則以健康取向與在地元素為主，從現煮料理、熱食、烘焙到飲品，讓美好的度假從早餐開始。 

其中最受關注的，莫過於coco椰林餐廳 江振誠親自定調的 初心牛肉麵，以頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、蜂巢肚搭配大紅袍、 辣牛油及四川香料燉煮，湯頭濃郁好喝，搭配日曬關廟麵，將一道熟悉的台灣日常料理，轉化為旅途中令人記憶深刻的一餐，也成為不少旅客專程前來品嚐的理由。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 竟然把青森海鮮丼帶進Pelago百滙廚異國料理自助餐。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐 喜愛蝦兵蟹將的朋友千萬不要錯過。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐超狂，竟然有現做沙威瑪。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐，每道料理都好好吃，讓人吃飽了還不想離開。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠大廚的初心牛肉麵 值得專程拜訪品嚐。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店龜山島日出，建議在日出前30分鐘準備，架好腳架，泡好咖啡，聽著海浪聲，靜靜享受。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店每個房間的床板都有做圓弧造型，給親子一個安全空間。

天際海景客房｜躺在床上就能欣賞龜山島日出 

凱渡廣場酒店的大房間是標配，每房基本從15坪起跳！不是日本的15平方米喔！大空間對親子客群超級友善，無論是雙大床還是4小床任群選擇，位於高樓層的天際海景客房，坐擁 180 度太平洋與龜山島無遮蔽景觀，透過大面積落地窗，海平線與天空自然延伸進室內空間，清晨時分，躺在席夢思特大床（220×200cm）上即可迎接日出，讓時間在光影變化中慢慢展開，客房設計以舒適與靜謐為核心，配備升級免費飲料迷你吧，宜蘭在地牛舌餅、三星蔥牛軋糖等小零食與Nespresso膠囊咖啡機，在陽台坐在戶外沙發喝咖啡看日出和沖浪的熱血青年，在海風與浪聲中，享受屬於自己的放空時刻。乾濕分離衛浴，DHC沐浴備品，TOTO迎賓瞬熱免治馬桶，獨立式浴缸則將泡澡體驗與遼闊海景結合，就是泡澡也可以看到龜山島海景，附有浴袍及超漂亮的拖鞋，方便泡溫泉及戶外泳池戲水，讓身心在節奏放慢的空間裡徹底放鬆。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店同趣空間中的超巨大迷宮，大人小孩非玩不可，遊客常在其中自己嚇自己！

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店親子遊戲空間真的超有心，投籃機超炫酷。

400 坪親子遊戲空間「同趣」，讓度假真正全齡共享

親子旅遊向來是北台灣旅宿的重要市場，而凱渡廣場酒店在此給出高規格設計，館內規劃 400 坪大型親子遊戲空間「同趣」，以安全、開放與多元動線為設計核心，讓不同年齡層的孩子都能自在探索。超巨大迷宮建議大小朋友一起進去體驗，真的很有趣！瘋狂迷你高爾夫是小朋友也可以玩的，全部關卡玩一輪，會笑到瘋掉，認真玩起來可是消耗很多熱量，還有很多機台及小遊戲，靜態遊戲區，動靜分區明確，不僅孩子能放電，家長也能安心陪伴，這樣的配置，讓家庭旅客不必頻繁外出找行程，待在飯店內就能完成一趟高品質的親子假期。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店溫泉SPA區，瑜珈室有鏡老師教學。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店的景觀大眾溫泉讓你一秒到日本，入住先玩戶外泳池，接著來泡溫泉，晚上睡前泡一下，早上起床再泡一下，神清氣爽。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外天然海水泳池一定要來試試。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店健身房。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外風呂區，住山景房的朋友可以來這裡觀賞日出。

從溫泉到海洋活動，一站式濱海度假生活

凱渡廣場酒店館內設有日式大眾溫泉，喜歡到日本泡溫泉的朋友，你一定會愛上這裡，從入場到浴沐區、景觀（可以看到龜山島）3大浴池＋冷水池＋烤箱，整套日本大眾溫泉文化完美重現， 另外，還有SPA 室、健身房、瑜珈教室，戶外有天然海水泳池、露天風呂、椰林廣場，讓旅客在山海之間徹底放鬆身心；同時結合烏石港地利之便，想要賞鯨、衝浪都很方便，對於想短暫離開城市、又不希望舟車勞頓的旅人而言，全包式度假村最受歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店大廳的機器鯨魚整點就會有表演，是大家必拍打卡點，這裡也是執行長最喜歡的角落。

北台灣度假版圖的新可能

在競爭激烈的旅宿市場中，凱渡廣場酒店並未以單一亮點吸引目光，而是以整體規劃取勝。從建築、餐飲、親子設施到公共細節的高度一致性，形塑出一種成熟且耐看的度假樣貌。它不只是海景飯店，也不只是親子旅宿，更是一座能同時滿足放鬆、陪伴與探索的濱海度假島嶼。在海浪聲與山色之間，凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正逐步成為宜蘭、甚至北台灣度假的新座標。

米米瘋 李筱維

米米瘋 李筱維

李筱維 米米瘋 #跟著米米享受旅遊與生活 #李筱維 #米米瘋 #ViViFunTV 2023日本九州旅遊同業講座講師、10年旅遊採訪、影片創作者、攝影師、三寶媽，熱愛料理美食，環遊世界30國，2個月歐洲10國、2個月大東京親子遊、1個月日本全國親子遊、2023挑戰日本4極點環島、富士5湖自駕車宿、北海道露營車自駕環道東道央。平台傳送門  https://linkgoods.com/vivifuntv

#米其林 #住宿推薦 #打卡景點 #美食探店 #宜蘭旅遊

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

❤日本❤大阪景點【天保山大觀覽車】~☆全透明車廂★無料搭乘

2026-01-04 19:21 Belinda的玩美甜蜜窩

大雨天搭纜車是啥體驗

上下車瞬間沒遮蔽物就已濕

窗外視線所及還多了點朦朧美~

#天保山大觀覽車❤

直徑高達100公尺

曾是世界最高的摩天輪

雨中的市景別有番風味

還能俯瞰大阪港~

是種市容、港景雙重視覺享受

轉一圈約15分鐘

其中8個全透明車廂

排隊時會詢問意願且分流排隊

可能雨太大~透明車廂竟沒等太久

且大阪周遊卡還能免費搭乘!!

位於天保山海港村購物中心3F

2樓就是樂高樂園

附近景點也超多

海遊館、聖瑪麗亞號、咲洲宇宙塔展望台

都是大阪市知名景點

其中除了海遊館外

都是大阪周遊卡的免費景點

親子來這一日遊超划算囉~!!

#日本景點#大阪景點#天保山纜車

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #一日遊 #打卡景點 #日本景點

