2025-10-28 15:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
《魚頭君帶路》高齡友善旅遊 銀髮族也可以這樣玩台南
【旅奇傳媒/編輯部報導】截至2025年9月，台南市總人口有185萬人，65歲以上長者達37萬餘人，占比20.21%。步入超高齡社會之際，推動銀髮族無障礙旅遊，不只是一項觀光議題，更是一種融合健康、平等、城市設計與經濟發展的永續實踐，合乎聯合國永續發展目標（SDGs）中的健康福祉、減少不平等、永續城市與社區和促進包容且永續的經濟成長等項目。
台南市長黃偉哲表示，為促進銀髮族身心靈健康、延緩失智失能，台南市政府鼓勵65歲以上長者走出家門，並推廣休閒農場及觀光工廠，與台南市休閒農業發展協會及台南市推廣觀光工廠發展協會合作，於今年度規劃共120梯次的「長輩共遊趣」旅遊，行程早去午回，長輩身體無負擔；並鼓勵使用大眾運輸工具前往。
台南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，十月號的《魚頭君帶路》推出「高齡友善旅遊 - 銀髮族也可以這樣玩」主題，透過介紹社會局的「長輩共遊趣」－據點輕旅行計畫，讓長輩可以參考休閒農場或觀光工廠的旅遊方案；也推薦二條大台南無障礙旅遊路線，景點中有提供無障礙車格、廁所或租借輪椅等服務；另外，也提供衛生局的「台南市銀髮友善餐廳名單」，推薦 Google 評論4星以上無障礙餐廳美食，最後彙整大台南無障礙交通搭乘訊息的小專欄，鼓勵長輩走出家門，一同郊遊踏青、與人交流，體驗愉快的樂齡生活。
▲《魚頭君帶路》電子報 vol.8 第一頁。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
另「2025關子嶺溫泉美食節」將於10/25登場，今年活動亮點包括10/25開幕「天下第一鼎」千人品嘗暨百鬼夜行巡禮，還有關嶺祭典市集、廚藝交流、夜間光藝術及消費抽好禮等精彩內容。歡迎遊客趁著入秋時節來趟關子嶺之旅，體驗泥漿溫泉、品味山城美食，享受台南秋季限定的觀光魅力。還有每年必定造成購買熱潮的「台南購物節」已於10/20登場，來台南旅遊消費別忘了保留發票收據，登入活動網站抽大獎！
《魚頭君帶路》電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，以電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的服務同時，也符合節能減碳的潮流。遊客可於「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為每次出遊計劃的參考，讓您暢遊台南更輕鬆便利。
